ДИОН КАССИЙ
ДИОН КАССИЙ, Кассий Дион Коккеян (греческое Κᾴσσιος Δίων ό Κοϰϰηιανός, латинское Cassius Dio Cocceianus) - древнегреческий историк.
Родился в знатной провинциальной семье, отец, Кассий Апрониан, имел сенаторское звание. Дион Кассий занимал должности: при императоре Коммоде - сенатора, при императоре Пертинаксе - претора, при императоре Септимии Севере - консула, при императоре Александре Севере (229) - вновь консула, после чего управлял провинциями (Африкой, Далмацией, Верхней Паннонией). Его честное служение и строгость обусловили недовольство преторианцев, из-за чего Дион Кассий обратился к частной жизни и вернулся в Вифинию. Там он посвятил себя учёным занятиям, начатым ранее сочинениями о снах и знамениях, предвещавших правление Септимия Севера, а затем - о гражданской войне (192/193). Дион Кассий - автор написанной на греческом языке «Римской истории» в 80 книгах, куда включил ранее созданные труды. Подробность изложения и степень сохранности книг оказались различными. Книги I и II (события от Энея и царской эпохи), книги III-VII, посвящённые ранней Республике, основанные на анналах и сочинениях Тита Ливия, дошли во фрагментах, ценнейшие книги XXXVI-LX, описывающие события с 68 года до нашей эры по 47 год до нашей эры, сохранились, из книг LXXVII-LXXIX остались значительные части. Утерянные книги представлены выдержками из трудов византийцев - Иоанна Ксифилина (XI век), Иоанна Зонары (XII век) и других. Поздняя Республика и ранний Принципат описаны подробно на основе трудов предшественников (Тита Ливия, Светония Транквилла, Плутарха и других), время самого Диона Кассия - по собственным наблюдениям и опыту. В центре внимания Диона Кассия - военная и политическая история. Дион Кассий был крайне суеверен, но широко образован и точен, хотя не приводит документальных материалов, старается следовать Фукидиду, объяснять взаимосвязь событий, сравнивать мнения разных писателей. Пользуется для изложения своих взглядов приёмами прямой речи (даёт устами Мецената положительную оценку монархии), отрицательно настроен против адептов сенатской республики - Цицерона, Брута, Кассия. Труд Диона Кассия - ценный источник, особенно для времени поздней Республики и Империи.
Сочинения:
Historiarum Romanarum quae supersunt / Ed. U. Ph. Boissevain. Berolini, 1895-1931. Vol. 1-5. 2 ed. Berolini, 1955-1969. Vol. 1-5; Roman history / Ed., transl. E. Cary. L., 1914-1927. Vol. 1-9;
Римская история // Поздняя греческая проза. М., 1961.