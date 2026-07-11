ДИОНИСИЙ АРЕОПАГИТ

ДИОНИСИЙ АРЕОПАГИТ (греческое Διονύσιος ό ’Αρεοπαγίτης) - священномученик, первый епископ Афин.

Све­де­ния о жиз­ни и лич­но­сти Дионисия Ареопагита ма­ло­чис­лен­ны. Был чле­ном афин­ско­го аре­о­па­га. Во вре­мя про­по­ве­ди апостола Пав­ла в Афи­нах (Де­ян. 17:15-34) уве­ро­вал во Хри­ста и был по­став­лен во гла­ве хри­сти­ан­ской об­щи­ны Афин ( Ев­се­вий Ке­са­рий­ский в «Цер­ков­ной ис­то­рии» (III 4. 10-11) на­зы­ва­ет Дио­ни­сия пер­вым епи­ско­пом афин­ской Церк­ви). Со­глас­но жи­тию, на­пи­сан­но­му Ди­мит­ри­ем Рос­товским, по­сле про­дол­жи­тель­но­го уп­рав­ле­ния афин­ской Цер­ко­вью Дионисий Ареопагит по­ста­вил в Афи­нах другого епи­ско­па, а сам уда­лил­ся в Рим. От­ту­да вме­сте с еди­но­мыш­лен­ни­ка­ми от­пра­вил­ся про­по­ве­до­вать хри­сти­ан­ст­во языч­ни­кам в Гал­лию. Пре­тер­пел му­че­ния в Лю­те­ции Па­ри­зио­рум (ны­не Па­риж) во вре­мя го­не­ний на хри­сти­ан при императоре До­ми­циа­не.

До XVI века Дионисий Ареопагит счи­тал­ся ав­то­ром кор­пу­са тек­стов, из­вест­ных с начала VI века и по­лу­чив­ших название «Аре­о­па­ги­ти­ки». В ав­тор­ст­ве Дионисия Ареопагита не со­мне­ва­лись ком­мен­та­то­ры его со­чи­не­ний - епископ Ио­анн Ски­фо­поль­ский и преподобный Мак­сим Ис­по­вед­ник , так же как и боль­шин­ст­во от­цов восточной Церк­ви. Дионисий Ареопагит пи­шет об апостоле Пав­ле («О Бо­же­ст­вен­ных име­нах», 3. 2) как о сво­ём на­став­ни­ке, ад­ре­су­ет все трак­та­ты апостолу Ти­мо­фею, а по­сла­ния - апостолу Ти­ту (9-е) и апостолу Ио­ан­ну Бо­го­сло­ву (10-е), на­хо­див­ше­му­ся в ссыл­ке на острове Пат­мос. В 7-м по­сла­нии, к По­ли­кар­пу, ав­тор со­об­ща­ет о том, что, бу­ду­чи в Ге­лио­по­ле Еги­пет­ском, он ока­зал­ся оче­вид­цем тьмы, по­крыв­шей зем­лю в мо­мент Рас­пя­тия Иису­са Хри­ста; в трак­та­те «О Бо­же­ст­вен­ных име­нах» (3. 2) упо­ми­на­ет, что при­сут­ст­во­вал вме­сте с апо­сто­ла­ми Пет­ром и Иа­ко­вом на по­гре­бе­нии Бо­го­ро­ди­цы. К концу VI века «Аре­о­па­ги­ти­ки» ста­ли из­вест­ны на За­па­де: их ци­ти­ро­вал па­па Рим­ский святой Гри­го­рий I Ве­ли­кий в про­по­ве­дях, а позд­нее па­па святой Мар­тин I (649-655), ко­то­рый на Ла­те­ран­ском со­бо­ре 649 года в по­ле­ми­ке про­тив мо­но­фе­ли­тов опи­рал­ся на «Аре­о­па­ги­ти­ки» как на не­пре­ре­кае­мый учи­тель­ный ав­то­ри­тет. Од­на­ко про­бле­ма ав­тор­ст­ва воз­ник­ла уже в 1-й половине VI века: с со­мне­ни­ем в нём вы­сту­пил священномученик Ипа­тий Эфес­ский; впо­след­ст­вии сирийский пи­са­тель VIII века Ио­сиф Ху­зая, грузинский мо­нах XIII века Си­ме­он Пет­ри­ци и другие кон­ста­ти­ро­ва­ли не­со­от­вет­ст­вие сти­ля и со­дер­жа­ния «Аре­о­па­ги­тик» со­чи­не­нию, со­став­лен­но­му в I веке. В эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния у ви­зантийских гу­ма­нистов Ге­ор­гия Тра­пе­зунд­ско­го и Фео­до­ра Газ­ско­го воз­ник­ли со­мне­ния от­но­си­тель­но со­став­ле­ния кор­пу­са в апо­столь­ское вре­мя. Кри­тические за­ме­ча­ния бы­ли вы­ска­за­ны западными гу­ма­ни­ста­ми Ло­рен­цо Вал­лой и Эраз­мом Рот­тер­дам­ским.

