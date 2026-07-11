ДИОНИСИЙ АРЕОПАГИТ
ДИОНИСИЙ АРЕОПАГИТ (греческое Διονύσιος ό ’Αρεοπαγίτης) - священномученик, первый епископ Афин.
Сведения о жизни и личности Дионисия Ареопагита малочисленны. Был членом афинского ареопага. Во время проповеди апостола Павла в Афинах (Деян. 17:15-34) уверовал во Христа и был поставлен во главе христианской общины Афин (Евсевий Кесарийский в «Церковной истории» (III 4. 10-11) называет Дионисия первым епископом афинской Церкви). Согласно житию, написанному Димитрием Ростовским, после продолжительного управления афинской Церковью Дионисий Ареопагит поставил в Афинах другого епископа, а сам удалился в Рим. Оттуда вместе с единомышленниками отправился проповедовать христианство язычникам в Галлию. Претерпел мучения в Лютеции Паризиорум (ныне Париж) во время гонений на христиан при императоре Домициане.
До XVI века Дионисий Ареопагит считался автором корпуса текстов, известных с начала VI века и получивших название «Ареопагитики». В авторстве Дионисия Ареопагита не сомневались комментаторы его сочинений - епископ Иоанн Скифопольский и преподобный Максим Исповедник, так же как и большинство отцов восточной Церкви. Дионисий Ареопагит пишет об апостоле Павле («О Божественных именах», 3. 2) как о своём наставнике, адресует все трактаты апостолу Тимофею, а послания - апостолу Титу (9-е) и апостолу Иоанну Богослову (10-е), находившемуся в ссылке на острове Патмос. В 7-м послании, к Поликарпу, автор сообщает о том, что, будучи в Гелиополе Египетском, он оказался очевидцем тьмы, покрывшей землю в момент Распятия Иисуса Христа; в трактате «О Божественных именах» (3. 2) упоминает, что присутствовал вместе с апостолами Петром и Иаковом на погребении Богородицы. К концу VI века «Ареопагитики» стали известны на Западе: их цитировал папа Римский святой Григорий I Великий в проповедях, а позднее папа святой Мартин I (649-655), который на Латеранском соборе 649 года в полемике против монофелитов опирался на «Ареопагитики» как на непререкаемый учительный авторитет. Однако проблема авторства возникла уже в 1-й половине VI века: с сомнением в нём выступил священномученик Ипатий Эфесский; впоследствии сирийский писатель VIII века Иосиф Хузая, грузинский монах XIII века Симеон Петрици и другие констатировали несоответствие стиля и содержания «Ареопагитик» сочинению, составленному в I веке. В эпоху Возрождения у византийских гуманистов Георгия Трапезундского и Феодора Газского возникли сомнения относительно составления корпуса в апостольское время. Критические замечания были высказаны западными гуманистами Лоренцо Валлой и Эразмом Роттердамским.
Основные аргументы против принадлежности «Ареопагитик» к апостольскому веку следующие: 1) сочинения никем не упоминаются до 532 года, что совершенно невероятно для собрания текстов такого значения; 2) в трактате «О Божественных именах» (4. 12), адресованном апостолу Тимофею, цитируется послание священномученика Игнатия Богоносца (К Римлянам. 7. 2), написанное после смерти апостола Тимофея; 3) в главе 6 трактата «О церковной иерархии» предполагается организация монашеской жизни, которая возникла только в IV веке; 4) наличие литургических элементов, которые не могли быть засвидетельствованы в I веке, как, например, введение Символа веры в Литургию верных («О церковной иерархии». Глава 3. Таинство собрания); 5) наличие халкидонской терминологии; 6) совпадения с сочинениями неоплатоников, в первую очередь Прокла. В конце XIX века Х. Кох и Й. Штигльмайр, сопоставив учение о зле Дионисия Ареопагита и неоплатоника Прокла, пришли к заключению о зависимости «Ареопагитик» от философии Прокла, что легло в основу последующей традиции изучения «Ареопагитик» вне авторства Дионисия Ареопагита.
Первое издание «Ареопагитик» вышло во Флоренции в 1516 году. На Руси с ними в почти полном объёме познакомились по славянскому переводу (выполнен в 1371) игумена афонского Пантелеимонова монастыря Исайи. Древнейший сербский список этого перевода датируется 1370-ми годами; самые древние списки, выполненные на Руси, - середина XV века. Славянский перевод «Ареопагитик» издан митрополитом Макарием. В дальнейшем трактаты переводились с выделением из текста и поглавным распределением схолий монахом Чудова монастыря Евфимием (1670-е годы), преподобным Паисием Величковским; в Новейшее время «Ареопагитики» переводили А.Ф. Лосев, С.С. Аверинцев, В.В. Бибихин, а также переводческая группа под руководством Г.М. Прохорова. В 1990-1991 годы в Германии было завершено критическое издание всего Ареопагитского корпуса (Corpus dionysiacum) с учётом основных разночтений по рукописям библиотек Синая, Парижа, Рима, Флоренции, Лондона, Вены.
«Ареопагитики» включают 4 трактата: «О небесной иерархии», «О церковной иерархии», «О Божественных именах», «О мистическом (таинственном) богословии», а также 10 посланий. Содержание трактатов и их стилистическое единство свидетельствуют об их принадлежности одному автору. Трактаты «Ареопагитик» адресованы апостолу Тимофею; первые 4 послания - монаху Гаю, 5-е - диакону Дорофею, 6-е - священнику Сосипатру, 7-е - епископу Поликарпу Смирнскому, 8-е - монаху Демофилу, 9-е - епископу Титу, 10-е - апостолу Иоанну Богослову.
