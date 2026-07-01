ДИОНИСИЙ ГАЛИКАРНАССКИЙ
ДИОНИСИЙ ГАЛИКАРНАССКИЙ (Διονύσιος ό ‘Aλιϰαρνασσεύς) - древнегреческий ритор и историк.
Родом из Галикарнаса на юго-западном побережье Малой Азии. Около 30 он прибыл в Рим, где занялся преподаванием искусства красноречия - риторики и одновременно обратился к изучению латинского языка и римской истории.
Дионисий Галикарнасский был выдающимся учёным и писателем. Его литературное наследие включает в себя целый ряд сочинений по риторике, по истории греческой литературы и большой труд по древней истории Рима - «Римские древности». Дионисий Галикарнасский - убеждённый аттикист - сторонник возрождения чистой аттической речи. Выступая против появившегося в эллинистически-римский период так называемого азианизма - развившегося в риторических школах греческих городов Малой Азии пышного, многословного, нередко пустого красноречия, он ратовал за подражание ясному и строгому стилю афинских писателей и ораторов классической эпохи (V-IV века до нашей эры), по мнению антиковедов, Дионисий Галикарнасский - один из предтеч нового подъёма греческой культуры, так называемого греческого возрождения эпохи ранней империи. Риторические произведения Дионисия Галикарнасского посвящены пропаганде принципов древнего аттикизма на примере в особенности Фукидида и Демосфена. Общий тезис о необходимости следовать высоким классическим образцам был обоснован Дионисием Галикарнасским в трактате «О подражании». Своё восторженное отношение к древним афинским ораторам, в первую очередь к Демосфену, он выразил в таких специальных трактатах, как «О древних ораторах», «О стиле красноречия Демосфена», «Первое письмо к Аммею». Важно также «Письмо к Гнею Помпею Гемину», в котором сравниваются литературные стили Платона и Демосфена, а также даётся характеристика древних греческих историков Геродота, Фукидида, Ксенофонта, Филиста и Феопомпа. Особый интерес представляет трактат «О характере Фукидида», где за общей высокой оценкой великого афинского историка следует обстоятельный анализ недостатков, свойственных труду Фукидида: недостаточной строгости общего построения и неясности языка в составленных Фукидидом речах. Способность не только восхищаться древними авторами, но и видеть в них недостатки делает честь Дионисию Галикарнасскому как литературному критику. Помимо названных историко-литературных сочинений, Дионисием Галикарнасским были составлены и собственно риторические трактаты, то есть произведения, посвящённые технике ораторского искусства: «О расположении слов» и «Риторика» (принадлежность последней Дионисию Галикарнасскому, однако, оспаривается).
Все эти литературные и риторические сочинения по праву считаются «малыми произведениями» - над ними возвышается обширный исторический труд «Римские древности». Это сочинение состояло из 20 книг, из которых целиком дошли первые девять, в 10-й и 11-й имеются пропуски, а от остальных книг сохранились только отдельные фрагменты. «Римские древности» Дионисия Галикарнасского были посвящены именно древнейшему периоду истории Рима до начала 1-й Пунической войны, то есть первой войны Рима с Карфагеном (264-241 до нашей эры), и, таким образом, ставили целью восполнить исторический обзор Полибия, который именно с 1-й Пунической войны начинал своё повествование о возвышении Рима. Как и Полибием, Дионисием Галикарнасским движет стремление обосновать закономерность роста и возвышения Римского государства. Начиная с истоков римской истории, он подчёркивает, что Римское государство было построено выдающимися людьми. При этом, уступая своему греческому патриотизму, он утверждает, что предками основателей Рима были греки. В нынешнем виде труд Дионисия Галикарнасского доводит обзор римской истории до середины V века до нашей эры. Он служит важным дополнением к фундаментальной «Истории Рима от основания города» римского писателя Тита Ливия.
Сочинения:
Opuscula / Ed. H. Usener, L. Radermacher. Lipsiae, 1899-1929. Vol. 1-2;
Roman Antiquities / With an engl. translation ed. by E. Cary. Camb. (Mass.); L., 1937-1963. Vol. 1-7;
О расположении слов / Пер. М. А. Гаспарова // Античные риторики. М., 1978;
Римские древности / Пер. под ред. И. Я. Маяк. М., 2005. T. 1-3.