ДИОГЕН ЛАЭРТИЙ
ДИОГЕН ЛАЭРТИЙ, Диоген Лаэрций (Διογενης ό Λαερτιος) - автор единственной сохранившейся биографической истории древнегреческой философии.
Близк к жанру «преемств» и содержащей также доксографический материал (смотреть Доксографы). Полное заглавие в Парижском кодексе: «Жизни и мнения прославленных философов вместе с сокращённым сводом воззрений каждой философской школы». Структура сочинения определяется искусственным разделением всех философских школ на две цепочки «преемств»: «ионийскую» (от Анаксимандра до стоицизма, книги II-VII) и «италийскую» (от Пифагора до Эпикура, книги VIII-X); выпадающие из этой схемы Гераклит и Ксенофан трактуются как «спорадические» философы (книга IX, главы 1-2). «Жизни и мнения» - компиляция, сотканная из цитат многочисленных предшественников Диогена Лаэртия, часто вставленных одна в другую и тем самым нарушающих связность изложения; при этом нередко взгляды одних философов ошибочно приписываются другим. Диоген Лаэртий цитирует (часто из вторых и третьих рук) свыше 200 авторов и свыше 300 произведений. Историческая ценность компиляции неравномерна; содержащие много исторически достоверного материала жизнеописания Пифагора, Эмпедокла, Платона, Аристотеля и стоиков контрастируют с карикатурной биографией Гераклита, уникальная своими аутентичными письмами и фрагментами Эпикура X книга несравнима со стоической адаптацией учения Аристотеля (книга V) или подложными письмами досократиков. Возможно, что сам Диоген Лаэртий был индифферентен к философии: судя по его эпиграммам на смерть философов, он мыслил свой труд как произведение изящной словесности, о чём свидетельствует повышенный интерес к анекдотам, скандальной хронике и пикантным историям. Сочинение Диогена Лаэртия - один из важнейших источников информации о древнегреческих философах.
Сочинения:
О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. 2-е изд. М., 1986;
Vitae philosophorum / Ed. M. Marcovich. Stutgardiae, 1999-2002. Vol. 1-3.