Трактат «О небесной иерархии» состоит из 15 глав. В начале трактата даётся общее определение иерархии, излагаются цель и принцип её организации (глава 3). Начиная с 4-й главы автор обращается к собственно небесной иерархии, которая именуется ангельской. Перечисляются 9 чинов небесной иерархии с характеристикой каждого и особенностями их иерархических отношений. Главы 11-12 посвящены «этимологии» именования «небесные силы», а также проблеме «Божественной соименности». Главы 13-15 посвящены природе небесных сил и образам их раскрытия.
В сочинении «О церковной иерархии», включающем 7 глав, 1-я глава посвящена проблеме её учреждения, далее повествуется о 6 таинствах (Крещении - глава 2, Евхаристии - глава 3, освящении мира - глава 4, Священстве - глава 5, монашеском постриге - глава 6 и погребении - глава 7), излагаются их чинопоследования и символический смысл.
В основе трактата «О Божественных именах» (включает 13 глав) лежит проблема Божественных имён: безымянность и многоименность Бога, о Котором известно только то, что Он открыл о Себе в Священном Писании, а также то, что Он - причина всего. В главе 1 акцент делается на непостижимости Бога. Далее (глава 2) говорится о Божественных «единениях» и «различиях», под которыми понимаются, с одной стороны, единая природа и три Лица Святой Троицы и с другой - единство Божественной сущности и промыслительное исхождение Божественной благости, направленное вовне. Божественные имена, в понимании автора, воспевают действия Божественного Промысла и излагаются в следующем порядке: Добро, Свет, Красота и Любовь (глава 4), Сущий (глава 5), Жизнь (глава 6), Мудрость, Ум, Слово, Истина (глава 7), Сила, Справедливость, Спасение (глава 8), Великий и Малый, Тот же и Другой, Подобный и Неподобный, Движущийся и Неподвижный, Равный (глава 9), «Ветхий денми» и Юный (глава 10), Вседержитель (глава 10) и Мир, Который «всех объединяет» (глава 11), «Святой Святых», «Царь царей», «Господь господ», «Бог богов» (глава 12) и Единое (глава 13). В заключение подчёркивается, что все имена Бога неточны, так как соответствуют только символам, не имеющим никакого внешнего подобия, а апофатика остаётся самым надёжным средством богопознания.
Трактат «О мистическом богословии» начинается молитвой Святой Троице и пожеланием Тимофею устремиться к единению с Богом. Автор предпочитает путь «отъятий всего сущего», или отрицаний, по которому совершается восхождение к первейшему, то есть к Богу, а не путь прибавлений, или утверждений, соответствующий нисхождению ума к чувственному (глава 2). Апофатический и катафатический способы богословия, которые здесь излагаются, выступают как строго проводимые методы; эти термины, утвердившиеся впоследствии и в восточной, и в западной Церкви, впервые вводятся в обиход христианского богословия (глава 3). Апофатическое богословие - учение о вышебытийной природе и непознаваемости Бога; при его изложении автор опирался на тексты Священного Писания и на предшествовавшую святоотеческую традицию (главы 1, 3). Апофатическое отрицание в «Ареопагитиках» означает несоизмеримое превосходство Творца над всем тварным, а не Его недостаточность, поэтому равным образом применяются к Богу выражения как с «не», так и со «сверх». Излагая учение о Троице, автор «Ареопагитик» учит, что Бог одновременно есть и Единица (Монада), и Троица: «Единица по причине простоты и единства сверхприродной неделимости... Троица по причине триипостасного проявления пресущественной плодовитости...» («О Божественных именах». 1. 4). Святая Троица и есть Тот апофатически-непознаваемый, пресущественный Бог-в-Себе, проявляющий Себя во множестве свойств, имён и сил (Там же. 13. 3).
Первые пять посланий Дионисия Ареопагита посвящены христологической теме и учению об ограниченности нашего богопознания. В 1-м речь идёт о преимуществе незнания, которое обозначает Божественную трансцендентность, перед многим знанием, которое прекращает незнание, потому что «совершенное незнание обозначает познание Того, Кто выше всего познаваемого». Во 2-м послании говорится, что люди, несмотря на то, что они призваны к обо́жению, никогда не достигнут Бога, Который «неподражаем». 3-е послание - о пресущественной Божественной природе Иисуса Христа, Которая, явившись «внезапно», и после Своего явления остаётся сокрытой. 4-е послание - о воплощении Иисуса Христа, в нём утверждается, что Бог, став истинным человеком, не перестал быть трансцендентным; в конце послания приводится знаменитое в патристической литературе выражение «новое богомужное действование», ставшее особо актуальным в период монофелитских споров. В 5-м послании Божественный мрак называется «неприступным светом», где пребывает Бог, к постижению Которого можно прийти по апофатическому пути богопознания через невидение и незнание. В 6-м послании автор призывает защищать истину и избегать споров на религиозные темы. В 7-м - даются ответы софисту Аполлофану, обвинявшему Дионисия Ареопагита в использовании системы аргументов греческой античной философии. В 8-м и 9-м посланиях подчёркивается важность иерархии, а также системы образов (символов), ставших неотъемлемой частью византийского христианства. 10-е послание адресовано пребывающему на острове Патмос апостолу Иоанну Богослову с пожеланиями освобождения.
Издания:
Corpus dionysiacum I / Ed. B. R. Suchla // Patristische Texte und Studien. B., 1990. Bd 33;
Corpus dionysiacum II / Ed. G. Heil, A. M. Ritter // Ibid. B.; N. Y., 1991. Bd 36;
Восточные отцы и учители Церкви V века: Антология / Сост. иером. Иларион (Алфеев). М., 2000. С. 257-416;
Дионисий Ареопагит. Сочинения. - Максим Исповедник. Толкования. СПб., 2002.