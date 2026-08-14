ДИОН ХРИСОСТОМ ТИТ ФЛАВИЙ КОКЦЕЯН ДИОН

Дион Хрисостом, Тит Флавий Кокцеян Дион (греч. Δίων ὁ Χρυσόστομος, лат. Dio Cocceianus) — греческий оратор и философ.

Получил прозвище «Хрисостом» («Златоуст») за свое красноречие. Уроженец города Прусы (Вифиния), гражданин ряда вифинских городов, играл заметную роль в местной политике. После ранних ораторских успехов в Риме был изгнан Домицианом из Италии и Вифинии; в изгнании много путешествовал и обратился к философии. При Траяне пользовался императорским покровительством, добился привилегированного статуса для родного города, вернулся к активной политической деятельности.

Под именем Д. Х. сохранился корпус 80 речей (речи XXVII, LXIII и LXIV приписываются ему ошибочно). Особый исторический интерес представляют речи «О царской власти», адресованные Траяну (I—IV), и речи, посвященные современным Д. Х. греческим полисам (VII, XXXI—LI). Речь XXXVI (Борисфенитская) — важный источник по истории Ольвии в эпоху Ранней Римской империи. Идеал императорской власти у Д. Х. сформулирован в духе философии кинизма ; в других речах заметно влияние философии стоицизма . Речи Д. Х. дают окрашенную морализаторством, но в основном реалистическую картину политической жизни греческих городов под римской властью; примеры из классического прошлого используются ограниченно. Сквозной темой является необходимость поддержания согласия между полисами и между различными социальными слоями внутри каждого из них для сохранения полисной автономии.

Источниками сведений о жизни Д. Х. служат «Жизнеописания софистов» Флавия Филострата, который относит Д. Х. ко второй софистике, письма Плиния Младшего к Траяну и посвященная Д. Х. речь Синесия.

Лит.: Bekker-Nielsen T. Urban Life and Local Politics in Roman Bithynia: The Small World of Dion Chrysostomos. Aarhus, 2008; Desideri P. Dione di Prusa: un intelletuale greco nell’Impero romano. Messina, 1978; Dio Chrysostom: Politics, Letters and Philosophy / Ed. by S. Swain. Oxford, 2000; Jones C. P. The Roman World of Dio Chrysostom. Cambridge (Mass.), 1978; Salmeri G. La politica e il potere: saggio su Dione di Prusa. Catania, 1982.