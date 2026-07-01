ДИОГЕН ИЗ ЭНОАНДЫ
ДИОГЕН ИЗ ЭНОАНДЫ (Διογενης Οἰνοανδευς) - древнегреческий философ, представитель эпикуреизма.
Был неизвестен до 1884 года, когда на месте древней Эноанды (в Малой Азии) были обнаружены каменные плиты с высеченными на них философскими текстами Диогена из Эноанды (полностью изданы в 1892 году). Надпись, которую страдавший сердечным заболеванием Диогена из Эноанды распорядился высечь на стене портика в ожидании кончины, датируется концом II - началом III веков, цель её - дать согражданам «спасительные лекарства», избавить их от страха смерти, свести к минимуму страдания и указать путь к «безмятежности» (атараксии) духа. Всё сочинение в целом имеет пропедевтический и полемический характер: Диоген из Эноанды полемизирует со скептическим агностицизмом, учением Гераклита об огне, демокритовским детерминизмом и его представлением о субъективности феноменального мира, с пифагорейским учением о метемпсихозе, со стоической верой в судьбу и мантику. Диоген из Эноанды защищает эпикурейцев от обвинений в атеизме, высшей этической целью признаёт удовольствие, добродетели - лишь средствами для его достижения.
Издания:
Diogenes of Oenoanda: the fragments. L. a. o., 1971;
Clay D. The philosophical inscription of Diogenes of Oenoanda. New discoveries 1969-1983 // Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. B.; N. Y., 1990. Bd 36. H. 4.