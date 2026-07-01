ДИОДОР СИЦИЛИЙСКИЙ
ДИОДОР СИЦИЛИЙСКИЙ (Διοδωρος Σιϰελιωτης) - древнегреческий историк.
Родом из сицилийского городка Агирион (ныне Агира) (отсюда прозвище Сицилийский). Продолжая традиции греческой универсальной историографии, стремившейся охватить всю известную историю античного и соприкасавшегося с ним восточного мира, Диодор Сицилийский составил обширный исторический труд, где в синхронном порядке излагалась история Греции, Рима и отчасти Востока с древнейших, мифологических времён до середины I века до нашей эры (до завоевания Юлием Цезарем Галлии). Свой труд Диодор Сицилийский озаглавил «Историческая библиотека», поскольку не скрывал того, сколь многим был обязан произведениям более ранних историков, опираясь на которые, он строил собственное изложение отдельных периодов. Однако изложение в каждом отдельном разделе в труде Диодора Сицилийского не является пересказом какого-то одного источника. Выбирая источники, Диодор Сицилийский нередко комбинировал их, дополняя одни другими. Он изучил широкий круг литературы (мифологической., религиозной, философской, собственно исторической, причём привлекал как известные нам, сохранившиеся до нашего времени исторические монографии Геродота, Фукидида, Ксенофонта, так и не дошедшие до нас или сохранившиеся только в отрывках образцы последующей универсальной историографии (произведения Эфора, Феопомпа, Тимея, Иеронима из Кардии, Полибия, Посидония). Весь изученный таким образом материал хорошо изложен, отличается ясностью и простотой. Во взгляде своём на историческую жизнь человечества как на единый, универсальный процесс, подчинённый воле провидения, Диодор Сицилийский следовал популярному в его время учению стоиков. Общую хронологию, в частности греческую истории, он заимствовал у авторитетного в этой области эллинистического учёного Аполлодора (II век до нашей эры). В представлении о высоком назначении истории и историка он следовал за крупнейшим представителем универсальной историографии Полибием.
«Историческая библиотека» Диодора Сицилийского состоит из 40 книг, из которых полностью сохранились книги I-V и XI-XX. В соответствии с традицией всё произведение Диодора Сицилийского подразделяется на блоки по пять книг - пентады. Книги 1-й пентады (I-V) включают древнейшую мифологизированную историю Востока и Греции. Книги 2-й пентады (VI-X), в которых давался обзор собственно архаической истории Греции и Рима от Троянской войны до похода на Грецию персидского царя Ксеркса (около 1200-480 до нашей эры), утрачены, и от них сохранились только фрагменты. Книги 3-й пентады (XI-XV) охватывают один из самых интересных периодов античной истории (480-360 до нашей эры). В особенности подробно представлена история классической Греции: греко-персидской войны (в их решающей стадии), создание Афинского (или Делосского) морского союза, время так называемого Пятидесятилетия, на которое приходится расцвет греческих городов-государств - от решающих побед греков над персами до начала междоусобной войны, Пелопоннесская война - расколовшая весь греческий мир война между Афинами и Спартой, последовавшие междоусобицы и упадок греческих государств в 1-й половине IV века до нашей эры. В этих же книгах Диодор Сицилийский подробно излагает историю «западных» греков, в частности возвышение сицилийских тиранов Гелона и Гиерона, а позднее Дионисия Старшего. Книги 4-й пентады (XVI-XX) охватывают события раннеэллинистич. времени (360-302 до нашей эры): утверждение македонской гегемонии на Балканах, завоевательный поход Александра Македонского на Восток, распад его империи и борьбу преемников - диадохов - за раздел наследства Александра. Здесь же продолжается подробное изложение истории «западных греков»: падение сицилийской тирании при Дионисии Младшем, реставрация республиканских порядков и новое возрождение тирании при Агафокле. От остальных книг (XXI-XL), где историк подробно рассказывал о завершении борьбы диадохов и судьбе новых эллинистических государств, а также о возвышении Рима вплоть до грандиозных успехов Юлия Цезаря, сохранились только более или менее значительные фрагменты. Труд Диодора Сицилийского - один из обширнейших в античной историографии. Значение содержащихся в нём сведений по древней истории трудно переоценить: по некоторым периодам или сюжетам он вообще является единственным, незаменимым источником (например, по истории сицилийской тирании, по истории диадохов, о восстаниях рабов в римской Сицилии и другое). Особенность сочинения Диодора Сицилийского - в его уникальной хронологии. Древние историки (в том числе Геродот, Фукидид и Ксенофонт) не пользовались понятием исторической эры и не датировали точно излагаемые ими события. У Диодора Сицилийского такая датировка есть: излагая события анналистическим методом (по годам), он для каждого года указывает номер и год Олимпиады (при этом 1-й год I Олимпиады приравнивается теперь к 776 году до нашей эры), а также имена так называемых эпонимных (то есть сообщавших своё имя году) магистратов, архонтов в Афинах и консулов в Риме. Благодаря этому произведение Диодора Сицилийского становится для нас как бы костяком древней историографии, что помогает пользоваться другими дошедшими до нас историческими обзорами (например, Геродота, Фукидида, Ксенофонта) и включает их более обстоятельные повествования в единый исторический ряд.
Издания:
Диодора Сицилийского Историческая библиотека / Пер. И. Алексеева. СПб., 1774-1775. Ч. 1-6;
Diodori Bibliotheca Historica. Lipsiae, 1888-1906. Vol. 1-5. Stutgardioe, 1964-1969. Vol. 1-6;
Diodorus of Sicily / With an English translation by C. H. Oldfather a. o. Camb. a. o., 1933-1967. Vol. 1-12. Camb. (Mass.), 1976-1993;
Историческая библиотека. СПб., 2005. Кн. 4-7: Греческая мифология / Пер., статья и коммент. О. П. Цыбенко.