ДИОГЕН СИНОПСКИЙ
ДИОГЕН СИНОПСКИЙ (Διογενης ό Σινωπευς) - древнегреческий философ-моралист, представитель школы киников.
Ученик сократика Антисфена, прозванный Платоном «Сократом, сошедшим с ума» за радикализм своего этического учения и эксцентричность поведения. Изгнанный из Синопы как фальшивомонетчик, Диоген Синопский поселился в Афинах, где и протекала его деятельность по «перечеканке» общепризнанных ценностей. По преданию, Диогена Синопского на старости лет был продан пиратами в рабство на Крите, где его купил богатый коринфянин Ксениад; Диоген Синопский затем воспитывал его детей в духе киничесой суровой простоты.
Основной источник сведений о Диогене Синопском - VI книга Диогена Лаэртия. Приписывавшиеся Диогену Синопскому сочинения до нас не дошли; подлинность их оспаривалась уже в древности, хотя стоики признавали Диогена Синопского автором «Государства» - пародии на одноимённый диалог Платона. Более органичной формой для выражения кинической мудрости были назидательное изречение или анекдот (хрия), передававшиеся затем из уст в уста.
Понимая этику как «искусство» (технэ) жизни, Диоген Синопский вслед за Антисфеном развил аскетическую технику для достижения самодостаточности (автаркия) и искоренения страстей (апатия). Основной принцип этики Диогена Синопского - предпочтение «разума» (понимаемого как согласие с «природой») общепринятым «условностям». Претворяя этот принцип на практике, Диоген Синопский отказался от всех излишеств цивилизации: жил в бочке (пифосе) как собака (отсюда прозвище Собака - греческое ϰύων , давшее название школе киников), питался сушёными фигами и водой, носил всё своё имущество в «котомке», игнорировал общепринятые приличия и «изобличал» всех и вся (сократическое «эленхос») в глупости и невежестве; теоретическую философию Платона и Аристотеля считал бесполезным умствованием. Диоген Синопский не только стал моральным образцом для последующих киников, но и оказал значительное влияние на стоическую этику и политику («Государство» Зенона из Кития), а также предвосхитил, с одной стороны, монашескую аскезу, а с другой - «антибуржуазные» течения 2-й половины XX века.
Источники:
Socratis et Socraticorum reliquiae / Ed. G. Giannantoni. Napoli, 1990. Vol. 2. P. 227-509.