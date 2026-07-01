ДИОГЕН ЛАЭРТИЙ

ДИОГЕН ЛАЭРТИЙ, Дио­ген Ла­эр­ций (Δι­ογενης ό Λαερτιος) - автор единственной сохранившейся биографической истории древнегреческой философии.

Близ­к к жан­ру «пре­емств» и со­дер­жа­щей так­же док­со­гра­фический ма­те­ри­ал (смотреть Док­со­гра­фы). Пол­ное за­гла­вие в Па­риж­ском ко­дек­се: «Жиз­ни и мне­ния про­слав­лен­ных фи­ло­со­фов вме­сте с со­кра­щён­ным сво­дом воз­зре­ний ка­ж­дой фи­ло­соф­ской шко­лы». Струк­ту­ра со­чине­ния оп­ре­де­ля­ет­ся ис­кус­ст­вен­ным раз­де­ле­ни­ем всех фи­лософских школ на две це­поч­ки «пре­емств»: «ио­ний­скую» (от Анак­си­ман­д­ра до стои­циз­ма, книги II-VII) и «ита­лий­скую» (от Пи­фа­го­ра до Эпи­ку­ра, книги VIII-X); вы­па­даю­щие из этой схе­мы Ге­рак­лит и Ксе­но­фан трак­ту­ют­ся как «спо­ра­ди­че­ские» фи­ло­со­фы (книга IX, главы 1-2). «Жиз­ни и мне­ния» - ком­пи­ля­ция, со­ткан­ная из ци­тат мно­го­численных пред­ше­ст­вен­ни­ков Диогена Лаэртия, час­то встав­лен­ных од­на в дру­гую и тем са­мым на­ру­шаю­щих связ­ность из­ло­же­ния; при этом не­ред­ко взгля­ды од­них фи­ло­со­фов оши­боч­но при­пи­сы­ва­ют­ся дру­гим. Диоген Лаэртий ци­ти­ру­ет (час­то из вто­рых и треть­их рук) свыше 200 ав­то­ров и свыше 300 про­из­ве­де­ний. Ис­то­рическая цен­ность ком­пи­ля­ции не­рав­но­мер­на; со­дер­жа­щие мно­го ис­то­ри­че­ски до­сто­вер­но­го ма­те­риа­ла жиз­не­опи­са­ния Пи­фа­го­ра , Эм­пе­док­ла, Пла­то­на, Ари­сто­те­ля и стои­ков кон­тра­сти­ру­ют с ка­ри­ка­тур­ной био­гра­фи­ей Ге­рак­ли­та, уни­каль­ная свои­ми ау­тен­тич­ны­ми пись­ма­ми и фраг­мен­та­ми Эпи­кура X кни­га не­срав­ни­ма со сто­ической адап­та­ци­ей уче­ния Ари­сто­те­ля (книга V) или под­лож­ны­ми пись­ма­ми до­со­кра­ти­ков. Воз­мож­но, что сам Диоген Лаэртий был ин­диф­фе­рен­тен к фи­ло­со­фии: су­дя по его эпи­грам­мам на смерть фи­ло­со­фов, он мыс­лил свой труд как про­из­ве­де­ние изящ­ной сло­вес­но­сти, о чём сви­де­тель­ст­ву­ет по­вы­шен­ный ин­те­рес к анек­до­там, скан­даль­ной хро­ни­ке и пи­кант­ным ис­то­ри­ям. Со­чи­не­ние Диогена Лаэртия - один из важ­ней­ших ис­точ­ни­ков ин­фор­ма­ции о древнегреческих фи­ло­со­фах.

Сочинения :

О жиз­ни, уче­ни­ях и из­ре­че­ни­ях зна­ме­ни­тых фи­ло­со­фов. 2-е изд. М., 1986;

Vitae philosophorum / Ed. M. Marcovich. Stut­gar­diae, 1999-2002. Vol. 1-3.