ДИОДОР СИЦИЛИЙСКИЙ

ДИОДОР СИЦИЛИЙСКИЙ (Διοδωρος Σιϰελιωτης) - древнегреческий историк.

Ро­дом из си­ци­лий­ско­го го­род­ка Аги­ри­он (ны­не Аги­ра) (от­сю­да про­зви­ще Си­ци­лий­ский). Про­дол­жая тра­ди­ции греческой уни­вер­саль­ной ис­то­рио­гра­фии , стре­мив­шей­ся ох­ва­тить всю из­вест­ную ис­то­рию ан­тич­но­го и со­при­ка­сав­ше­го­ся с ним восточного ми­ра, Диодор Сицилийский со­ста­вил об­шир­ный ис­то­рический труд, где в син­хрон­ном по­ряд­ке из­ла­га­лась ис­то­рия Гре­ции, Ри­ма и от­час­ти Вос­то­ка с древ­ней­ших, ми­фо­ло­гических вре­мён до середины I века до нашей эры (до за­вое­ва­ния Юли­ем Це­за­рем Гал­лии). Свой труд Диодор Сицилийский оза­гла­вил «Ис­то­ри­че­ская биб­лио­те­ка», по­сколь­ку не скры­вал то­го, сколь мно­гим был обя­зан про­из­ве­де­ни­ям бо­лее ран­них ис­то­ри­ков, опи­ра­ясь на ко­то­рые, он стро­ил собственное из­ло­же­ние отдельных пе­рио­дов. Од­на­ко из­ло­же­ние в ка­ж­дом отдельном раз­де­ле в тру­де Диодора Сицилийского не яв­ля­ет­ся пе­ре­ска­зом ка­ко­го-то од­но­го ис­точ­ни­ка. Вы­би­рая ис­точ­ни­ки, Диодор Сицилийский не­ред­ко ком­би­ни­ро­вал их, до­пол­няя од­ни дру­ги­ми. Он изу­чил ши­ро­кий круг литературы ( ми­фо­ло­гической ., ре­ли­ги­оз­ной, фи­лософской, соб­ст­вен­но ис­то­рической, при­чём при­вле­кал как из­вест­ные нам, со­хра­нив­шие­ся до на­ше­го вре­ме­ни ис­то­рические мо­но­гра­фии Ге­ро­до­та , Фу­ки­ди­да, Ксе­но­фон­та, так и не до­шед­шие до нас или со­хра­нив­шие­ся толь­ко в от­рыв­ках об­раз­цы по­сле­дую­щей уни­вер­саль­ной ис­то­рио­гра­фии (про­из­ве­де­ния Эфо­ра, Фео­пом­па, Ти­мея, Ие­ро­ни­ма из Кар­дии, По­ли­бия, По­си­до­ния). Весь изу­чен­ный таким образом ма­те­ри­ал хо­ро­шо из­ло­жен, от­ли­ча­ет­ся яс­но­стью и про­сто­той. Во взгля­де сво­ём на ис­то­рическую жизнь че­ло­ве­че­ст­ва как на еди­ный, уни­вер­саль­ный про­цесс, под­чи­нён­ный во­ле про­ви­де­ния, Диодор Сицилийский сле­до­вал по­пу­ляр­но­му в его вре­мя уче­нию стои­ков. Об­щую хро­но­ло­гию, в ча­ст­но­сти греческую ис­то­рии, он за­им­ст­во­вал у ав­то­ри­тет­но­го в этой об­лас­ти эл­ли­ни­стического учё­но­го Апол­ло­до­ра (II век до нашей эры). В пред­став­ле­нии о вы­со­ком на­зна­че­нии ис­то­рии и ис­то­ри­ка он сле­до­вал за круп­ней­шим пред­ста­ви­те­лем уни­вер­саль­ной ис­то­рио­гра­фии По­ли­би­ем.

