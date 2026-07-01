ДИНАТЫ (греч. δυνατοί; букв. ‒ сильные, могущественные)

Прослойка крупных землевладельцев в Византии X – XI вв. В узком смысле слова динаты представлены военной провинциальной аристократией Малой Азии, которая начала формироваться в середине IX в.

Cогласно нормативным актам эпохи Романа I Лакапина к категории динатов относились: высшие военные и гражданские должностные лица в центральном аппарате и в провинции; магистры (см. Логофисия), патрикии, обладатели сенаторского достоинства (см. Синклит); митрополиты, епископы, игумены; управляющие императорскими и церковными вотчинами. Такая классификация продиктована, скорее, социальным статусом динатов, хотя не менее важным оказывался и экономический: динат мог иметь низкое происхождение, но при этом являться земельным магнатом. Между тем владение землей не являлось ценным само по себе: положение динатов определялось в первую очередь объемом административных компетенций, т.е. ключевым фактором была не эксплуатация недвижимого имущества, а, прежде всего, царская служба. «Не богатство и родовитость становились условием получения власти, а власть – одним из условий для приобретения богатства и статуса знатного лица. Вплоть до середины XI в. понятия “чиновничество” и “знать” оставались почти синонимами» (Г.Г. Литаврин). Итак, только служба обеспечивала получение того или иного звания, которое было отделимо от нее, и вместе с тем гарантировала соответствующий материальный достаток – деньги, государственное содержание и пр. (см. Руга).

Однако к концу IX в. складывание крупного землевладения приняло четкие очертания, чему способствовали два фактора – оживление городской жизни и, главное, ослабление свободной крестьянской общины. В городах, переживавших упадок с VII в., со стабилизацией внешнеполитической ситуации в середине IX в. наметился подъем ремесла и торговли, что вновь превращало обладание большим земельным фондом в доходное предприятие: городской рынок являлся основным местом сбыта сельскохозяйственной продукции. С другой стороны, устойчивая и сплоченная деревенская община, которая ограничивала возможности по приобретению земли состоятельными частными лицами – динатами – теперь не могла столь эффективно, как прежде, препятствовать зарождению земельного магнатства. Крестьянство скудело и расслаивалось под давлением фиска, также укрепившегося во второй половине IX в. (см. Митрокомия, Налогообложение в Византии). На таком фоне в первой четверти Х в. процесс поглощения динатами участков обедневших крестьян-общинников уже шел полным ходом. Наделы разорявшихся стратиотов скупали за бесценок, присваивали под видом наследств, дарений, сомнительных юридических сделок или просто захватывали силой зажиточные члены самой общины, богатые хозяева агридиев (хуторов) и проастиев (поместий), местные военно-гражданские чиновники. В связи с этим центральное правительство до конца Х в. приняло серию мер (правда, не всегда последовательных), направленных на защиту мелкой крестьянской собственности – военной и налоговой опоры империи.

Впервые на путь ограничения земельного могущества динатов встал Роман I, издав соответствующие новеллы в 922 (?) и 934 гг. Однако наиболее принципиально данный курс проводил его правнук Василий II. В 996 г. он отменил 40-летний срок давности, которым прикрывались динаты, нелегально занявшие крестьянские участки. Новелла Романа Лакапина (934 г.) подразумевала, что через 40 лет пользования наделом, даже если им обзавелись незаконно, всякие иски по нему прекращались, а земледелец превращался в полноценного хозяина участка. Теперь Василий II обязал документально или свидетельскими показаниями подтвердить право собственности, иначе следовала конфискация. В 1001/02 г. царь сделал повинностью динатов аллиленгий, но уже брат и преемник Василия Константин VIII ок. 1028 г. отменил этот порядок. Мелкое землевладение сохранилось еще на несколько десятилетий, но к исходу XI в. заглавную роль в аграрном производстве стала играть крупная вотчина и труд зависимых крестьян-париков. Несмотря на некоторые шаги по защите мелкокрестьянского хозяйства, императорская власть сыграла в его разорении далеко не последнюю роль: «не крупные землевладельцы по преимуществу закабалили крестьянство, а государство своим налоговым гнетом загоняло свободных крестьян в зависимость от землевладельцев» (Г.Л. Курбатов). В итоге в XII – XIII вв. динатская и государственная вотчина повсеместно победила свободную крестьянскую общину.

Исторические источники:

Васильевский В.Г. Материалы для внутренней истории византийского государства. Меры в защиту крестьянского землевладения // Избранные труды по истории Византии (Труды В.Г. Васильевского) / Ред.-сост. М.В. Грацианский, П.В. Кузенков: В 2 кн. (4 т.). Кн. 2. Т. IV. М., 2010;

Сборник документов по социально-экономической истории Византии / Отв. ред. акад. Е.А. Косминский. М., 1951.

Автор статьи: А. Н. Слядзь