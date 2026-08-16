ДИОКЛЕТИАН

ДИОКЛЕТИАН (пол­ное имя Гай Ав­ре­лий Ва­ле­рий Ди­ок­ле­ти­ан; Gaius Aurelius Va­lerius Diocletianus) - римский император (284-305).

Ро­дил­ся в се­мье воль­но­от­пу­щен­ни­ка и по­лу­чил имя Ди­окл. С юно­сти свя­зал свою судь­бу с во­енной служ­бой: сна­ча­ла ря­до­вой в Мё­зии, за­тем ко­ман­дир, а при им­пе­ра­то­рах Ка­ре и Ну­ме­риа­не - начальник императорских те­ло­хра­ни­те­лей. В 284 году, по­сле убий­ст­ва Ну­ме­риа­на пре­фек­том пре­то­ри­ан­цев Ап­ром, Ди­окл был про­воз­гла­шён сол­да­та­ми в Ни­ко­ме­дии им­пе­ра­то­ром под име­нем Диоклетиан. В 285 году раз­бил Ка­ри­на (млад­ше­го сы­на Ка­ра), по­сле че­го на­зна­чил сво­его то­ва­ри­ща Мак­си­миа­на це­за­рем, а в 286 году - со­пра­ви­те­лем в ран­ге ав­гу­ста, по­ру­чив ему управ­ле­ние западной ча­стью Им­пе­рии. Ав­гу­сты счи­та­лись брать­я­ми (fratres), стар­шин­ст­во при­зна­ва­лось за Диоклетианом, пра­ви­те­лем восточной час­ти Им­пе­рии. Он по­лу­чил по­чёт­ный ти­тул Ио­вия (то есть про­ис­хо­дя­щий от Юпи­те­ра), а Мак­си­ми­ан - Гер­ку­лия (от Гер­ку­ле­са ), их сто­ли­ца­ми ста­ли со­от­вет­ст­вен­но Ни­ко­ме­дия и Ме­дио­лан (ны­не Ми­лан).

Диоклетиан впер­вые при­был в Рим в 303 году на празд­но­ва­ние 20-ле­тия сво­его пре­бы­ва­ния во вла­сти, на про­тя­же­нии ко­то­ро­го главными про­бле­ма­ми управ­ле­ния Им­пе­ри­ей ос­та­ва­лись эко­но­ми­ка, смяг­че­ние об­щественных про­ти­во­ре­чий и ук­ре­п­ле­ние внеш­не­го по­ло­же­ния. При Диоклетиане за­вер­шил­ся дли­тель­ный про­цесс эво­лю­ции императорской вла­сти от прин­ци­па­та к до­ми­на­ту. Диоклетиану при­шлось сра­зу же ула­жи­вать при­гра­нич­ный кон­фликт в Мё­зии, в 288 году во вре­мя ин­спек­ти­ро­ва­ния восточных про­вин­ций он ор­га­ни­зо­вал строи­тель­ст­во гра­жданских и во­енных объ­ек­тов (в ча­ст­но­сти, до­рог), до­бил­ся по до­го­во­рён­но­сти с пер­са­ми упо­ря­до­че­ния гра­ни­цы по Ев­фра­ту. В 289 и 292 годы от­ра­зил втор­же­ние сар­ма­тов, а так­же са­ра­ци­нов, про­ник­ших в 290 году в Си­рию, по­мог Мак­си­миа­ну по­да­вить мя­теж в Бри­та­нии, вы­сту­пив про­тив узур­па­то­ра Ка­рау­сия (289). Ди­пло­ма­тическим ус­пе­хом Диоклетиана бы­ло воз­ве­де­ние на армянский пре­стол Ти­ри­да­та III.

