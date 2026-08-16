ДИНИШ I ТРУЖЕНИК

Диниш I Труженик (Dinis I o Lavrador) — король Португалии в 1279—1325 из Бургундской династии.

Сын короля Афонсу III и Беатрис де Гусман. В браке (24 июня 1282) с Изабел Арагонской (1271—1336), дочерью короля Арагона Педро III, впоследствии канонизированной (25 мая 1625), имел дочь Констансу и сына, будущего Афонсу IV (1325—1357), а также многочисленных внебрачных детей.

Военные споры с Кастилией Д. завершил урегулированием границ в 1297 (Договор в Альканьисес). Он укрепил королевскую власть, ограничил самостоятельность крупной знати, препятствуя в то же время распылению сеньориальных имений, обеспечил казну средствами для оплаты государственного аппарата. Значительно повысил роль и статус королевских должностных лиц и королевского суда, распространил юрисдикцию короны повсеместно. Внутри страны отстаивал приоритет королевской власти перед церковью; сумел наладить отношения с папским престолом и заключил конкордат с папой Николаем IV (1290), который урегулировал взаимоотношения короны и церкви. Д. оптимально разрешил проблему тамплиеров : в Португалии на основе имуществ ордена тамплиеров был создан Орден Христа (Ordem Militar de Cristo) (14 августа 1318), тесно связанный с королевской властью. Д. покровительствовал торговле, поощрял создание регулярных ярмарок, даровал многим португальским городам права и привилегии. При Д. были восстановлены старые крепости и построены новые. Для защиты портов королевства от мавританских пиратов король реформировал флот, осуществил ряд мероприятий, которыми заложил основу последующих успехов португальцев в Великих географических открытиях . Хорошо образованный, Д. — один из крупнейших португальских поэтов Средневековья, автор 137 песен. При нем в Лиссабоне был основан первый португальский университет (1290) с факультетами искусств, гражданского и канонического права и медицины, впоследствии переведенный в Коимбру. Лиссабон стал центром культуры и постоянным местопребыванием двора. С именем Д. связано начало расцвета португальской средневековой монархии. Похоронен в монастыре Сан-Диниш в Одивелаш.

Ист.: Ruy de Pina. Chronica d’El Rei D. Diniz. Vol. 1—2. 2ª ed. Lisboa, 1912; Crónica de Dom Dinis (ed. do texto inédito do Cód. Cadaval 965) / Ed. C. da Silva Tarouca. Coimbra, 1950; Cancioneiro D’el Rei D. Dinis: Antologia / Ed. Á. J. da Costa Pimpão. Coimbra, 1960; Os itinerários de Dom Dinis, Dom Pedro I, e Dom Fernando I / J. Galego, M. Fernanda Alegria, J. C. Garcia. Lisboa, 1988; Cantus coronatus: 7 cantigas d’El-Rei Dom Dinis / Ed. M. P. Ferreira. Kassel, 2005

Лит.: Варьяш О. И. Диниш Португальский — поэт и государь // Средние века. Вып. 52. 1989. С. 323—331; Cortez Pinto A. Diónisos, Poeta e Rey: os costumes, a arte e a vida medieval portuguesa na época de D. Dinis. Lisboa, 1982; Leite F. Barbosa. O Rei D. Dinis e a Rainha Santa Isabel. Coimbra, 1993; Pizarro J. A. P. de Sotomaior. D. Dinis. [Lisboa], 2012; Santos M. J. Azevedo. D. Dinis: O Lavrador: Dinastina Afonsina: 1279—1325. Lisboa, 2009.