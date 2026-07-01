ДИНАСТИЙНЫЕ ИСТОРИИ

ДИНАСТИЙНЫЕ ИСТОРИИ (китайское «чжэн ши» - офи­ци­аль­ные ис­то­рии) - вид исторических сочинений, на протяжении почти 20 столетий определявший лицо китайской историографии .

Династийные истории - фун­да­мен­таль­ные официальные тру­ды слож­ной ком­по­зи­ции, по­свя­щён­ные опи­са­нию ис­то­рии прав­ле­ния од­ной или не­сколь­ких ди­на­стий. Свой­ст­вен­ная династийным историям фор­ма из­ло­же­ния ис­то­рического ма­те­риа­ла по­лу­чи­ла название ан­на­ло-био­гра­фи­че­ской (цзи чжу­ань). Пер­вым со­чи­не­ни­ем та­ко­го ро­да бы­ли «Ис­то­ри­че­ские за­пис­ки» («Ши цзи»), создан­ные «от­цом ки­тай­ской ис­то­рии» Сы­ма Ця­нем (около 145 - около 87 до нашей эры). Все­го до середины XVIII века при­двор­ны­ми ис­то­ри­ка­ми бы­ли под­го­тов­ле­ны 24 офи­ци­аль­но при­знан­ные династийные истории. При под­го­тов­ке династийных историй ис­поль­зо­ва­лись та­кие са­мо­сто­ятельные ви­ды ис­то­рических со­чи­не­ний, как «днев­ни­ки» (ци цзюй чжу), «прав­ди­вые за­пи­си» (ши лу), «ис­то­рии го­су­дар­ст­ва» (го ши), а са­ми династийные истории да­ли на­ча­ло важ­ней­шим жан­рам ис­то­рич. тру­дов – «био­гра­фи­ям» (чжу­ань цзи), «кни­гам о де­лах прав­ле­ния» (чжэн шу) и не­ко­то­рым дру­гим. Как пра­ви­ло, династийные истории вклю­ча­ют 4 основных раз­де­ла: ге­неа­ло­гии им­пе­ра­то­ров и их дея­ния (бэнь­цзи, диц­зи); хро­но­ло­гические таб­ли­цы (нянь­бяо); био­гра­фии вы­даю­щих­ся лич­но­стей (леч­жу­ань); пи­са­ния (шу) или трак­та­ты (чжи) - со­чи­не­ния, по­свя­щён­ные различным об­лас­тям зна­ния и от­ра­жаю­щие их со­стоя­ние на мо­мент со­став­ле­ния династийных историй (административные и ри­ту­аль­ные ус­та­нов­ле­ния, музыкальная тео­рия, эко­но­ми­ка, гео­гра­фия, литература, искусство и прочее). Не­смот­ря на тен­ден­ци­оз­ный ха­рак­тер, династийные истории яв­ля­ют­ся цен­ным ис­то­рическим ис­точ­ни­ком.

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