С це­лью уп­ро­че­ния и цен­тра­ли­за­ции вла­сти Диоклетиан ввёл в 293 году тет­рар­хию (чет­ве­ро­вла­стие) с де­ле­ни­ем Им­пе­рии на 4 час­ти: двум ав­гу­стам бы­ли при­да­ны два за­мес­ти­те­ля-со­пра­ви­те­ля с ти­ту­лом це­за­ря: Мак­си­миа­ну - Фла­вий Кон­стан­ций I Хлор с под­ве­дом­ст­вен­ны­ми ему тер­ри­то­рия­ми Бри­та­нии и Гал­лии и с ре­зи­ден­ци­ей в Три­ре, са­мо­му Диоклетиану - со­пра­ви­тель Гай Га­ле­рий на Бал­ка­нах (до Фра­кии) с ме­сто­пре­бы­ва­ни­ем в Сир­мии. Че­рез 20 лет ав­гу­сты долж­ны бы­ли пе­ре­дать власть сво­им це­за­рям, а те - на­зна­чить се­бе но­вых за­мес­ти­те­лей. Вы­пол­не­нию тех же за­дач слу­жи­ла административная ре­фор­ма: чис­ло про­вин­ций бы­ло до­ве­де­но до 100, Рим со­ста­вил 101-ю про­вин­цию; но­вые гра­ни­цы не сов­па­да­ли с преж­ни­ми, что за­труд­ня­ло се­па­ра­тизм ре­гио­нов. Во гла­ве про­винциального управ­ле­ния стоя­ли рек­то­ры, несколько про­вин­ций объ­еди­ня­лись в дио­цез (все­го 12 дио­це­зов, воз­глав­ляе­мых ви­ка­рия­ми, ко­то­рые в час­ти фи­нан­со­вых и су­деб­ных дел под­чи­ня­лись че­ты­рём пре­фек­там пре­то­рия, ли­шён­ным во­енной вла­сти).

Диоклетиан про­из­вёл кар­ди­наль­ную пе­ре­строй­ку во­енных сил: был вве­дён но­вый прин­цип их ком­плек­то­ва­ния, на­ём­ную ар­мию сме­ни­ли рек­ру­ты, за по­став­ку ко­то­рых от­ве­ча­ли зем­ле­вла­дель­цы, на чьих зем­лях они тру­ди­лись. Кро­ме со­хра­нив­ших­ся при­гра­нич­ных кон­тин­ген­тов в круп­ных го­ро­дах рас­квар­ти­ро­вы­ва­лись мо­биль­ные, ма­нёв­рен­ные, лег­ко пе­ре­бра­сы­вае­мые в нуж­ное ме­сто от­ря­ды из пе­хо­ты и ка­ва­ле­рии, имев­шие­ся у ка­ж­до­го тет­рар­ха. Пре­то­ри­ан­ская гвар­дия пре­вра­ти­лась в сто­лич­ный гар­ни­зон, ус­ту­пив пер­вен­ст­вую­щую роль лич­ным императорским те­ло­хра­ни­те­лям; был уве­ли­чен флот. В ре­зуль­та­те во­енных ре­форм уси­лил­ся про­цесс вар­ва­ри­за­ции римской ар­мии и воз­рос­ла её чис­лен­ность. Всё это по­мог­ло спра­вить­ся с мя­те­жа­ми 296 года До­ми­ция До­ми­циа­на и Ахил­ла в Егип­те, а так­же с внеш­ни­ми труд­но­стя­ми.

Для обес­пе­че­ния во­енно-административных ме­ро­прия­тий и об­лег­че­ния по­ло­же­ния ши­ро­ких масс на­се­ле­ния Диоклетиан стре­мил­ся упо­ря­до­чить де­неж­ную и на­ло­го­вую сис­те­мы. С 286 года че­ка­ни­лись пол­но­цен­ные зо­ло­тая и се­реб­ря­ная мо­не­ты, од­на­ко они прак­ти­че­ски не по­сту­па­ли в об­ра­ще­ние из-за же­ла­ния лю­дей со­хра­нять мо­не­ты как дра­го­цен­ные ме­тал­лы.

