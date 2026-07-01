ДИОГЕН ИЗ ЭНОАНДЫ

ДИОГЕН ИЗ ЭНОАНДЫ (Διογενης Οἰν­οανδευς) - древнегреческий философ, представитель эпикуреизма.

Был не­из­вес­тен до 1884 года, ко­гда на мес­те древ­ней Эно­ан­ды (в Ма­лой Азии) бы­ли об­на­ру­же­ны ка­мен­ные пли­ты с вы­се­чен­ны­ми на них фи­лософскими тек­ста­ми Диогена из Эноанды (пол­но­стью из­да­ны в 1892 году). Над­пись, ко­то­рую стра­дав­ший сер­деч­ным за­бо­ле­ва­ни­ем Диогена из Эноанды рас­по­ря­дил­ся вы­сечь на сте­не пор­ти­ка в ожи­да­нии кон­чи­ны, да­ти­ру­ет­ся концом II - началом III веков, цель её - дать со­гра­ж­да­нам «спа­си­тель­ные ле­кар­ст­ва», из­ба­вить их от стра­ха смер­ти, све­сти к ми­ни­му­му стра­да­ния и ука­зать путь к «без­мя­теж­но­сти» (ата­рак­сии) ду­ха. Всё сочинение в це­лом име­ет про­пе­дев­тический и по­ле­мический ха­рак­тер: Диоген из Эноанды по­леми­зи­ру­ет со скеп­тическим аг­но­сти­циз­мом, уче­ни­ем Ге­рак­ли­та об ог­не, де­мок­ри­тов­ским де­тер­ми­низ­мом и его пред­став­ле­ни­ем о субъ­ек­тив­но­сти фе­но­ме­наль­но­го ми­ра, с пи­фа­го­рей­ским уче­ни­ем о ме­тем­пси­хо­зе, со сто­ической ве­рой в судь­бу и ман­ти­ку. Диоген из Эноанды за­щи­ща­ет эпи­ку­рей­цев от об­ви­не­ний в ате­из­ме , выс­шей этической це­лью при­зна­ёт удо­воль­ст­вие, доб­ро­де­те­ли - лишь сред­ст­ва­ми для его дос­ти­же­ния.

Издания:

Diogenes of Oenoanda: the fragments. L. a. o., 1971;

Clay D. The philosophical in­scription of Diogenes of Oeno­a­nda. New dis­coveries 1969-1983 // Aufstieg und Nieder­gang der römischen Welt. B.; N. Y., 1990. Bd 36. H. 4.