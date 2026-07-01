ДИНЕСКУ МИРЧА

ДИНЕСКУ (Dinescu) МИРЧА - румынский поэт.

Окон­чил факультет жур­на­ли­сти­ки Ака­де­мии об­щественно-­по­ли­тических на­ук при ЦК КП Ру­мы­нии (1984). Главный ре­дак­тор жур­на­лов «Lu­cea­fă­rul» (1976-1982) и «România Literară» (1982-1989). За опуб­ли­ко­ван­ное 19.3.1989 года во французской газете «Libération» ан­ти­ком­му­ни­стическое ин­тер­вью под­верг­нут ре­прес­си­ям. Ак­тив­ный уча­ст­ник ре­во­люционных со­бы­тий в Ру­мы­нии, член Со­ве­та Фрон­та национального спа­се­ния; 22.12.1989 года объ­я­вил по ра­дио о на­ча­ле ре­во­лю­ции и бег­ст­ве Н. Чау­ше­ску. Председатель СП Ру­мы­нии (с 1991). В 1991 году ос­но­вал са­ти­рический журнал «Aka­demia Caţavencu». Пе­ча­тал­ся с 1967 года. Ав­тор по­этических сборников «Хо­зя­ин мос­тов» («Proprietarul de poduri», 1976), «Бой­тесь здра­во­го смыс­ла» («Teroarea bu­nu­lui simţ», 1980), «Де­мо­кра­тия при­ро­ды» («Democratia naturii», 1981), «Рем­бо-­тор­го­вец» («Rimbaud negustorul», 1985), «Смерть чи­та­ет га­зе­ту» («Moar­tea citeşte ziarul», опубликован в 1989 году в Ам­стер­да­ме) и других. В по­эзии Динеску ан­ти­то­та­ли­тар­ная на­прав­лен­ность со­че­та­ет­ся с ор­га­ническим ус­вое­ни­ем национальной тра­ди­ции и по­эти­за­ци­ей на­учно-тех­нического про­грес­са.

Сочинения :

Из­бран­ное. М., 1989.