«Ис­то­ри­че­ская биб­лио­те­ка» Диодора Сицилийского со­сто­ит из 40 книг, из ко­то­рых пол­но­стью со­хра­ни­лись кни­ги I-V и XI-XX. В со­от­вет­ст­вии с тра­ди­ци­ей всё про­из­ве­де­ние Диодора Сицилийского под­раз­де­ля­ет­ся на бло­ки по пять книг - пен­та­ды. Кни­ги 1-й пен­та­ды (I-V) вклю­ча­ют древ­ней­шую ми­фо­ло­ги­зи­ро­ван­ную ис­то­рию Вос­то­ка и Гре­ции. Кни­ги 2-й пен­та­ды (VI-X), в ко­то­рых да­вал­ся об­зор соб­ст­вен­но ар­ха­ической ис­то­рии Гре­ции и Ри­ма от Тро­ян­ской вой­ны до по­хо­да на Гре­цию персидского ца­ря Ксер­кса (около 1200-480 до нашей эры), ут­ра­че­ны, и от них со­хра­ни­лись толь­ко фраг­мен­ты. Кни­ги 3-й пен­та­ды (XI-XV) ох­ва­ты­ва­ют один из са­мых ин­те­рес­ных пе­рио­дов ан­тич­ной ис­то­рии (480-360 до нашей эры). В осо­бен­но­сти под­роб­но пред­став­ле­на ис­то­рия клас­сической Гре­ции: гре­ко-персидской вой­ны (в их ре­шаю­щей ста­дии), соз­да­ние Афин­ско­го (или Де­лос­ско­го​) морского сою­за, вре­мя так называемого Пя­ти­де­ся­ти­ле­тия, на ко­то­рое при­хо­дит­ся рас­цвет греческих го­ро­дов-го­су­дарств - от ре­шаю­щих по­бед гре­ков над пер­са­ми до на­ча­ла меж­до­усоб­ной вой­ны, Пе­ло­пон­нес­ская вой­на - рас­ко­лов­шая весь греческий мир вой­на ме­ж­ду Афи­на­ми и Спар­той, по­сле­до­вав­шие меж­до­усо­би­цы и упа­док греческих го­су­дарств в 1-й половине IV века до нашей эры. В этих же кни­гах Диодор Сицилийский под­роб­но из­ла­га­ет ис­то­рию «за­пад­ных» гре­ков, в ча­ст­но­сти воз­вы­ше­ние си­ци­лий­ских ти­ра­нов Ге­ло­на и Гие­ро­на, а позд­нее Дио­ни­сия Стар­ше­го. Кни­ги 4-й пен­та­ды (XVI-XX) ох­ва­ты­ва­ют со­бы­тия ран­не­эл­ли­ни­стич. вре­ме­ни (360-302 до нашей эры): ут­вер­жде­ние ма­кедонской ге­ге­мо­нии на Бал­ка­нах, за­вое­ва­тель­ный по­ход Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го на Вос­ток, рас­пад его им­пе­рии и борь­бу пре­ем­ни­ков - диа­до­хов - за раз­дел на­след­ст­ва Алек­сан­д­ра. Здесь же про­дол­жа­ет­ся под­роб­ное из­ло­же­ние ис­то­рии «за­пад­ных гре­ков»: па­де­ние си­ци­лий­ской ти­ра­нии при Дио­ни­сии Млад­шем, рес­тав­ра­ция рес­пуб­ли­кан­ских по­ряд­ков и но­вое воз­ро­ж­де­ние ти­ра­нии при Ага­фок­ле. От ос­таль­ных книг (XXI-XL), где ис­то­рик под­роб­но рас­ска­зы­вал о за­вер­ше­нии борь­бы ди­а­до­хов и судь­бе но­вых эл­ли­ни­стических го­су­дарств, а так­же о воз­вы­ше­нии Ри­ма вплоть до гран­ди­оз­ных ус­пе­хов Юлия Це­за­ря, со­хра­ни­лись толь­ко бо­лее или ме­нее зна­чительные фраг­мен­ты. Труд Диодора Сицилийского - один из об­шир­ней­ших в ан­тич­ной ис­то­рио­гра­фии. Зна­че­ние со­дер­жа­щих­ся в нём све­де­ний по древ­ней ис­то­рии труд­но пе­ре­оце­нить: по не­ко­то­рым пе­рио­дам или сю­же­там он во­об­ще яв­ля­ет­ся един­ст­вен­ным, не­за­ме­ни­мым ис­точ­ни­ком (например, по ис­то­рии си­ци­лий­ской ти­ра­нии, по ис­то­рии диа­до­хов, о вос­ста­ни­ях ра­бов в рим­ской Си­ци­лии и другое). Осо­бен­ность со­чи­не­ния Диодора Сицилийского - в его уни­каль­ной хро­но­ло­гии. Древ­ние ис­то­ри­ки (в том числе Ге­ро­дот, Фу­ки­дид и Ксе­но­фонт) не поль­зо­ва­лись по­ня­ти­ем ис­то­рической эры и не да­ти­ро­ва­ли точ­но из­ла­гае­мые ими со­бы­тия. У Диодора Сицилийского та­кая да­ти­ров­ка есть: из­ла­гая со­бы­тия ан­на­ли­сти­че­ским ме­то­дом (по го­дам), он для ка­ж­до­го го­да ука­зы­ва­ет но­мер и год Олим­пиа­ды (при этом 1-й год I Олим­пиа­ды при­рав­ни­ва­ет­ся те­перь к 776 году до нашей эры), а так­же име­на так называемых эпо­ним­ных (то есть со­об­щав­ших своё имя го­ду) ма­ги­ст­ра­тов, ар­хон­тов в Афи­нах и кон­су­лов в Ри­ме. Бла­го­да­ря это­му про­из­ве­де­ние Диодора Сицилийского ста­но­вит­ся для нас как бы кос­тя­ком древ­ней ис­то­рио­гра­фии, что по­мо­га­ет поль­зо­вать­ся дру­ги­ми до­шед­ши­ми до нас ис­то­рическими об­зо­ра­ми (например, Геро­до­та, Фу­ки­ди­да, Ксе­но­фон­та) и вклю­ча­ет их бо­лее об­стоя­тель­ные по­ве­ст­во­ва­ния в еди­ный ис­то­рический ряд.

Издания :

Дио­до­ра Си­ци­лий­ско­го Ис­то­ри­че­ская биб­лио­те­ка / Пер. И. Алек­сее­ва. СПб., 1774-1775. Ч. 1-6;

Diodori Bibliotheca His­to­rica. Lipsiae, 1888-1906. Vol. 1-5. Stut­gar­dioe, 1964-1969. Vol. 1-6;

Diodorus of Sici­ly / With an English translation by C. H. Oldfa­t­her a. o. Camb. a. o., 1933-1967. Vol. 1-12. Camb. (Mass.), 1976-1993;

Ис­то­ри­че­ская биб­лио­те­ка. СПб., 2005. Кн. 4-7: Гре­че­ская ми­фо­ло­гия / Пер., ста­тья и ком­мент. О. П. Цы­бен­ко.