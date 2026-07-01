ДИНГЛИНГЕР ИОГАНН МЕЛЬХИОР
ДИНГЛИНГЕР (Dinglinger) ИОГАНН МЕЛЬХИОР - немецкий ювелир, скульптор.
Сын ножовщика; в 1680-1683 годы обучался у своего дяди, ювелира Иоганна Георга Шоппера в Ульме; посетил Аугсбург, Нюрнберг и Вену. Работал главным образом в Дрездене (с 1698 года придворный ювелир Августа II Сильного), в сотрудничестве со своими братьями - эмальером Георгом Фридрихом (1666-1720) и ювелиром Георгом Кристофом (1668-1746), сыном Иоганном Фридрихом (1702-1767), со скульптором Б. Пермозером и другими. Выдающийся мастер декоративно-прикладного искусства немецкого барокко, Динглингер изготовлял многочисленные сервизы, настольные украшения, табакерки, мелкую пластику и так далее, мастерски сочетал разнообразные технические приёмы и материалы (драгоценные металлы и камни, слоновая кость, эмаль). Исполнял заказы европейских монархов, в том числе Петра I. В произведениях Динглингера заметен интерес к искусству Востока: группа «Двор Аурангзеба» из 165 золотых фигурок с эмалевым покрытием (1707), навеянная современными Динглингеру описаниями Индии и Восточной Азии и костюмированными дворцовыми празднествами в Дрездене, предвосхищает ориентализм. В позднем творчестве обращался к образам античности («Obeliscus Augusteus», 1722 год; имитация камеи в эмальерном портрете Августа II Сильного, около 1722 года). Большинство его произведений хранится в музее декоративного искусства «Зелёный свод» в Дрездене (в том числе золотой кофейный сервиз (1697-1701), две чаши с Геркулесом, «Алтарь Аписа» (высота около 2 м, 1731 год, совместно с другими)). Творчество Динглингера оказало влияние на многих мастеров ювелирного искусства, в том числе фирмы Фаберже.
Иллюстрация:
И.М. Динглингер. Часы в форме обелиска. Золото, эмаль, рубины. Около 1720 года. Частное собрание.