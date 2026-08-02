ДИОНИСИЙ
ДИОНИСИЙ - архиепископ Суздальский, церковный деятель, святой Русской церкви.
Принял постриг в Киево-Печерском монастыре. Вскоре покинул Киев и стал отшельником, жил в выкопанной им самим пещере недалеко от Нижнего Новгорода на берегу Волги; позднее основал там Вознесенский монастырь, получивший название Нижегородского Печерского, где был архимандритом.
В 1374 году рукоположен митрополитом Алексием во епископа Суздальского и Нижегородского. В 1377 году по его благословению в Нижегородском Печерском монастыре создан новый список Лаврентьевской летописи. После смерти митрополита Алексия кандидатура Дионисия была предложена Сергием Радонежским великому князю Дмитрию Ивановичу Донскому для избрания в митрополиты, однако князь стремился поставить на московскую кафедру архимандрита Новоспасского монастыря Митяя. Вскоре Митяй выехал для поставления в Константинополь, туда же отправился и Дионисий, но был задержан великим князем. В конфликт вынужден был вмешаться Сергий Радонежский. Благодаря поручительству преподобного Сергия Дионисий, получивший свободу, выехал в 1379 году в Константинополь, где пробыл около 3 лет; был возведён патриархом Константинопольским Нилом в сан архиепископа и отпущен в Москву с патриаршей грамотой против ереси стригольников.Вернувшись в 1382 году на Русь, Дионисий прибыл в Новгород для борьбы с ней.
В 1383 году отправлен великим князем Дмитрием Ивановичем для поставления в митрополиты в Константинополь; в 1384 году поставлен «митрополитом на Русь». Возвращаясь из Константинополя, был задержан великим князем киевским Владимиром Ольгердовичем (до 1367-1395) в Киеве. Находился в заключении вплоть до смерти. Погребён в Киеве в пещерах преподобного Антония Печерского.
День памяти в Русской православной церкви - 26 июня (9 июля).
Источники:
Полное собрание русских летописей. М., 2000. Т. 11. С. 37–38.