В 289 году Диоклетиан про­из­вёл все­об­щую пе­ре­пись на­се­ле­ния и учёт зе­мель­ных вла­де­ний, что пред­по­ла­га­лось по­вто­рять ка­ж­дые 15 лет; на этой ос­но­ве он уч­ре­дил диф­фе­рен­ци­ров. на­ло­го­об­ло­же­ние: в сель­ской ме­ст­но­сти взи­мал­ся по­зе­мель­ный на­лог с учё­том раз­ме­ров и ка­че­ст­ва зем­ли, чис­ла об­ра­ба­ты­ваю­щих её лю­дей и на­ли­чия ско­та; в го­ро­дах пла­ти­ли по­душ­ный на­лог, вез­де пре­имущественно в на­ту­раль­ной фор­ме. От­вет­ст­вен­ны­ми за по­сту­п­ле­ние на­ло­гов бы­ли зем­ле­вла­дель­цы и ку­риа­лы (смотреть Де­ку­рио­ны ). В 301 году, бо­рясь со спе­ку­ля­ци­ей, Диоклетиан из­дал эдикт о твёр­дых це­нах на то­ва­ры и фик­си­ро­ван­ной за­ра­бот­ной пла­те. На рын­ках де­жу­ри­ли па­ла­чи, каз­нив­шие спе­ку­лян­тов.

Диоклетиан про­сла­вил­ся ши­ро­кой стро­ительной дея­тель­но­стью: в его прав­ле­ние в Ри­ме вос­ста­нов­ле­на по­сле по­жа­ра 283 года ку­рия на Фо­ру­ме (со­хра­нив­шая­ся ны­не); от­строе­на Ни­ко­ме­дия (по­строй­ки не со­хра­ни­лись); в Ан­ти­охии воз­ве­де­ны ве­ли­ко­леп­ные хра­мы, тер­мы, ста­ди­он, ору­жей­ное пред­при­ятие, зер­но­хра­ни­ли­ще, пе­ре­строе­на кре­пость; в Са­ло­не (ны­не Сплит) со­з­дан гран­ди­оз­ный двор­цо­вый ан­самбль, вклю­чав­ший лич­ные апар­та­мен­ты, за­лы для приё­мов, хо­зяйственные по­ме­ще­ния, вил­лы и фор­ти­фи­кационные со­ору­же­ния (час­тич­но со­хра­нил­ся).

На фо­не рас­про­стра­не­ния императорского куль­та (вве­де­ния пыш­но­го двор­цо­во­го це­ре­мо­ниа­ла на восточный ма­нер - с про­скю­не­си­сом, це­ло­ва­ни­ем края одежд им­пе­ра­то­ра, на­име­но­ва­ни­ем его «гос­по­ди­ном» (do­mi­nus), пре­об­ра­зо­ва­ни­ем со­ве­та в кон­си­сто­рий, где нель­зя бы­ло си­деть в при­сут­ст­вии императорской осо­бы) в Им­пе­рии шла борь­ба ме­ж­ду язы­че­ст­вом и хри­сти­ан­ством. На по­след­ние го­ды прав­ле­ния Диоклетиана в 303-304 годы при­хо­дят­ся од­ни из са­мых жес­то­ких го­не­ний про­тив хри­сти­ан, ор­гани­зо­ван­ных Га­ле­ри­ем. Диоклетиан был языч­ни­ком, но его же­на При­ска и дочь Ва­ле­рия - хри­сти­ан­ка­ми. В лич­ной жиз­ни был скро­мен, в срок, на­зна­чен­ный им са­мим при вве­де­нии тет­рар­хии, ушёл в ча­ст­ную жизнь, по­се­лил­ся в Са­ло­не, где за­ни­мал­ся хо­зяй­ст­вом, в том числе раз­ве­де­ни­ем цве­тов и вы­ра­щи­ва­ни­ем ово­щей. Лишь од­на­ж­ды в 308 году Диоклетиан вер­нул­ся в по­ли­ти­ку, что­бы по­мочь сво­ему зя­тю Га­ле­рию со­хра­нить власть. Умер Диоклетиан в сво­ём по­ме­стье.

Иллюстрация:

Дио­кле­ти­ан. Мра­мор. IIII в. Ар­хео­ло­ги­чес­кий му­зей (Стам­бул).

Архив БРЭ.