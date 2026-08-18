ДИОГЕН СИНОПСКИЙ (др.-греч. Διογένης ὁ Σινωπεύς)

Древнегреческий философ-киник.

Сын синопского менялы Гикесия. По античной традиции, неверно поняв смысл данного ему в Дельфах оракула о необходимости провести переоценку ценностей, Диоген с отцом занялись порчей монеты, за что и были изгнаны из Синопы. Оказавшись ок. 362 г. до н.э. в Афинах, Диоген стал учеником основателя кинической школы Антисфена.

Реконструкция биографии Диогена поддается с трудом: по одной традиции, он попадает в плен пиратам, оказывается в Коринфе и учит детей своего хозяина «всем наукам», по другой, живет в нищете в Афинах и, подобно «безумствующему Сократу», проповедует кинизм согражданам. Павсаний сообщает, что могила Диогена находится в Коринфе. О жизни Диогена в античности ходила масса анекдотов, оценить достоверность которых затруднительно.

Диогену принадлежали диалоги, сборники изречений и писем, а также трагедии, но все они были утрачены еще в античности. Наиболее известным его сочинением было «Государство», где он говорил о бесполезности денег, общности жен и детей и возможности для философов сексуальной свободы, кровосмешения и каннибализма. Он отрицал ценность логики и физики, полностью сконцентрировавшись на этике. В определенной степени Диоген продолжает стоическую линию противопоставления «природы» и «закона». Диоген проповедовал идеал крайней умеренности во всем, идеал кинической жизни – Геракл , летом и зимой одетый в одну одежду и совершающий подвиги, направленные на улучшение мира. Диоген отрицал традиционные социальные и религиозные институты, полемизировал с современными ему философами (Платоном, перипатетиками и пр.).

Фрагменты :

Антология кинизма / Пер. И. М. Нахова М., 1984.

Иллюстрации :

Диоген. Мозаика. Кёльн.

Диоген, сидящий в бочке. Ж.-Л. Жером. 1860. Художественный музей Уолтерса. Балтимор.