ДИНЦЕНХОФЕР
ДИНЦЕНХОФЕР (Dientzenhofer, Dienzenhofer) - семья немецких архитекторов, работавших в Центральной Европе в конце XVII - 1-й половине XVIII веков
Представители барокко, последователи Г. Гварини и Ф. Борромини. Братья: Кристоф и Иоганн (крупнейшие представители семьи, смотреть ниже); Георг (крещён 11.8.1643, Обер-Ульпоинт, Верхняя Бавария - 2.2.1689, Вальдзассен), работал в Амберге (Иезуитский колледж, 1684-1689), Фалькенберге и других; Вольфганг (16.3.1648, Обер-Ульпоинт, Верхняя Бавария - 18.7.1706, Амберг), построил церкви в Амберге, Илльшванге и других городах; Иоганн Леонард (20.2.1660, Хоф-ам-Гуггенберг, близ Флинтсбаха - 26.11.1707, Бамберг, Бавария), работал в Бамберге, Байрёйте, Нюрнберге, Вюрцбурге и других городах.
Кристоф (1655 (крещён 7.7.1655), Хоф-ам-Гуггенберг, близ Флинтсбаха - 20.6.1722, Прага), обучался как мастер-каменщик. С 1676 года работал в Чехии; в 1690 году посетил Марсель. Построил церковь в Оборжиште (1699-1712), капеллу в замке Смиржице (1700-1713); фасад и неф церкви Святого Николая на Мала-Стране (1703-1711 годы; хор и средокрестие возведены Килианом Игнацем Динценхофером в 1737-1751 годы) и церковь Святой Маргариты (1709-1715) в районе Бржевнов в Праге; церковь Святой Клары в Хебе (1707-1711) и другие. Его сын - Килиан Игнац (крещён 1.9.1689, Прага - похоронен 18.12.1751, там же). В 1707-1717 годы изучал философию и теологию в Праге, архитектуру в Вене у И.Л. фон Хильдебрандта. Посетил Италию (Рим - в 1734) и Францию. С 1730 года придворный архитектор, с 1737 года главный архитектор-фортификатор Богемии. Среди основных произведений: Вилла «Америка» (1717-1720), церковь Святого Иоанна Непомука «на Скальце» (1729-1739), дворец Кинских (1755-1765, совместно с А. Лураго) - все в Праге; монастырь урсулинок (1733-1743) в Кутна-Гора, церкви Святого Климента (1732-1735) в Одолена-Вода близ Праги и Святой Марии Магдалины (1732-1737) в городе Карлови-Вари.
Иоганн (25.5.1663, Хоф-ам-Гуггенберг, близ Флинтсбаха - 20.7.1726, Бамберг, Бавария). В 1699-1700 годы посетил Рим, где изучал барочную архитектуру. В 1700-1711 годы главный архитектор аббатства в Фульде, где возвёл собор (1704-1712), дворец (1707-1734, совместно с А. Галлазини) и другое. C 1711 года придворный архитектор архиепископа Лотара Франца Бамбергского. Основные произведения: церковь бенедиктинского аббатства в Банце (1710-1718), дворец в Поммерсфельдене (1711-1718 годы, с участием И.Л. фон Хильдебрандта). Его сыновья - архитекторы Иоганн Готфрид (около 1694 - после 1726, Прага (?)) и Юстус Генрих (5.11.1702, Фульда - 14.12.1744, Бамберг, Бавария), работавший в Аморбахе и Кальтенбрунне.
Иллюстрации:
Norberg-Schulz C. K. I. Dientzenhofer e il barocco boemo. Roma, 1968;
Иоганн Динценхофер. Собор в Фульде. 1704-1712.