ДИНИШ I ТРУЖЕННИК

король Португалии в 1279 – 1325 гг. из Бургундской династии.

Сын короля Афонсу III и Беатрис де Гусман. В браке (24.06.1282) с Изабел Арагонской (1271–1336), дочерью короля Арагона Педро III, впоследствии канонизированной (25.05.1625), имел дочь Констансу и сына, будущего Афонсу IV (1325–1357), а также многочисленных внебрачных детей.

Диниш укрепил королевскую власть, ограничил самостоятельность крупной знати, обеспечил казну средствами для оплаты государственного аппарата. Значительно повысил роль и статус королевских должностных лиц и королевского суда. В отношении церкви боролся за приоритет королевской власти; сумел наладить отношения с папским престолом и заключил конкордат (1290), который урегулировал взаимоотношения короны и церкви.

При Динише в Португалии на основе имуществ ордена тамплиеров был создан Военный орден Христа (Ordem Militar de Cristo) (14.8.1318), тесно связанный с королевской властью.

Диниш покровительствовал торговле, даровал многим португальским городам права и привилегии. Организовал флот для защиты портов королевства от мавританских пиратов, осуществил ряд других мероприятий, которыми заложил основу последующих успехов португальцев в Великих географических открытиях.

Хорошо образованный, Диниш является одним из крупнейших португальских поэтов Средневековья. При нём был основан первый португальский университет (1290).

С именем Диниша I связано начало расцвета португальской средневековой монархии.

Исторические источники:

Ruy de Pina. Chronica d'El Rei D. Diniz. 2 vol. 2ª ed. Lisboa, 1912. Vol. 1

Os itinerários de Dom Dinis, Dom Pedro I, e Dom Fernando I / J.Galego, M.Fernanda Alegria, J.C.Garcia. Lisboa, 1988

А.П.Черных