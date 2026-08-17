ДИНГAНЕ (ДИНГААН)

Дингане (Дингаан) — правитель (инкоси) зулусов в 1828—1840.

Сын вождя клана зулусов Сензангаконы и брат Чаки — основателя державы зулусов. Один из организаторов заговора против Чаки, после его убийства провозглашен правителем зулусов (1828). Частично ослабил контроль над жизнью зулусских общинников, ограничил время военной службы и позволил молодым воинам обзаводиться семьями. Д. восстановил коллегиальный принцип принятия решений, совещаясь по важнейшим вопросам с индунами (родовыми старейшинами и советниками). Возглавил сопротивление зулусов бурским переселенцам из Капской колонии во время Великого трека (переселения буров с побережья в глубь Южной Африки в 1830-е). Подписав договор об уступке части территории зулусов, отдал приказ об уничтожении отряда предводителей буров П. Ретифа, инициировав войну против переселенцев (треккеров). 16 декабря 1838 буры разгромили войско зулусов на р. Инкоме, в этом сражении африканцы потеряли до 3 тыс. убитыми. 23 марта 1839 подписал мирный договор с бурами, согласно которому зулусы отказывались от территорий к югу от р. Тугелы в пользу бурских переселенцев. Благодаря значительным территориальным уступкам европейцам, ему удалось на 40 лет отсрочить потерю зулусами независимости. Поражение ослабило авторитет Д., его младший брат Мпанде вступил в переговоры с бурами и за помощь в свержении Д. обещал передать им несколько тысяч голов скота и признал договоры об уступке территорий. 18 февраля 1840 Д. потерпел поражение, бежал на север в Свазиленд, где был убит в стычке с враждебными кланами.

Лит.: Давидсон А. Б. Южная Африка // История национально-освободительной борьбы народов Африки в новое время. М., 1976; Bryant A. T. Olden Times in Zululend and Natal Containing Earlier Political History of the Eastern-Nguni Clans. Cape Town, 1965; Gybson J. Y. The Story of the Zulus. London, 1911; Morris D. R. The Washing of the Spears: A History of the Rise of the Zulu Nation Under Shaka and its Fall in the Zulu War of 1879. London, 1966.