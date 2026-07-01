ДИОГЕН СИНОПСКИЙ

ДИОГЕН СИНОПСКИЙ (Διογενης ό Σινωπευς) - древнегреческий философ-моралист, представитель школы киников.

Уче­ник со­кра­ти­ка Ан­ти­сфе­на, про­зван­ный Пла­то­ном «Со­кра­том, со­шед­шим с ума» за ра­ди­ка­лизм сво­его этического уче­ния и экс­цен­трич­ность по­ве­де­ния. Из­гнан­ный из Си­но­пы как фаль­ши­во­мо­нет­чик, Диоген Синопский по­се­лил­ся в Афи­нах , где и про­те­ка­ла его дея­тель­ность по «пе­ре­че­кан­ке» об­ще­при­знан­ных цен­но­стей. По пре­да­нию, Диогена Синопского на ста­рос­ти лет был про­дан пи­ра­та­ми в раб­ст­во на Кри­те, где его ку­пил бо­га­тый ко­рин­фя­нин Ксе­ни­ад; Диоген Синопский за­тем вос­пи­ты­вал его де­тей в ду­хе ки­ничесой су­ро­вой про­сто­ты.

Основной ис­точ­ник све­де­ний о Диогене Синопском - VI кни­га Дио­ге­на Ла­эр­тия . При­пи­сы­вав­шие­ся Диогену Синопскому со­чи­не­ния до нас не до­шли; под­лин­ность их ос­па­ри­ва­лась уже в древ­но­сти, хо­тя стои­ки при­зна­ва­ли Диогена Синопского ав­то­ром «Го­су­дар­ст­ва» - па­ро­дии на од­но­имённый диа­лог Пла­то­на. Бо­лее ор­га­нич­ной фор­мой для вы­ра­же­ния ки­нической муд­ро­сти бы­ли на­зи­да­тель­ное из­ре­че­ние или анек­дот (хрия), пе­ре­да­вав­шие­ся за­тем из уст в ус­та.

По­ни­мая эти­ку как «ис­кус­ст­во» (тех­нэ) жиз­ни, Диоген Синопский вслед за Ан­ти­сфе­ном раз­вил ас­ке­тическую тех­ни­ку для дос­ти­же­ния са­мо­дос­та­точ­но­сти (ав­тар­кия) и ис­ко­ре­не­ния стра­стей (апа­тия). Основной прин­цип эти­ки Диогена Синопского - пред­поч­те­ние «ра­зу­ма» (по­ни­мае­мо­го как со­гла­сие с «при­ро­дой») об­ще­при­ня­тым «ус­лов­но­стям». Пре­тво­ряя этот прин­цип на прак­ти­ке, Диоген Синопский от­ка­зал­ся от всех из­ли­шеств ци­ви­ли­за­ции: жил в боч­ке (пи­фо­се) как со­ба­ка (от­сю­да про­зви­ще Со­ба­ка - греческое ϰύων , дав­шее название шко­ле ки­ни­ков), пи­тал­ся су­шё­ны­ми фи­га­ми и во­дой, но­сил всё своё иму­ще­ст­во в «ко­том­ке», иг­но­ри­ро­вал об­ще­при­ня­тые при­ли­чия и «изо­бли­чал» всех и вся (со­кра­тическое «элен­хос») в глу­по­сти и не­ве­же­ст­ве; тео­ре­тическую фи­ло­со­фию Пла­то­на и Ари­сто­те­ля счи­тал бес­по­лез­ным ум­ст­во­ва­ни­ем. Диоген Синопский не толь­ко стал мо­раль­ным об­ра­зцом для по­сле­дую­щих ки­ни­ков, но и ока­зал зна­чительное влия­ние на сто­ическую эти­ку и по­ли­ти­ку («Го­су­дар­ст­во» Зе­но­на из Ки­тия), а так­же пред­вос­хи­тил, с од­ной сто­ро­ны, мо­на­ше­скую ас­ке­зу, а с дру­гой - «ан­ти­бур­жу­аз­ные» те­че­ния 2-й половины XX века.

Ис­точники :

Socratis et Socraticorum reliquiae / Ed. G. Giannantoni. Napoli, 1990. Vol. 2. P. 227-509.