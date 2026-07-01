ДИОН ХРИСОСТОМ

ДИОН ХРИСОСТОМ (Δίων ό Χρυσόστομος) - древнегреческий оратор.

Про­ис­хо­дил из знат­ной се­мьи, по­лу­чил ри­то­рическое и фи­лософское об­ра­зо­ва­ние в Ри­ме, в том числе у стои­ка Му­зо­ния Ру­фа. По­доз­ре­вае­мый в за­го­во­ре про­тив императора До­ми­циа­на , был из­гнан из Ри­ма, ку­да вер­нул­ся во вре­мя цар­ст­во­ва­ния императора Нер­вы по­сле 14-лет­них стран­ст­вий по восточным ок­раи­нам Им­пе­рии. Пред­ста­ви­тель со­фис­ти­ки вто­рой, ав­тор свыше 80 ре­чей, вы­пол­нен­ных в жан­ре ди­ат­ри­бы; по­ли­тические и мо­раль­ные те­мы трак­то­ва­ны Дионом Хрисостом в ду­хе раз­де­ляе­мых им идей стои­ков и ки­ни­ков (кри­ти­ка вла­ст­ных ин­сти­ту­тов, вос­хва­ле­ние доб­ро­де­тель­ной жиз­ни на ло­не при­ро­ды, об­ли­че­ние стя­жа­тель­ст­ва). Многие ре­чи пред­став­ля­ют зна­чительный ис­то­ри­ко-куль­тур­ный ин­те­рес (в так называемой Олим­пий­ской ре­чи от ли­ца скульп­то­ра Фи­дия опи­сы­ва­ет­ся вы­пол­нен­ная им ста­туя Зев­са; в ре­чи об Эс­хи­ле, Со­фок­ле и Ев­ри­пи­де Дион Хрисостом срав­ни­ва­ет трак­тов­ку об­раза Фи­лок­те­та в тра­ге­ди­ях трёх дра­ма­тур­гов). В эпо­ху позд­ней ан­тич­но­сти Дион Хрисостом имел вы­со­кий ав­то­ри­тет, по­том­ки счи­та­ли его учи­те­лем жиз­ни, про­зва­ли Хри­со­сто­мом (Зла­то­ус­том).

Сочинения :

[Opera]. Сamb.; L.., 1949-1956. Vol. 1-5.