ДИОГЕН ЛАЭРТСКИЙ (др.-греч. Διογένης ὁ Λαέρτιος)

Древнегреческий историк философии II-III вв.

О жизни Диогена Лаэртского нам ничего толком не известно, даже время его жизни определяется по тому, что он ссылается на Секста Эмпирика (II-III вв.), а его труд цитируется Стефаном Византийским (VI в.). О его прозвище тоже нельзя сказать ничего точного: возможно, оно происходит от городка Лаэрта в Киликии, возможно, оно – псевдоним (Λαερτιάδης, «сын Лаэрта», был одним из эпитетов Одиссея).

Диогену Лаэртскому принадлежит трактат «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов», где он излагает историю греческой философии с момента ее появления до рубежа эр. Диоген, как и многие другие каталогизаторы и систематизаторы античной науки, полагал, что любое интеллектуальное явление имеет свои истоки. Началом греческой философии он считал восточную – египетскую, вавилонскую, персидскую –мудрость. Греческая философия в его представлении делится на две ветви – италийскую и ионийскую, а все философы на две группы – догматики (те, кто высказывает положительные суждения) и скептики . Первый философ в истории древней Греции для него Пифагор , а Фалес – лишь один из Семи Мудрецов . Сочинение Диогена состоит из десяти книг. I книга посвящена Солону , Фалесу и другим мудрецам, II – ионийской натурфилософии, Сократу и его ученикам, III – Платону, IV – последователям Платона, V – Аристотелю , VI – киникам, VII – стоикам, VIII – пифагорейцам, IX – Гераклиту , Ксенофану , элеатам, атомистам и скептикам, X – Эпикуру.

Целью Диогена является дать не систематическое изложение предмета, а развлечь читателя, главное для него – занимательность, отсюда некоторая поверхностность изложения, эпиграммы на философов, анекдоты из их жизни, особый интерес к тому, как они умерли и т.п.

Ценность сочинения Диогена, тем не менее, весьма велика: он сохранил для нас обстоятельства жизни философов, фрагменты их произведений, в случае с киниками набор анекдотов из жизни Антисфена и Диогена – лучший рассказ об их философии, кроме того, Диоген часто приводит названия произведений того или иного автора.

Сочинения :

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / Пер. и пр. М. Л. Гаспарова. Общ. ред. и вст. ст. А. Ф. Лосева. М., 1979