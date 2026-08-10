ДИОНИСИЙ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ
ДИОНИСИЙ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ (греческое Διονύσιος) - епископ Александрийский, богослов.
Происходил из знатной языческой семьи. В юности заинтересовался христианской литературой, слушал лекции Оригена, принял крещение. Согласно Евсевию Кесарийскому, возглавил александрийское огласительное училище (смотреть Александрийская школа) после Иракла (около 231), позднее стал его же преемником на епископской кафедре Александрии. Во время гонений на христиан при императоре Деции (249-251) скрывался, в период гонений императора Валериана (257-260) выслан в Мареотиду (область Нижнего Египта) и Ливийскую пустыню. В 260 году император Галлиен издал на имя Дионисия Александрийского рескрипт, которым христианам разрешалось беспрепятственное богослужение. Ввиду множества отпавших во время гонений на христиан, Дионисий Александрийский допускал их покаяние и принятие в Церковь, поддержав в этом позицию Корнилия Римского (251-253) и Киприана Карфагенского (умер 258) против Новациана (умер около 258) и его сторонников (смотреть Новациане). Осудив за савеллианство (ересь, воздвигнутая в середине III века птолемаидским пресвитером Савеллием; находилась в русле модалистического монархианства) одного из епископов Ливии, Дионисий Александрийский сам подвергся обвинению со стороны Дионисия Римского (259-268) и в ответном «Опровержении и апологии» был вынужден отстаивать свои богословские воззрения на Святую Троицу. Около 264 года Дионисий Александрийский был приглашён в Антиохию на собор против епископа Антиохийского Павла Самосатского, но отказался от участия, сославшись на преклонный возраст. Вскоре Дионисий Александрийский скончался. Сочинения Дионисия Александрийского, среди которых известны пасхалия и трактат «Об обетованиях», затрагивающий проблему авторства «Апокалипсиса», почти полностью утрачены, за исключением писем, цитируемых в «Церковной истории» Евсевия Кесарийского (книги 6, 7), и нескольких других фрагментов.
Сочинения:
Migne PG. T. 10.