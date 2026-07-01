ДИОГЕН ЛАЭРТСКИЙ

Диоген Лаэртский (греч. Διογένης ὁ Λαέρτιος) — древнегреческий писатель, автор сочинения «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов» в 10 книгах.

Происходил, вероятно, из Лаэрты в Киликии , хотя есть мнение, что его имя — псевдоним, образованный от эпитетов гомеровского Одиссея — Diogenes (зевсорожденный) и Лаэртиад (сын Лаэрта). В сочинении излагаются биографии и философские взгляды древнегреческих философов, начиная с «семи мудрецов» эпохи архаики и заканчивая Эпикуром . Философские школы он разделил на две группы: ионийскую (от Анаксимандра до стоиков , I—VII книги) и италийскую (от Пифагора до Эпикура, VIII—X книги). Два философа — Гераклит и Ксенофан — не вписываются в данные разделы и характеризуются им как «разрозненные». Труд Д. Л. имеет компилятивный характер: он цитирует 200 авторов и 300 сочинений, причем часто понаслышке, однако составитель и не ставил целью написать серьезное исследование, а стремился к «пестроте», т. е. живости и разнообразию материала; биографические сведения перемежаются с анекдотами, курьезами и легендами. В труде множество непроверенных и неточных фактов, путаницы и нелепостей; биографии, включающие достоверные сведения, соседствуют с карикатурными биографиями и фальсифицированными учениями. Тем не менее научная значимость труда Д. Л. несомненна: в нем содержится много уникальной и полезной информации, и при критическом анализе это произведение служит ценнейшим источником по истории античной философии и античной культуры в целом.

Соч.: О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / Пер. и прим. М. Л. Гаспарова; общ. ред. и вступ. ст. А. Ф. Лосева. М., 1979 (2-е изд., испр. — 1986).

Лит.: Лосев А. Ф. Диоген Лаэрций — историк античной философии. М., 1981.