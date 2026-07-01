ДИОКЛЕТИAН, ГАЙ АВРЕЛИЙ ВАЛЕРИЙ

Диоклетиан, Гай Аврелий Валерий (лат. C. Aurelius Valerius Diocletianus) — римский император с 20 ноября 284 по 1 мая 305), один из создателей домината.

Сын вольноотпущенника из Далмации , первоначальное имя — Диокл. Прошел путь от простого солдата до командующего охраной императора Нумериана (283—284), после смерти которого солдаты провозгласили Д. императором. Разгромил других претендентов на императорскую власть, подавил многочисленные восстания, восстановил территориальную целостность империи. Д. вел успешные войны с царством Сасанидов на Востоке и германскими племенами на Рейне и Дунае. Он расширил владения Римской империи. Для преодоления социально-политического кризиса III в. провел реформы, восстановившие социальную и политическую стабильность.

Для борьбы с бесконечными узурпациями в 293 учредил так называемую тетрархию — систему соправления двух старших правителей (августов) и двух младших (цезарей). Причем те и другие породнились путем династических браков. Через 20 лет августы должны были отречься от власти в пользу цезарей, а те — назначить себе новых цезарей. Провел разделение гражданской и военной власти и реформу провинциального управления. Вместо 40 создал более 100 провинций, объединенных в 12 диоцезов . Над ними стоял император с обширными придворным штатом и центральными ведомствами. Многочисленные профессиональные чиновники получили твердую организацию с чинами и рангами по военному образцу. И на уровне провинций, и в центре военная власть была отделена от гражданской. Римский сенат утратил политическое значение, а сенаторы — доступ к высшим постам. Император отныне именовался владыкою и богом. Д. был объявлен Иовием, сыном Юпитера, а второй август, Максимиан — Геркулием, сыном Геркулеса. Оба они получали божественные почести.

Д. провел налоговую реформу, учредив поземельно-подушный налог, взимаемый главным образом в натуральной форме. В соответствии с этим изменил систему снабжения армии и разделил войска на постоянные пограничные и мобильные внутренние части. Провел неудачную денежную реформу и издал так называемый эдикт о ценах (301), установивший по всей империи одинаковые твердые цены на все товары и ставки заработной платы. Эта обреченная на провал попытка тотального экономического регулирования свидетельствовала о стремлении государства вмешиваться во все сферы жизни. В 303 Д. организовал последнее крупное гонение на христиан, не признававших его сыном Юпитера, но и оно провалилось. В 305, в соответствии с соглашением между тетрархами, Д. вместе с другим августом отрекся от власти. Последние годы жизни провел в родной Далмации в построенном для него дворце в Сплите.

Лит.: Князький И. О. Император Диоклетиан и конец античного мира. (Государственные и правовые реформы начала Домината). М., 1999; Barnes T. D. The New Empire of Diocletian and Constantine. Cambridge (Mass.), 1982; Corcoran S. The Empire of the Tetrarchs: Imperial Pronouncements and Government, AD 284—324, rev. ed. Oxford, 2000; Williams S. Diocletian and the Roman Recovery. New York, 1985.