Основные ар­гу­мен­ты про­тив при­над­леж­но­сти «Аре­о­па­ги­тик» к апо­столь­ско­му ве­ку сле­дую­щие: 1) со­чи­не­ния ни­кем не упо­ми­на­ют­ся до 532 года, что со­вер­шен­но не­ве­ро­ят­но для со­б­ра­ния тек­стов та­ко­го зна­че­ния; 2) в трак­та­те «О Бо­же­ст­вен­ных име­нах» (4. 12), ад­ре­со­ван­ном апостолу Ти­мо­фею, ци­ти­ру­ет­ся по­сла­ние священномученика Иг­на­тия Бо­го­нос­ца (К Рим­ля­нам. 7. 2), на­пи­сан­ное по­сле смер­ти апостола Ти­мо­фея; 3) в главе 6 трак­та­та «О цер­ков­ной ие­рар­хии» пред­по­ла­га­ет­ся ор­га­ни­за­ция мо­на­ше­ской жиз­ни, ко­то­рая воз­ник­ла толь­ко в IV веке; 4) на­ли­чие ли­тур­гических эле­мен­тов, ко­то­рые не мог­ли быть за­сви­де­тель­ство­ва­ны в I веке, как, например, вве­де­ние Сим­во­ла ве­ры в Ли­тур­гию вер­ных («О цер­ков­ной ие­рар­хии». Глава 3. Та­ин­ст­во со­б­ра­ния); 5) на­ли­чие хал­ки­дон­ской тер­ми­но­ло­гии; 6) сов­па­де­ния с со­чи­не­ния­ми не­оп­ла­то­ни­ков, в пер­вую оче­редь Про­кла. В конце XIX века Х. Кох и Й. Штигль­майр, со­пос­та­вив уче­ние о зле Дионисия Ареопагита и не­оп­ла­то­ни­ка Про­кла, при­шли к за­клю­че­нию о за­ви­си­мо­сти «Аре­о­па­ги­тик» от фи­ло­со­фии Про­кла, что лег­ло в ос­но­ву по­сле­дую­щей тра­ди­ции изу­че­ния «Аре­о­па­ги­тик» вне ав­тор­ст­ва Дио­ни­сия Аре­о­па­ги­та.

Пер­вое из­да­ние «Аре­о­па­ги­тик» вы­шло во Фло­рен­ции в 1516 году. На Ру­си с ни­ми в поч­ти пол­ном объ­ё­ме по­зна­ко­ми­лись по славянскому пе­ре­во­ду (вы­пол­нен в 1371) игу­ме­на афон­ско­го Пан­те­леи­мо­но­ва монастыря Исайи. Древ­ней­ший сербский спи­сок это­го пе­ре­во­да да­ти­ру­ет­ся 1370-ми годами; са­мые древ­ние спи­ски, вы­пол­нен­ные на Ру­си, - середина XV века. Славянский пе­ре­вод «Аре­о­па­ги­тик» из­дан митрополитом Ма­ка­ри­ем. В даль­ней­шем трак­та­ты пе­ре­во­ди­лись с вы­де­ле­ни­ем из тек­ста и по­глав­ным рас­пре­де­ле­ни­ем схо­лий мо­на­хом Чу­до­ва мо­на­сты­ря Ев­фи­ми­ем (1670-е годы), преподобным Паи­си­ем Ве­лич­ков­ским ; в Но­вей­шее вре­мя «Аре­о­па­гити­ки» пе­ре­во­ди­ли А.Ф. Ло­сев, С.С. Аве­рин­цев, В.В. Би­би­хин, а так­же пе­ре­водческая груп­па под руководством Г.М. Про­хо­ро­ва. В 1990-1991 годы в Гер­ма­нии бы­ло за­вер­ше­но кри­тическое из­да­ние все­го Аре­о­па­гит­ско­го кор­пу­са (Corpus dionysiacum) с учё­том основных раз­но­чте­ний по ру­ко­пи­сям биб­лио­тек Си­ная, Па­ри­жа, Ри­ма, Фло­рен­ции, Лон­до­на, Ве­ны.

