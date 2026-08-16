ДИОКЛЕТИАН
ДИОКЛЕТИАН (полное имя Гай Аврелий Валерий Диоклетиан; Gaius Aurelius Valerius Diocletianus) - римский император (284-305).
Родился в семье вольноотпущенника и получил имя Диокл. С юности связал свою судьбу с военной службой: сначала рядовой в Мёзии, затем командир, а при императорах Каре и Нумериане - начальник императорских телохранителей. В 284 году, после убийства Нумериана префектом преторианцев Апром, Диокл был провозглашён солдатами в Никомедии императором под именем Диоклетиан. В 285 году разбил Карина (младшего сына Кара), после чего назначил своего товарища Максимиана цезарем, а в 286 году - соправителем в ранге августа, поручив ему управление западной частью Империи. Августы считались братьями (fratres), старшинство признавалось за Диоклетианом, правителем восточной части Империи. Он получил почётный титул Иовия (то есть происходящий от Юпитера), а Максимиан - Геркулия (от Геркулеса), их столицами стали соответственно Никомедия и Медиолан (ныне Милан).
Диоклетиан впервые прибыл в Рим в 303 году на празднование 20-летия своего пребывания во власти, на протяжении которого главными проблемами управления Империей оставались экономика, смягчение общественных противоречий и укрепление внешнего положения. При Диоклетиане завершился длительный процесс эволюции императорской власти от принципата к доминату. Диоклетиану пришлось сразу же улаживать приграничный конфликт в Мёзии, в 288 году во время инспектирования восточных провинций он организовал строительство гражданских и военных объектов (в частности, дорог), добился по договорённости с персами упорядочения границы по Евфрату. В 289 и 292 годы отразил вторжение сарматов, а также сарацинов, проникших в 290 году в Сирию, помог Максимиану подавить мятеж в Британии, выступив против узурпатора Караусия (289). Дипломатическим успехом Диоклетиана было возведение на армянский престол Тиридата III.
С целью упрочения и централизации власти Диоклетиан ввёл в 293 году тетрархию (четверовластие) с делением Империи на 4 части: двум августам были приданы два заместителя-соправителя с титулом цезаря: Максимиану - Флавий Констанций I Хлор с подведомственными ему территориями Британии и Галлии и с резиденцией в Трире, самому Диоклетиану - соправитель Гай Галерий на Балканах (до Фракии) с местопребыванием в Сирмии. Через 20 лет августы должны были передать власть своим цезарям, а те - назначить себе новых заместителей. Выполнению тех же задач служила административная реформа: число провинций было доведено до 100, Рим составил 101-ю провинцию; новые границы не совпадали с прежними, что затрудняло сепаратизм регионов. Во главе провинциального управления стояли ректоры, несколько провинций объединялись в диоцез (всего 12 диоцезов, возглавляемых викариями, которые в части финансовых и судебных дел подчинялись четырём префектам претория, лишённым военной власти).
Диоклетиан произвёл кардинальную перестройку военных сил: был введён новый принцип их комплектования, наёмную армию сменили рекруты, за поставку которых отвечали землевладельцы, на чьих землях они трудились. Кроме сохранившихся приграничных контингентов в крупных городах расквартировывались мобильные, манёвренные, легко перебрасываемые в нужное место отряды из пехоты и кавалерии, имевшиеся у каждого тетрарха. Преторианская гвардия превратилась в столичный гарнизон, уступив первенствующую роль личным императорским телохранителям; был увеличен флот. В результате военных реформ усилился процесс варваризации римской армии и возросла её численность. Всё это помогло справиться с мятежами 296 года Домиция Домициана и Ахилла в Египте, а также с внешними трудностями.
Для обеспечения военно-административных мероприятий и облегчения положения широких масс населения Диоклетиан стремился упорядочить денежную и налоговую системы. С 286 года чеканились полноценные золотая и серебряная монеты, однако они практически не поступали в обращение из-за желания людей сохранять монеты как драгоценные металлы.
В 289 году Диоклетиан произвёл всеобщую перепись населения и учёт земельных владений, что предполагалось повторять каждые 15 лет; на этой основе он учредил дифференциров. налогообложение: в сельской местности взимался поземельный налог с учётом размеров и качества земли, числа обрабатывающих её людей и наличия скота; в городах платили подушный налог, везде преимущественно в натуральной форме. Ответственными за поступление налогов были землевладельцы и куриалы (смотреть Декурионы). В 301 году, борясь со спекуляцией, Диоклетиан издал эдикт о твёрдых ценах на товары и фиксированной заработной плате. На рынках дежурили палачи, казнившие спекулянтов.
Диоклетиан прославился широкой строительной деятельностью: в его правление в Риме восстановлена после пожара 283 года курия на Форуме (сохранившаяся ныне); отстроена Никомедия (постройки не сохранились); в Антиохии возведены великолепные храмы, термы, стадион, оружейное предприятие, зернохранилище, перестроена крепость; в Салоне (ныне Сплит) создан грандиозный дворцовый ансамбль, включавший личные апартаменты, залы для приёмов, хозяйственные помещения, виллы и фортификационные сооружения (частично сохранился).
На фоне распространения императорского культа (введения пышного дворцового церемониала на восточный манер - с проскюнесисом, целованием края одежд императора, наименованием его «господином» (dominus), преобразованием совета в консисторий, где нельзя было сидеть в присутствии императорской особы) в Империи шла борьба между язычеством и христианством. На последние годы правления Диоклетиана в 303-304 годы приходятся одни из самых жестоких гонений против христиан, организованных Галерием. Диоклетиан был язычником, но его жена Приска и дочь Валерия - христианками. В личной жизни был скромен, в срок, назначенный им самим при введении тетрархии, ушёл в частную жизнь, поселился в Салоне, где занимался хозяйством, в том числе разведением цветов и выращиванием овощей. Лишь однажды в 308 году Диоклетиан вернулся в политику, чтобы помочь своему зятю Галерию сохранить власть. Умер Диоклетиан в своём поместье.
Иллюстрация:
Диоклетиан. Мрамор. IIII в. Археологический музей (Стамбул).
Архив БРЭ.