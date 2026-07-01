ДИНАСТИЙНЫЕ ИСТОРИИ
ДИНАСТИЙНЫЕ ИСТОРИИ (китайское «чжэн ши» - официальные истории) - вид исторических сочинений, на протяжении почти 20 столетий определявший лицо китайской историографии.
Династийные истории - фундаментальные официальные труды сложной композиции, посвящённые описанию истории правления одной или нескольких династий. Свойственная династийным историям форма изложения исторического материала получила название аннало-биографической (цзи чжуань). Первым сочинением такого рода были «Исторические записки» («Ши цзи»), созданные «отцом китайской истории» Сыма Цянем (около 145 - около 87 до нашей эры). Всего до середины XVIII века придворными историками были подготовлены 24 официально признанные династийные истории. При подготовке династийных историй использовались такие самостоятельные виды исторических сочинений, как «дневники» (ци цзюй чжу), «правдивые записи» (ши лу), «истории государства» (го ши), а сами династийные истории дали начало важнейшим жанрам историч. трудов – «биографиям» (чжуань цзи), «книгам о делах правления» (чжэн шу) и некоторым другим. Как правило, династийные истории включают 4 основных раздела: генеалогии императоров и их деяния (бэньцзи, дицзи); хронологические таблицы (няньбяо); биографии выдающихся личностей (лечжуань); писания (шу) или трактаты (чжи) - сочинения, посвящённые различным областям знания и отражающие их состояние на момент составления династийных историй (административные и ритуальные установления, музыкальная теория, экономика, география, литература, искусство и прочее). Несмотря на тенденциозный характер, династийные истории являются ценным историческим источником.