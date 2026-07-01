ДИНЕСКУ МИРЧА
ДИНЕСКУ (Dinescu) МИРЧА - румынский поэт.
Окончил факультет журналистики Академии общественно-политических наук при ЦК КП Румынии (1984). Главный редактор журналов «Luceafărul» (1976-1982) и «România Literară» (1982-1989). За опубликованное 19.3.1989 года во французской газете «Libération» антикоммунистическое интервью подвергнут репрессиям. Активный участник революционных событий в Румынии, член Совета Фронта национального спасения; 22.12.1989 года объявил по радио о начале революции и бегстве Н. Чаушеску. Председатель СП Румынии (с 1991). В 1991 году основал сатирический журнал «Akademia Caţavencu». Печатался с 1967 года. Автор поэтических сборников «Хозяин мостов» («Proprietarul de poduri», 1976), «Бойтесь здравого смысла» («Teroarea bunului simţ», 1980), «Демократия природы» («Democratia naturii», 1981), «Рембо-торговец» («Rimbaud negustorul», 1985), «Смерть читает газету» («Moartea citeşte ziarul», опубликован в 1989 году в Амстердаме) и других. В поэзии Динеску антитоталитарная направленность сочетается с органическим усвоением национальной традиции и поэтизацией научно-технического прогресса.
Сочинения:
Избранное. М., 1989.