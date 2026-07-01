ДИОНИСИЙ II МЛAДШИЙ

Дионисий II Младший (греч. Διονύσιος) — тиран Сиракуз, старший сын Дионисия I Старшего и Дориды из Локр Эпизефирских.

В 367, после смерти отца, при поддержке армии унаследовал трон. Д. не был активен в завоеваниях (война с Карфагеном , начатая его отцом, завершилась в 364 сохранением status quo), был склонен к философии и литературе, считал себя последователем Платона и дважды, в 367—366 и 361, приглашал его в Сиракузы. Когда в 357 ранее изгнанный из Сиракуз Дион высадился на Сицилии с отрядом, его неожиданно поддержала большая часть полисов, а жители Сиракуз открыли ворота. Д. удержал лишь крепость на о. Ортигия, которую сдал в 356 и обосновался в Локрах, где в 352—351 установил тиранию. В 346, воспользовавшись слабостью тирана Нисея, своего сводного брата, Д. захватил Сиракузы, однако вскоре против его власти восстали Локры. Д. был осажден в Ортигии и в 344 сдал крепость коринфянину Тимолеонту , а сам с казной и приближенными отправился в Коринф, где проживал как частное лицо, дожив до времени Александра Македонского .

Лит.: Берве Г. Тираны Греции / Пер. с нем. Ростов-на-Дону, 1997; Фролов Э. Д. Сицилийская держава Дионисия (IV в. до н. э.). Л., 1979; Consolo Langer S. N. Un imperialismo tra democrazia e tirannide. Siracusa nei secoli V e IV a. C. Roma, 1997.