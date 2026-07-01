ДИОНИСИЙ I СТAРШИЙ На чтение: 1 минута

Дионисий I Старший (греч. Διονύσιος) — тиран Сиракуз.

Сын Гермократа, родился в незнатной, но зажиточной семье. Получил хорошее образование, рано начал военную карьеру, участвовал в войне с Карфагеном . В 406, после поражения сиракузян в борьбе за Акрагант , Д. выступил против стратегов и после их смещения сам вошел в состав новой коллегии; через год под предлогом карфагенской угрозы добился провозглашения себя стратегом-автократором (позднее носил титул «архонта Сицилии») и сумел удержать власть, несмотря на поражение от карфагенян. Проводил активную экспансионистскую политику: в 401—399 установил контроль над восточной Сицилией; в ходе 2-й войны с Карфагеном (398—392) отодвинул границы далеко на запад Сицилии; в результате 3-й (382—374) и 4-й (368—367) карфагенских войн в целом сохранил занятые территории; в ходе серии успешных кампаний (388—386) захватил Регий и сопредельные земли Южн. Италии (в 379 — Кротон); в 384 предпринял морскую экспедицию против этрусков, захватил город Цере и основал колонию на Корсике. Опираясь в завоеваниях на наемников, тиран основал для них множество поселений на Сицилии, а также новые колонии в Южн. Италии и на берегах Адриатики. Создав мощное территориальное государство с устойчивой внутренней (в основном полисной) структурой, Д. умер в 367 от болезни.

Лит.: Берве Г. Тираны Греции / Пер. с нем. Ростов-на-Дону, 1997; Фролов Э. Д. Сицилийская держава Дионисия (IV в. до н. э.). Л., 1979;Consolo Langer S. N. Un imperialismo tra democrazia e tirannide. Siracusa nei secoli V e IV a. C. Roma, 1997.