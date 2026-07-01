ДИОЦЕЗ (лат. dioecesus ‒ «округ»)

Крупная административная единица Римской империи в III – VII вв.

Являясь частью провинции в эпоху принципата, Д. был значительно укрупнен в к. III в. Не позднее 297 г. император Диоклетиан реорганизовал старые римские провинции в 12 Д., количество которых в нач. IV в. возросло до 15. Будучи частью одной из 4-х префектур, созданных Константином Великим, Д. представлял собой округ из нескольких провинций. Во главе Д. стоял викарий, подчинявшийся префекту претория. После окончательного распада Римской империи в 395 г., в ее восточную часть вошли 2 префектуры – Восток и Иллирик. Восточную префектуру составили 5 диоцезов – Фракия, Понт, Азия, собственно Восток и Египет, Иллирийскую – 2: Дакия и Македония.

Задумывавшаяся как средство централизации управления, система Д. породила громоздкий бюрократический аппарат и оказалась малоэффективной уже к V в. При Анастасии I и Юстиниане I предпринимались попытки отменить Д., передав полномочия от викариев к главам провинций. С фактической гибелью Восточной Римской империи в VII в. (см. Кризис VII в.) и рождением новой Византии Д. исчезли вместе с другими государственными и общественными институтами старого режима.

Иллюстрации:

Европа во 2-й пол. V в.

Восточная Римская империя в нач. V в.[Электронный ресурс] // ГЕОСИНХРОНИЯ: Атлас всемирной истории. URL: http://historyatlas.narod.ru

Автор статьи: А. Н. Слядзь