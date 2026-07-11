ДИОН КАССИЙ

ДИОН КАССИЙ, Кас­сий Ди­он Кок­ке­ян (греческое Κᾴσσιος Δίων ό Κοϰϰηιανός, латинское Cassius Dio Cocceianus) - древнегреческий историк.

Ро­дил­ся в знатной про­винциальной семье, отец, Кас­сий Ап­ро­ни­ан, имел се­на­тор­ское зва­ние. Дион Кассий за­ни­мал долж­но­сти: при императоре Ком­мо­де - се­на­то­ра, при императоре Пер­ти­нак­се - пре­то­ра, при императоре Сеп­ти­мии Се­ве­ре - кон­су­ла, при императоре Алек­сан­д­ре Се­ве­ре (229) - вновь кон­су­ла, по­сле че­го управ­лял про­вин­ция­ми (Аф­ри­кой, Дал­ма­ци­ей, Верх­ней Пан­но­ни­ей). Его че­ст­ное слу­же­ние и стро­гость обу­сло­ви­ли не­до­воль­ст­во пре­то­ри­ан­цев, из-за че­го Дион Кассий об­ра­тил­ся к ча­ст­ной жизни и вер­нул­ся в Ви­фи­нию. Там он по­свя­тил се­бя учёным за­ня­ти­ям, на­ча­тым ра­нее со­чи­не­ния­ми о снах и зна­ме­ни­ях, пред­ве­щав­ших прав­ле­ние Сеп­ти­мия Се­ве­ра, а за­тем - о гражданской вой­не (192/193). Дион Кассий - ав­тор на­пи­сан­ной на греческом языке «Рим­ской ис­то­рии» в 80 кни­гах, ку­да вклю­чил ра­нее соз­дан­ные тру­ды. Под­роб­ность из­ло­же­ния и сте­пень со­хран­но­сти книг ока­за­лись раз­лич­ны­ми. Кни­ги I и II (со­бы­тия от Энея и цар­ской эпо­хи), кни­ги III-VII, по­свя­щён­ные ран­ней Рес­пуб­ли­ке, ос­но­ван­ные на ан­на­лах и со­чи­не­ни­ях Ти­та Ли­вия, дош­ли во фраг­мен­тах, цен­ней­шие кни­ги XXXVI-LX, опи­сы­ваю­щие со­бы­тия с 68 года до нашей эры по 47 год до нашей эры, со­хра­ни­лись, из книг LXXVII-LXXIX ос­та­лись зна­чительные час­ти. Уте­рян­ные кни­ги пред­став­ле­ны вы­держ­ка­ми из тру­дов ви­зан­тий­цев - Ио­ан­на Кси­фи­ли­на (XI век), Ио­ан­на Зо­на­ры (XII век) и других. Позд­няя Рес­пуб­ли­ка и ран­ний Прин­ци­пат опи­са­ны под­роб­но на ос­но­ве тру­дов пред­ше­ст­вен­ни­ков (Ти­та Ли­вия, Све­то­ния Транк­вил­ла, Плу­тар­ха и других), вре­мя са­мо­го Диона Кассия - по соб­ст­вен­ным на­блю­де­ни­ям и опы­ту. В цен­тре вни­ма­ния Диона Кассия - во­енная и по­ли­тическая ис­то­рия. Дион Кассий был край­не суе­ве­рен, но ши­ро­ко об­ра­зо­ван и то­чен, хо­тя не при­во­дит до­ку­мен­таль­ных ма­те­риа­лов, ста­ра­ет­ся сле­до­вать Фу­ки­ди­ду, объ­яс­нять взаи­мо­связь со­бы­тий, срав­ни­вать мне­ния раз­ных пи­са­те­лей. Поль­зу­ет­ся для из­ло­же­ния сво­их взгля­дов приё­ма­ми пря­мой ре­чи (даёт ус­та­ми Ме­це­на­та по­ло­жи­тель­ную оцен­ку мо­нар­хии ), от­ри­ца­тель­но на­стро­ен про­тив адеп­тов се­нат­ской рес­пуб­ли­ки - Ци­це­ро­на, Бру­та, Кас­сия. Труд Диона Кассия - цен­ный ис­точ­ник, осо­бен­но для вре­ме­ни позд­ней Рес­пуб­ли­ки и Им­пе­рии.

Сочинения :

Historiarum Romanarum quae super­sunt / Ed. U. Ph. Boissevain. Berolini, 1895-1931. Vol. 1-5. 2 ed. Berolini, 1955-1969. Vol. 1-5; Roman history / Ed., transl. E. Cary. L., 1914-1927. Vol. 1-9;

Рим­ская ис­то­рия // Позд­няя гре­че­ская про­за. М., 1961.