«Аре­о­па­ги­ти­ки» вклю­ча­ют 4 трак­та­та: «О не­бес­ной ие­рар­хии», «О цер­ков­ной ие­рар­хии», «О Бо­же­ст­вен­ных име­нах», «О мис­ти­че­ском (та­ин­ст­вен­ном) бо­го­сло­вии», а так­же 10 по­сла­ний. Со­дер­жа­ние трак­та­тов и их сти­ли­стическое един­ст­во сви­де­тель­ст­ву­ют об их при­над­леж­но­сти од­но­му ав­то­ру. Трак­та­ты «Аре­о­па­ги­тик» ад­ре­со­ва­ны апостолу Ти­мо­фею; пер­вые 4 по­сла­ния - мо­на­ху Гаю, 5-е - диа­ко­ну До­ро­фею, 6-е - священнику Со­си­пат­ру, 7-е - епископу По­ли­кар­пу Смирн­ско­му, 8-е - мо­на­ху Де­мо­фи­лу, 9-е - епископу Ти­ту, 10-е - апостолу Ио­ан­ну Бо­го­сло­ву.

Трак­тат «О не­бес­ной ие­рар­хии» со­сто­ит из 15 глав. В на­ча­ле трак­та­та да­ёт­ся об­щее оп­ре­де­ле­ние ие­рар­хии, из­ла­га­ют­ся цель и прин­цип её ор­га­ни­за­ции (глава 3). На­чи­ная с 4-й главы ав­тор об­ра­ща­ет­ся к соб­ст­вен­но не­бес­ной ие­рар­хии, ко­то­рая име­ну­ет­ся ан­гель­ской. Пе­ре­чис­ля­ют­ся 9 чи­нов не­бес­ной ие­рар­хии с ха­рак­те­ри­сти­кой ка­ж­до­го и осо­бен­но­стя­ми их ие­рар­хических от­но­ше­ний. Гла­вы 11-12 по­свя­ще­ны «эти­мо­ло­гии» име­но­ва­ния «не­бес­ные си­лы», а так­же про­бле­ме «Бо­же­ст­вен­ной со­имен­но­сти». Гла­вы 13-15 по­свя­ще­ны при­ро­де не­бес­ных сил и об­ра­зам их рас­кры­тия.

В сочинении «О цер­ков­ной ие­рар­хии», вклю­чаю­щем 7 глав, 1-я глава по­свя­ще­на про­бле­ме её уч­ре­ж­де­ния, да­лее по­ве­ст­ву­ет­ся о 6 та­ин­ст­вах (Кре­ще­нии - глава 2, Ев­ха­ри­стии - глава 3, ос­вя­ще­нии ми­ра - глава 4, Свя­щен­ст­ве - глава 5, мо­на­ше­ском по­стри­ге - глава 6 и по­гре­бе­нии - глава 7), из­ла­га­ют­ся их чи­но­пос­ле­до­ва­ния и сим­во­лический смысл.

