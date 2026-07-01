ДИОН ХРИСОСТОМ
ДИОН ХРИСОСТОМ (Δίων ό Χρυσόστομος) - древнегреческий оратор.
Происходил из знатной семьи, получил риторическое и философское образование в Риме, в том числе у стоика Музония Руфа. Подозреваемый в заговоре против императора Домициана, был изгнан из Рима, куда вернулся во время царствования императора Нервы после 14-летних странствий по восточным окраинам Империи. Представитель софистики второй, автор свыше 80 речей, выполненных в жанре диатрибы; политические и моральные темы трактованы Дионом Хрисостом в духе разделяемых им идей стоиков и киников (критика властных институтов, восхваление добродетельной жизни на лоне природы, обличение стяжательства). Многие речи представляют значительный историко-культурный интерес (в так называемой Олимпийской речи от лица скульптора Фидия описывается выполненная им статуя Зевса; в речи об Эсхиле, Софокле и Еврипиде Дион Хрисостом сравнивает трактовку образа Филоктета в трагедиях трёх драматургов). В эпоху поздней античности Дион Хрисостом имел высокий авторитет, потомки считали его учителем жизни, прозвали Хрисостомом (Златоустом).
Сочинения:
[Opera]. Сamb.; L.., 1949-1956. Vol. 1-5.