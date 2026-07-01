ДИОНИСИЙ ГАЛИКАРНАССКИЙ

ДИОНИСИЙ ГАЛИКАРНАССКИЙ (Διονύσιος ό ‘Aλιϰαρνασσεύς) - древнегреческий ри­тор и ис­то­рик.

Ро­дом из Га­ли­кар­на­са на юго-западном по­бе­ре­жье Ма­лой Азии. Около 30 он при­был в Рим, где за­нял­ся пре­по­да­ва­ни­ем искусства крас­но­ре­чия - ри­то­ри­ки и од­но­вре­мен­но об­ратил­ся к изу­че­нию латинского языка и римской ис­тории.

Дионисий Галикарнасский был вы­даю­щим­ся учё­ным и пи­са­те­лем. Его литературное на­сле­дие вклю­ча­ет в се­бя це­лый ряд со­чи­не­ний по ри­то­ри­ке, по ис­то­рии греческой литературы и боль­шой труд по древ­ней ис­то­рии Ри­ма - «Рим­ские древ­но­сти». Дионисий Галикарнасский - убе­ж­дён­ный ат­ти­кист - сто­рон­ник воз­ро­ж­де­ния чис­той ат­ти­че­ской ре­чи. Вы­сту­пая про­тив по­явив­ше­го­ся в эл­ли­ни­сти­че­ски-римский пе­ри­од так называемого азиа­низ­ма - раз­вив­ше­го­ся в ри­то­рических шко­лах греческих го­ро­дов Ма­лой Азии пыш­но­го, мно­го­слов­но­го, не­ред­ко пус­то­го крас­но­ре­чия, он ра­то­вал за под­ра­жа­ние яс­но­му и стро­го­му сти­лю афин­ских пи­са­те­лей и ора­то­ров клас­сической эпо­хи (V-IV века до нашей эры), по мне­нию ан­ти­ко­ве­дов, Дионисий Галикарнасский - один из пред­теч но­во­го подъ­ё­ма греческой куль­ту­ры, так называемого греческого воз­ро­ж­де­ния эпо­хи ран­ней им­пе­рии. Ри­то­рические про­из­ве­де­ния Дионисия Галикарнасского по­свя­ще­ны про­па­ган­де прин­ци­пов древ­не­го ат­ти­киз­ма на при­ме­ре в осо­бен­но­сти Фу­ки­ди­да и Де­мос­фе­на. Об­щий те­зис о не­об­хо­ди­мо­сти сле­до­вать вы­со­ким клас­сическим об­раз­цам был обос­но­ван Дионисием Галикарнасским в трак­та­те «О под­ра­жа­нии». Своё вос­тор­жен­ное от­но­ше­ние к древ­ним афин­ским ора­то­рам, в пер­вую оче­редь к Де­мос­фе­ну, он вы­ра­зил в та­ких специальных трак­та­тах, как «О древ­них ора­то­рах», «О сти­ле крас­но­ре­чия Де­мос­фе­на», «Пер­вое пись­мо к Ам­мею». Важ­но так­же «Пись­мо к Гнею Пом­пею Ге­ми­ну», в ко­то­ром срав­ни­ва­ют­ся литературные сти­ли Пла­то­на и Де­мос­фе­на , а так­же да­ёт­ся ха­рак­те­ри­сти­ка древ­них греческих ис­то­ри­ков Ге­ро­до­та , Фу­ки­ди­да, Ксе­но­фон­та , Фи­ли­ста и Фео­пом­па. Осо­бый ин­те­рес пред­став­ля­ет трак­тат «О ха­рак­те­ре Фу­ки­ди­да», где за об­щей вы­со­кой оцен­кой ве­ли­ко­го афин­ско­го ис­то­ри­ка сле­ду­ет об­сто­ятельный ана­лиз не­дос­тат­ков, свой­ст­вен­ных тру­ду Фу­ки­ди­да: не­дос­та­точ­ной стро­го­сти об­ще­го по­строе­ния и не­яс­но­сти язы­ка в со­став­лен­ных Фу­ки­ди­дом ре­чах. Спо­соб­ность не толь­ко вос­хи­щать­ся древ­ни­ми ав­то­ра­ми, но и ви­деть в них не­дос­тат­ки де­ла­ет честь Дионисию Галикарнасскому как литературному кри­ти­ку. По­ми­мо на­зван­ных ис­то­ри­ко-литературных со­чи­не­ний, Дионисием Галикарнасским бы­ли со­став­ле­ны и соб­ст­вен­но ри­то­рические трак­та­ты, то есть про­из­ве­де­ния, по­свя­щён­ные тех­ни­ке ора­тор­ско­го искусства: «О рас­по­ло­же­нии слов» и «Ри­то­ри­ка» (при­над­леж­ность по­след­ней Дионисию Галикарнасскому, од­на­ко, ос­па­ри­ва­ет­ся).

Все эти литературные и ри­то­рические со­чи­не­ния по пра­ву счи­та­ют­ся «ма­лы­ми про­из­ве­де­ния­ми» - над ни­ми воз­вы­ша­ет­ся об­шир­ный ис­то­рический труд «Рим­ские древ­но­сти». Это со­чи­не­ние со­стоя­ло из 20 книг, из ко­то­рых це­ли­ком дош­ли пер­вые де­вять, в 10-й и 11-й име­ют­ся про­пус­ки, а от ос­таль­ных книг со­хра­ни­лись толь­ко отдельные фраг­мен­ты. «Рим­ские древ­но­сти» Дионисия Галикарнасского бы­ли по­свя­ще­ны имен­но древ­ней­ше­му пе­рио­ду ис­то­рии Ри­ма до начала 1-й Пу­ни­че­ской вой­ны , то есть пер­вой вой­ны Ри­ма с Кар­фа­ге­ном (264-241 до нашей эры), и, та­ким об­ра­зом, ста­ви­ли це­лью вос­пол­нить ис­то­рический об­зор По­ли­бия, ко­то­рый имен­но с 1-й Пу­ни­че­ской вой­ны на­чи­нал своё по­ве­ст­во­ва­ние о воз­вы­ше­нии Ри­ма. Как и По­ли­би­ем, Дионисием Галикарнасским дви­жет стрем­ле­ние обос­но­вать за­ко­но­мер­ность рос­та и воз­вы­ше­ния Римского государства. На­чи­ная с ис­то­ков римской ис­то­рии, он под­чёр­ки­ва­ет, что Римское государство бы­ло по­строе­но вы­даю­щи­ми­ся людь­ми. При этом, ус­ту­пая сво­ему греческому пат­рио­тиз­му, он ут­вер­жда­ет, что пред­ка­ми ос­но­ва­те­лей Ри­ма бы­ли гре­ки. В ны­неш­нем ви­де труд Дионисия Галикарнасского до­во­дит об­зор римской ис­то­рии до середины V века до нашей эры. Он слу­жит важ­ным до­пол­не­ни­ем к фун­даментальной «Ис­то­рии Ри­ма от ос­но­ва­ния го­ро­да» римского пи­са­те­ля Ти­та Ли­вия.

Сочинения :

Opuscula / Ed. H. Usener, L. Ra­der­ma­cher. Lipsiae, 1899-1929. Vol. 1-2;

Roman Antiquities / With an engl. translation ed. by E. Cary. Camb. (Mass.); L., 1937-1963. Vol. 1-7;

О рас­по­ло­же­нии слов / Пер. М. А. Гас­па­ро­ва // Ан­тич­ные ри­то­ри­ки. М., 1978;

Рим­ские древ­но­сти / Пер. под ред. И. Я. Ма­як. М., 2005. T. 1-3.