В ос­но­ве трак­та­та «О Бо­же­ст­вен­ных име­нах» (вклю­ча­ет 13 глав) ле­жит про­бле­ма Бо­же­ст­вен­ных имён: бе­зы­мян­ность и мно­го­имен­ность Бо­га, о Ко­то­ром из­вест­но толь­ко то, что Он от­крыл о Се­бе в Свя­щен­ном Пи­са­нии , а так­же то, что Он - при­чи­на все­го. В главе 1 ак­цент де­ла­ет­ся на не­по­сти­жи­мо­сти Бо­га. Да­лее (глава 2) го­во­рит­ся о Бо­же­ст­вен­ных «еди­не­ни­ях» и «раз­ли­чи­ях», под ко­то­ры­ми по­ни­ма­ют­ся, с од­ной сто­ро­ны, еди­ная при­ро­да и три Ли­ца Святой Трои­цы и с дру­гой - един­ст­во Бо­же­ст­вен­ной сущ­но­сти и про­мыс­ли­тель­ное ис­хо­ж­де­ние Бо­же­ст­вен­ной бла­го­сти, на­прав­лен­ное во­вне. Бо­же­ст­вен­ные име­на, в по­ни­ма­нии ав­то­ра, вос­пе­ва­ют дей­ст­вия Бо­же­ст­вен­но­го Про­мыс­ла и из­ла­га­ют­ся в сле­дую­щем по­ряд­ке: Доб­ро, Свет, Кра­со­та и Лю­бовь (глава 4), Су­щий (глава 5), Жизнь (глава 6), Муд­рость, Ум, Сло­во, Ис­ти­на (глава 7), Си­ла, Спра­вед­ли­вость, Спа­се­ние (глава 8), Ве­ли­кий и Ма­лый, Тот же и Дру­гой, По­доб­ный и Не­по­доб­ный, Дви­жу­щий­ся и Не­под­виж­ный, Рав­ный (глава 9), «Вет­хий ден­ми» и Юный (глава 10), Все­дер­жи­тель (глава 10) и Мир, Ко­то­рый «всех объ­е­ди­ня­ет» (глава 11), «Свя­той Свя­тых», «Царь ца­рей», «Гос­подь гос­под», «Бог бо­гов» (глава 12) и Еди­ное (глава 13). В за­клю­че­ние под­чёр­ки­ва­ет­ся, что все име­на Бо­га не­точ­ны, так как со­от­вет­ст­ву­ют толь­ко сим­во­лам, не имею­щим ни­ка­ко­го внеш­не­го по­до­бия, а апо­фа­ти­ка ос­та­ёт­ся са­мым на­дёж­ным сред­ст­вом бо­го­по­зна­ния.

Трак­тат «О мис­ти­че­ском бо­го­сло­вии» на­чи­на­ет­ся мо­лит­вой Святой Трои­це и по­же­ла­ни­ем Ти­мо­фею уст­ре­мить­ся к еди­не­нию с Бо­гом. Ав­тор пред­по­чи­та­ет путь «отъ­я­тий все­го су­ще­го», или от­ри­ца­ний, по ко­то­ро­му со­вер­ша­ет­ся вос­хо­ж­де­ние к пер­вей­ше­му, то есть к Бо­гу, а не путь при­бав­ле­ний, или ут­вер­жде­ний, со­от­вет­ст­вую­щий нис­хо­ж­де­нию ума к чув­ст­вен­но­му (глава 2). Апо­фа­ти­че­ский и ка­та­фа­ти­че­ский спо­со­бы бо­го­сло­вия, ко­то­рые здесь из­ла­га­ют­ся, вы­сту­па­ют как стро­го про­во­ди­мые ме­то­ды; эти тер­ми­ны, ут­вер­див­шие­ся впо­след­ст­вии и в восточной, и в западной Церк­ви, впер­вые вво­дят­ся в оби­ход хри­сти­ан­ско­го бо­го­сло­вия (глава 3). Апо­фа­ти­че­ское бо­го­сло­вие - уче­ние о вы­ше­бы­тий­ной при­ро­де и не­по­зна­вае­мо­сти Бо­га; при его из­ло­же­нии ав­тор опи­рал­ся на тек­сты Свя­щен­но­го Пи­са­ния и на пред­ше­ст­во­вав­шую свя­то­отеческую тра­ди­цию (гла­вы 1, 3). Апо­фа­ти­че­ское от­ри­ца­ние в «Аре­о­па­ги­ти­ках» оз­на­ча­ет не­со­из­ме­ри­мое пре­вос­ход­ст­во Твор­ца над всем твар­ным, а не Его не­дос­та­точ­ность, по­это­му рав­ным об­ра­зом при­ме­ня­ют­ся к Бо­гу вы­ра­же­ния как с «не», так и со «сверх». Из­ла­гая уче­ние о Трои­це, ав­тор «Аре­о­па­ги­тик» учит, что Бог од­но­вре­мен­но есть и Еди­ни­ца (Мо­на­да), и Трои­ца: «Еди­ни­ца по при­чи­не про­сто­ты и един­ст­ва сверх­при­род­ной не­де­ли­мо­сти... Трои­ца по при­чи­не три­ипо­стас­но­го про­яв­ле­ния пре­су­ще­ст­вен­ной пло­до­ви­то­сти...» («О Бо­же­ст­вен­ных име­нах». 1. 4). Святая Трои­ца и есть Тот апо­фа­ти­че­ски-не­по­зна­вае­мый, пре­су­ще­ст­вен­ный Бог-в-Се­бе, про­яв­ляю­щий Се­бя во мно­же­ст­ве свойств, имён и сил (Там же. 13. 3).

