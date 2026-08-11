ДИНИШ I
ДИНИШ I ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ (Dinis (Diniz) I o Lavrador) - король Португалии (1279-1325) из Бургундской династии.
Сын короля Афонсу III и Беатрис де Гусман. Диниш I укрепил королевскую власть, ограничил самостоятельность крупной знати, отменил пожалования, сделанные во времена своего малолетства, обеспечил казну средствами для содержания государственного аппарата, значительно повысил роль и статус королевских должностных лиц и королевского суда. Диниш I боролся за приоритет королевской власти во взаимоотношениях с португальской Церковью; сумел наладить отношения с папским престолом и в 1290 году заключил конкордат, который урегулировал отношения между короной и Церковью. При Динише I в Португалии был создан военный орден Христа (14.8.1318), тесно связанный с королевской властью и унаследовавший имущество португальских тамплиеров. Диниш I покровительствовал торговле, даровал многим португальским городам права и привилегии. Осуществил ряд мероприятий по созданию португальского флота, чем заложил основу успехов португальцев в Великих географических открытиях. Диниш I - один из крупнейших португальских поэтов эпохи Средневековья. При нём был основан первый португальский университет в Лиссабоне (1290), впоследствии переведённый в Коимбру.