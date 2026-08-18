ДИОГЕН АПОЛЛОНИЙСКИЙ (др.-греч. Διογένης ὁ Απόλλωνιάτης)

Древнегреческий философ V в. до н.э.

Диоген происходил из города Аполлония, но мы не можем сказать точно, была ли эта Аполлония распложена в Понте или на Крите. В конце V в. до н.э. Диоген жил и преподавал в Афинах. Его взгляды пародировал комедиограф Аристофан в «Облаках» (были поставлены в 423 г. до н.э.). По свидетельству Деметрия Фалерского , Диоген в Афинах «был на волосок от гибели», что современными учеными интерпретируется как указание на обвинение в религиозном нечестии, как это произошло чуть раньше с Протагором .

Диогену принадлежало несколько сочинений: «О природе», «Против софистов», «Метеорология» и «О природе человека»; от них сохранились всего несколько фрагментов, главным образом, у Симпликия .

Диоген Аполлонийский возродил представления Анаксимена о воздухе как о первоматерии, объединив его с учением Анаксагора об «уме» и представлением о пустом пространстве Левкиппа - Демокрита . Вселенная бесконечна во времени и пространстве, в ней, благодаря бесконечному сгущению и разрежению воздуха, существовали, существуют и будут существовать бесчисленные миры, правильное устройство которых обеспечивается умом. Это учение возникает как монистическая реакция на плюралистические системы Эмпедокла и Анаксагора. Диоген близко подходит к платоновско-аристотелевскому учению о бескачественной материи. Его система во многом напоминает учение Гераклита и стоиков.

Издания фрагментов :

Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1 / Пер. А. В. Лебедева. М., 1989.