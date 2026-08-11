ДИНГЕЛЬШТЕДТ ФРАНЦ ФЕРДИНАНД ФОН
ДИНГЕЛЬШТЕДТ (Dingelstedt) ФРАНЦ ФЕРДИНАНД ФОН - немецкий писатель, публицист, театральный деятель.
Родился в семье крупного чиновника. Изучал теологию и филологию в Марбургском университете, работал учителем под Ганновером и в Касселе, сблизился с писателями «Молодой Германии». С 1846 года в придворном театре в Штутгарте. С 1851 года руководил придворным театром в Мюнхене, где поставил спектакли: «Клавиго» И.В. Гёте, «Мария Стюарт» и «Коварство и любовь» Ф. Шиллера, «Эмилия Галотти» Г.Э. Лессинга, и другие. В 1857 году возглавил придворный Веймарский театр, где осуществил постановки пьес У. Шекспира: «Генрих II», «Ричард III», «Антоний и Клеопатра», «Сон в летнюю ночь» и другие. С 1867 года директор Оперного театра, с 1870 года до конца жизни - «Бургтеатер» в Вене. Деятельность Дингельштедта имела важное значение для немецкого и австрийского театра XIX века; он стремился ставить лучшие произведения национальной драматургии, боролся с рутиной в сценическом искусстве, добивался единства постановочного замысла, которому подчинял декоративные и музыкальные эффекты, предвосхитив новации Мейнингенского театра.
Автор сатирического романа «Новые аргонавты» («Die neuen Argonauten», 1839), в котором подверг критике немецких князей и провинциальные нравы. Наиболее известна поэма Дингельштедта «Песни космополитического ночного сторожа» («Lieder eines kosmopolitischen Nachtwächters», 1841), направленная против немецкого бюргерства, несправедливости социальных порядков. Постепенно из сторонника политических реформ Дингельштедта превратился в апологета монархии: поэтические сборники «Стихи» («Gedichte», 1845), «Ночь и утро» («Nacht und Morgen», 1851). Переводчик произведений У. Шекспира.
Сочинения:
Sämtliche Werke. B., 1877-1879. Bd 1-12.