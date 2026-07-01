ДИНГЛИНГЕР ИОГАНН МЕЛЬХИОР

ДИНГЛИНГЕР (Dinglinger) ИОГАНН МЕЛЬХИОР - немецкий ювелир, скульптор.

Сын но­жов­щи­ка; в 1680-1683 годы обу­чал­ся у сво­его дя­ди, юве­ли­ра Ио­ган­на Ге­ор­га Шоп­пе­ра в Уль­ме; по­се­тил Аугс­бург, Нюрн­берг и Ве­ну. Ра­бо­тал главным образом в Дрез­де­не (с 1698 года при­двор­ный юве­лир Ав­гу­ста II Силь­но­го ), в со­труд­ни­че­ст­ве со свои­ми брать­я­ми - эмалье­ром Ге­ор­гом Фрид­ри­хом (1666-1720) и юве­ли­ром Ге­ор­гом Кри­сто­фом (1668-1746), сы­ном Ио­ган­ном Фрид­ри­хом (1702-1767), со скульп­то­ром Б. Пер­мо­зе­ром и другими. Вы­даю­щий­ся мас­тер де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства немецкого ба­рок­ко, Динглингер из­го­тов­лял мно­го­численные сер­ви­зы, на­столь­ные ук­ра­ше­ния, та­ба­кер­ки, мел­кую пла­сти­ку и так далее, мас­тер­ски со­че­тал раз­но­об­раз­ные тех­нические приё­мы и ма­те­риа­лы (дра­го­цен­ные ме­тал­лы и кам­ни, сло­но­вая кость, эмаль). Ис­пол­нял за­ка­зы ев­ропейских мо­нар­хов, в том числе Пет­ра I. В про­из­ве­де­ни­ях Динглингера за­ме­тен ин­те­рес к искусству Вос­то­ка: груп­па «Двор Ау­ран­гзе­ба» из 165 зо­ло­тых фи­гу­рок с эма­ле­вым по­кры­ти­ем (1707), на­ве­ян­ная современными Динглингеру опи­са­ния­ми Ин­дии и Восточной Азии и кос­тю­ми­рованными двор­цо­вы­ми празд­не­ст­ва­ми в Дрез­де­не, пред­вос­хи­ща­ет ори­ен­та­лизм . В позд­нем твор­че­ст­ве об­ра­щал­ся к об­раз­ам ан­тич­но­сти («Obeliscus Augusteus», 1722 год; ими­та­ция ка­меи в эмаль­ер­ном порт­ре­те Ав­гу­ста II Силь­но­го, около 1722 года). Боль­шин­ст­во его про­из­ве­де­ний хра­нит­ся в му­зее де­ко­ра­тив­но­го искусства «Зе­лё­ный свод» в Дрез­де­не (в том числе зо­ло­той ко­фей­ный сер­виз (1697-1701), две ча­ши с Гер­ку­ле­сом, «Ал­тарь Апи­са» (высота около 2 м, 1731 год, совместно с другими)). Твор­че­ст­во Динглингера ока­за­ло влия­ние на многих мас­те­ров юве­лир­но­го искусства, в том числе фир­мы Фа­бер­же.

Иллюстрация:

И.М. Динг­лин­гер. Ча­сы в фор­ме обе­ли­ска. Зо­ло­то, эмаль, ру­би­ны. Около 1720 года. Ча­ст­ное со­бра­ние.