ДИНИШ I

ДИНИШ I ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ (Dinis (Diniz) I o Lav­rador) - король Португалии (1279-1325) из Бургундской династии.

Сын ко­ро­ля Афон­су III и Бе­ат­рис де Гус­ман. Диниш I ук­ре­пил ко­ро­лев­скую власть, ог­ра­ни­чил са­мо­стоя­тель­ность круп­ной зна­ти, от­ме­нил по­жа­ло­ва­ния, сде­лан­ные во вре­ме­на сво­его ма­ло­лет­ст­ва, обес­пе­чил каз­ну сред­ст­ва­ми для со­дер­жа­ния государственного ап­па­ра­та, зна­чи­тель­но по­вы­сил роль и ста­тус ко­ро­лев­ских долж­но­ст­ных лиц и ко­ро­лев­ско­го су­да. Диниш I бо­рол­ся за при­ори­тет ко­ро­лев­ской вла­сти во взаи­мо­от­но­ше­ни­ях с пор­тугальской Цер­ко­вью; су­мел на­ла­дить от­но­ше­ния с пап­ским пре­сто­лом и в 1290 году за­клю­чил кон­кор­дат , ко­то­рый уре­гу­ли­ро­вал от­но­ше­ния ме­ж­ду ко­ро­ной и Цер­ко­вью. При Динише I в Пор­ту­га­лии был соз­дан во­енный ор­ден Хри­ста (14.8.1318), тес­но свя­зан­ный с ко­ро­лев­ской вла­стью и унас­ле­до­вав­ший иму­ще­ст­во пор­тугальских там­плие­ров . Диниш I по­кро­ви­тель­ст­во­вал тор­гов­ле, да­ро­вал многим пор­тугальским го­ро­дам пра­ва и при­ви­ле­гии. Осу­ще­ст­вил ряд ме­ро­прия­тий по соз­да­нию пор­тугальского фло­та, чем за­ло­жил ос­но­ву ус­пе­хов пор­ту­галь­цев в Ве­ли­ких гео­гра­фи­че­ских от­кры­ти­ях. Диниш I - один из круп­ней­ших пор­тугальских по­этов эпо­хи Сред­не­ве­ко­вья . При нём был ос­но­ван пер­вый пор­тугальский университет в Лис­са­бо­не (1290), впо­след­ст­вии пе­ре­ве­дён­ный в Ко­им­бру.