Пер­вые пять по­сла­ний Дионисия Ареопагита по­свя­ще­ны хри­сто­ло­гической те­ме и уче­нию об ог­ра­ни­чен­но­сти на­ше­го бо­го­по­зна­ния. В 1-м речь идёт о пре­иму­ще­ст­ве не­зна­ния, ко­то­рое обо­зна­ча­ет Бо­же­ст­вен­ную транс­цен­дент­ность, пе­ред многим зна­ни­ем, ко­то­рое пре­кра­ща­ет не­зна­ние, по­то­му что «со­вер­шен­ное не­зна­ние обо­зна­ча­ет по­зна­ние То­го, Кто вы­ше все­го по­зна­вае­мо­го». Во 2-м по­сла­нии го­во­рит­ся, что лю­ди, не­смот­ря на то, что они при­зва­ны к обо́жению, ни­ко­гда не дос­тиг­нут Бо­га, Ко­то­рый «не­под­ра­жа­ем». 3-е по­сла­ние - о пре­су­ще­ст­вен­ной Бо­же­ст­вен­ной при­ро­де Ии­су­са Хри­ста , Ко­то­рая, явив­шись «вне­зап­но», и по­сле Сво­его яв­ле­ния ос­та­ёт­ся со­кры­той. 4-е по­сла­ние - о во­пло­ще­нии Ии­су­са Хри­ста, в нём ут­вер­жда­ет­ся, что Бог, став ис­тин­ным че­ло­ве­ком, не пе­ре­стал быть транс­цен­дент­ным; в кон­це по­сла­ния при­во­дит­ся зна­ме­ни­тое в пат­ри­стической литературе вы­ра­же­ние «но­вое бо­го­муж­ное дей­ст­во­ва­ние», став­шее осо­бо ак­ту­аль­ным в пе­ри­од мо­но­фе­лит­ских спо­ров . В 5-м по­сла­нии Бо­же­ст­вен­ный мрак на­зы­ва­ет­ся «не­при­ступ­ным све­том», где пре­бы­ва­ет Бог, к по­сти­же­нию Ко­то­ро­го мож­но прий­ти по апо­фа­ти­че­ско­му пу­ти бо­го­по­зна­ния че­рез не­ви­де­ние и не­зна­ние. В 6-м по­сла­нии ав­тор при­зы­ва­ет за­щи­щать ис­ти­ну и из­бе­гать спо­ров на ре­лигиозные те­мы. В 7-м - да­ют­ся от­ве­ты со­фис­ту Апол­ло­фа­ну, об­ви­няв­ше­му Дионисия Ареопагита в ис­поль­зо­ва­нии сис­те­мы ар­гу­мен­тов греческой ан­тич­ной фи­ло­со­фии. В 8-м и 9-м по­сла­ни­ях под­чёр­ки­ва­ет­ся важ­ность ие­рар­хии, а так­же сис­те­мы об­ра­зов (сим­во­лов), став­ших не­отъ­ем­ле­мой ча­стью ви­зантийского хри­сти­ан­ст­ва. 10-е по­сла­ние ад­ре­со­ва­но пре­бы­ваю­ще­му на острове Пат­мос апостолу Ио­ан­ну Бо­го­сло­ву с по­же­ла­ния­ми ос­во­бо­ж­де­ния.

Издания :

Corpus dionysiacum I / Ed. B. R. Such­la // Patristische Texte und Studien. B., 1990. Bd 33;

Corpus dionysiacum II / Ed. G. Heil, A. M. Ritter // Ibid. B.; N. Y., 1991. Bd 36;

Вос­точ­ные от­цы и учи­те­ли Церк­ви V ве­ка: Ан­то­ло­гия / Сост. ие­ром. Ила­ри­он (Ал­фе­ев). М., 2000. С. 257-416;

Дио­ни­сий Аре­о­па­гит. Со­чи­не­ния. - Мак­сим Ис­по­вед­ник. Тол­ко­ва­ния. СПб., 2002.