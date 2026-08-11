ДИНГЕЛЬШТЕДТ ФРАНЦ ФЕРДИНАНД ФОН

ДИНГЕЛЬШТЕДТ (Dingelstedt) ФРАНЦ ФЕРДИНАНД ФОН - немецкий писатель, публицист, театральный деятель.

Ро­дил­ся в се­мье круп­но­го чи­нов­ни­ка. Изу­чал тео­ло­гию и фи­ло­ло­гию в Мар­бург­ском университете, ра­бо­тал учи­те­лем под Ган­но­ве­ром и в Кас­се­ле, сбли­зил­ся с пи­са­те­ля­ми «Мо­ло­дой Гер­ма­нии». С 1846 года в при­двор­ном те­ат­ре в Штут­гар­те. С 1851 года ру­ко­во­дил при­двор­ным те­ат­ром в Мюн­хе­не, где по­ста­вил спек­так­ли: «Кла­ви­го» И.В. Гё­те, «Ма­рия Стю­арт» и «Ко­вар­ст­во и лю­бовь» Ф. Шил­ле­ра, «Эми­лия Га­лот­ти» Г.Э. Лес­син­га, и другие. В 1857 году воз­гла­вил при­двор­ный Вей­мар­ский те­атр, где осу­ще­ст­вил по­ста­нов­ки пьес У. Шек­спи­ра: «Ген­рих II», «Ри­чард III», «Ан­то­ний и Кле­о­пат­ра», «Сон в лет­нюю ночь» и другие. С 1867 года ди­рек­тор Опер­но­го те­ат­ра, с 1870 года до кон­ца жиз­ни - «Бур­гтеа­тер» в Ве­не. Дея­тель­ность Дингельштедта име­ла важ­ное зна­че­ние для немецкого и австрийского те­ат­ра XIX века; он стре­мил­ся ста­вить луч­шие про­из­ве­де­ния национальной дра­ма­тур­гии, бо­рол­ся с ру­ти­ной в сце­ническом искусстве, до­би­вал­ся един­ст­ва по­ста­но­воч­но­го за­мыс­ла, ко­то­ро­му под­чи­нял де­ко­ра­тив­ные и музыкальные эф­фек­ты, пред­вос­хи­тив но­ва­ции Мей­нин­ген­ско­го те­ат­ра.

Ав­тор са­ти­рического ро­ма­на «Но­вые ар­го­нав­ты» («Die neuen Argonauten», 1839), в ко­то­ром под­верг кри­ти­ке немецких кня­зей и про­вин­ци­аль­ные нра­вы. Наи­бо­лее из­вест­на по­эма Дингельштедта «Пес­ни кос­мо­по­ли­ти­че­ско­го ноч­но­го сто­ро­жа» («Lieder eines kosmopolitischen Nachtwächters», 1841), на­прав­лен­ная про­тив немецкого бюр­гер­ст­ва, не­спра­вед­ли­во­сти со­ци­аль­ных по­ряд­ков. По­сте­пен­но из сто­рон­ни­ка по­ли­тических ре­форм Дингельштедта пре­вра­тил­ся в апо­ло­ге­та мо­нар­хии: по­этические сборники «Сти­хи» («Ge­dichte», 1845), «Ночь и ут­ро» («Nacht und Morgen», 1851). Пе­ре­во­дчик про­из­ве­де­ний У. Шек­спи­ра.

Сочинения :

Sämtliche Werke. B., 1877-1879. Bd 1-12.