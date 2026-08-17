ДИОДОТ ТРИФОН (др.-греч. Διόδοτος Τρύφων)

Царь Сирии со 142 по 138 гг. до н.э., узурпатор.

О происхождении и ранних годах жизни Диодота не известно ничего. Впервые он выходит на историческую арену в роли одного из наиболее приближенных к Александру Баласу вельмож. По прибытии в Сирию в 145 г. Деметрия II, когда баланс силы стал клониться явно не в пользу Александра, Диодот предал своего покровителя, восстановив против него жителей Антиохии. После этого вельможа, по-видимому, намеревался передать власть над Сирией Птолемею VI, но тот отказался, предпочитая влиять на политику посредством устроения брака своей дочери с Деметрием. Впрочем, вскоре и Птолемей, и Александр погибли, и Диодот вернулся в Апамею, которая стала пристанищем для угнетенных Деметрием и его критскими наемниками антиохийцев.

Воспользовавшись такой ситуацией, Диодот в 146 г. провозгласил царем под именем Антиоха VI малолетнего сына Баласа, который, таким образом, стал конкурентом Деметрия II; а поскольку мальчик был очень юн, то реально всеми делами заправлял Диодот. Впрочем, ему вскоре надоело находиться в тени, то он устранил Антиоха VI. Диодот же принял царский титул и стал именоваться Трифоном. Следует отметить, что Трифон в противовес селевкидской эре ввел новое летоисчисление, точкой отсчета которого стало его вступление на трон. Приняв диадему, самопровозглашенный царь вторгся в Палестину и даже пленил маккавейского лидера Ионатана; впрочем, его попытки захватить Иерусалим или заключить договор с преемником Ионатана Симоном не увенчались успехом.

Тем временем его легитимный соперник, Деметрий II, попал в плен к парфянам, и Трифону пришлось столкнуться с более решительным и опасным противником – Антиохом VII Сидетом, младшим братом Деметрия II. В отличие Деметрия, Антиох быстро снискал любовь и уважение сирийцев, предпочитавших законного наследника Селевка Никатора узурпатору-самозванцу. Вступив на трон, молодой царь незамедлительно выступил против Трифона, нанес ему поражение и запер в крепости Дор на побережье Палестины. Тем не менее, Трифону удалось бежать в родную Апамею, где он вновь был осажден Антиохом. После недолгой осады город был захвачен, а сам узурпатор казнен.

Иллюстрация :

Серебрянная тетрадрахма Диодота-Трифона