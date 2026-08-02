ДИОНИСИЙ

ДИОНИСИЙ - архиепископ Суздальский, церковный деятель, святой Русской церкви.

При­нял по­стриг в Кие­во-Пе­чер­ском монастыре . Вско­ре по­ки­нул Ки­ев и стал от­шель­ни­ком, жил в вы­ко­пан­ной им са­мим пе­ще­ре не­да­ле­ко от Ниж­не­го Нов­го­ро­да на бе­ре­гу Вол­ги; позд­нее ос­но­вал там Воз­не­сен­ский монастырь, по­лу­чив­ший название Ни­же­го­род­ско­го Пе­чер­ско­го, где был ар­хи­ман­д­ри­том.

В 1374 году ру­ко­по­ло­жен митрополитом Алек­си­ем во епи­ско­па Суз­даль­ско­го и Ни­же­го­род­ско­го. В 1377 году по его бла­го­сло­ве­нию в Ни­же­го­род­ском Пе­чер­ском монастыре соз­дан но­вый спи­сок Лав­ренть­ев­ской ле­то­пи­си . По­сле смер­ти митрополита Алек­сия кан­ди­да­ту­ра Дионисия бы­ла пред­ло­же­на Сер­ги­ем Ра­до­неж­ским великому князю Дмит­рию Ива­но­ви­чу Дон­ско­му для из­бра­ния в ми­тро­по­ли­ты, од­на­ко князь стре­мил­ся по­ста­вить на московскую ка­фед­ру ар­хи­ман­д­ри­та Но­во­спас­ско­го мо­на­сты­ря Ми­тяя. Вско­ре Ми­тяй вы­ехал для по­став­ле­ния в Кон­стан­ти­но­поль, ту­да же от­пра­вил­ся и Дионисий, но был за­дер­жан великим кня­зем. В кон­фликт вы­ну­ж­ден был вме­шать­ся Сер­гий Ра­до­неж­ский. Бла­го­да­ря по­ру­чи­тель­ст­ву преподобного Сер­гия Дионисий, по­лу­чив­ший сво­бо­ду, вы­ехал в 1379 году в Кон­стан­ти­но­поль, где про­был око­ло 3 лет; был воз­ве­дён пат­ри­ар­хом Кон­стан­ти­но­поль­ским Ни­лом в сан ар­хи­епи­ско­па и от­пу­щен в Мо­ск­ву с пат­ри­ар­шей гра­мо­той про­тив ере­си стри­голь­ни­ков.Вер­нув­шись в 1382 году на Русь, Дионисий при­был в Нов­го­род для борь­бы с ней.

В 1383 году от­прав­лен великим князем Дмит­ри­ем Ива­но­ви­чем для по­став­ле­ния в ми­тро­по­ли­ты в Кон­стан­ти­но­поль; в 1384 году по­став­лен «ми­тро­по­ли­том на Русь». Воз­вра­ща­ясь из Кон­стан­ти­но­по­ля, был за­дер­жан великим кня­зем ки­ев­ским Вла­ди­ми­ром Оль­гер­до­ви­чем (до 1367-1395) в Кие­ве. На­хо­дил­ся в за­клю­че­нии вплоть до смер­ти. По­гре­бён в Кие­ве в пе­ще­рах преподобного Ан­то­ния Пе­чер­ско­го .

День па­мя­ти в Русской пра­во­слав­ной церк­ви - 26 ию­ня (9 ию­ля).

Ис­точники :

Полное собрание рус­ских ле­то­пи­сей. М., 2000. Т. 11. С. 37–38.