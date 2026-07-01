ДИНЦЕНХОФЕР

ДИНЦЕНХОФЕР (Dientzenhofer, Dien­zen­ho­fer) - семья немецких архитекторов, работавших в Центральной Ев­ро­пе в конце XVII - 1-й половине XVIII веков

Пред­ста­ви­те­ли ба­рок­ко , по­сле­до­ва­те­ли Г. Гва­ри­ни и Ф. Бор­ро­ми­ни. Бра­тья: Кри­стоф и Ио­ганн (круп­ней­шие пред­ста­ви­те­ли се­мьи, смотреть ни­же); Ге­орг (кре­щён 11.8.1643, Обер-Уль­по­инт, Верх­няя Ба­ва­рия - 2.2.1689, Вальд­зас­сен), ра­бо­тал в Ам­бер­ге (Ие­зу­ит­ский кол­ледж, 1684-1689), Фаль­кен­бер­ге и других; Вольф­ганг (16.3.1648, Обер-Ульпо­инт, Верх­няя Ба­ва­рия - 18.7.1706, Ам­берг), по­стро­ил церк­ви в Ам­бер­ге, Илльш­ван­ге и других го­ро­дах; Ио­ганн Ле­о­нард (20.2.1660, Хоф-ам-Гуг­ген­берг, близ Флинтс­ба­ха - 26.11.1707, Бам­берг, Ба­ва­рия), ра­бо­тал в Бам­бер­ге, Бай­рёй­те, Нюрн­бер­ге, Вюрц­бур­ге и других го­ро­дах.

Кри­стоф (1655 (кре­щён 7.7.1655), Хоф-ам-Гуг­ген­берг, близ Флин­тс­ба­ха - 20.6.1722, Пра­га), обу­чал­ся как мас­тер-ка­мен­щик. С 1676 года ра­бо­тал в Че­хии; в 1690 году по­се­тил Мар­сель. По­стро­ил цер­ковь в Обор­жиш­те (1699-1712), ка­пел­лу в зам­ке Смир­жи­це (1700-1713); фа­сад и неф церкви Святого Ни­ко­лая на Ма­ла-Стра­не (1703-1711 годы; хор и сре­док­ре­стие воз­ве­де­ны Килиа­ном Иг­на­цем Дин­цен­хо­фе­ром в 1737-1751 годы) и церковь Святой Мар­га­ри­ты (1709-1715) в районе Бржев­нов в Пра­ге; церковь Святой Кла­ры в Хе­бе (1707-1711) и другие. Его сын - Ки­ли­ан Иг­нац (кре­щён 1.9.1689, Пра­га - по­хо­ро­нен 18.12.1751, там же). В 1707-1717 годы изу­чал фи­ло­со­фию и тео­ло­гию в Пра­ге, ар­хи­тек­ту­ру в Ве­не у И.Л. фон Хиль­деб­ранд­та. По­се­тил Ита­лию (Рим - в 1734) и Фран­цию. С 1730 года при­двор­ный ар­хи­тек­тор, с 1737 года главный ар­хи­тек­тор-фор­ти­фи­ка­тор Бо­ге­мии. Сре­ди основных про­из­ве­де­ний: Вил­ла «Аме­ри­ка» (1717-1720), церковь Святого Ио­ан­на Не­по­му­ка «на Скаль­це» (1729-1739), дво­рец Кин­ских (1755-1765, совместно с А. Лу­ра­го) - все в Пра­ге; мо­на­стырь ур­су­ли­нок (1733-1743) в Кут­на-Го­ра, церк­ви Святого Кли­мен­та (1732-1735) в Одо­ле­на-Во­да близ Пра­ги и Святой Ма­рии Ма­гда­ли­ны (1732-1737) в городе Кар­ло­ви-Ва­ри.

Ио­ганн (25.5.1663, Хоф-ам-Гуг­ген­берг, близ Флинтс­ба­ха - 20.7.1726, Бам­берг, Ба­ва­рия). В 1699-1700 годы по­се­тил Рим, где изу­чал ба­роч­ную ар­хи­тек­ту­ру. В 1700-1711 годы главный ар­хи­тек­тор аб­бат­ст­ва в Фуль­де, где воз­вёл со­бор (1704-1712), дво­рец (1707-1734, совместно с А. Гал­ла­зи­ни) и другое. C 1711 года при­двор­ный ар­хи­тек­тор ар­хи­епископа Ло­та­ра Фран­ца Бам­берг­ско­го. Основные про­из­ве­де­ния: цер­ковь бе­не­дик­тин­ско­го аб­бат­ст­ва в Бан­це (1710-1718), дво­рец в Пом­мерс­фель­де­не (1711-1718 годы, с уча­сти­ем И.Л. фон Хиль­деб­ранд­та). Его сы­но­вья - ар­хи­тек­то­ры Ио­ганн Гот­фрид (около 1694 - по­сле 1726, Пра­га (?)) и Юс­тус Ген­рих (5.11.1702, Фуль­да - 14.12.1744, Бам­берг, Ба­ва­рия), ра­бо­тав­ший в Амор­ба­хе и Каль­тен­брун­не.

Иллюстрации:

Norberg-Schulz C. K. I. Dientzenhofer e il barocco boemo. Roma, 1968;

Ио­ганн Дин­цен­хо­фер. Со­бор в Фуль­де. 1704-1712.

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