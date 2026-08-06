ДИНАСТИЯ РОМАНОВЫХ

В России XVII – начала XX века монархи из рода (семьи) Романовых, сменявшие друг друга на престоле по праву наследования, а также члены их семей.

Синонимом является понятие Дом Романовых - соответствующий русский эквивалент, который также употреблялся и продолжает использоваться в исторической и общественно-политической традиции. Оба термина стали широко распространены только с 1913 года, когда отмечался 300-летний юбилей династии. Формально же русские цари и императоры, принадлежавшие к этому роду, фамилии не имели и никогда её официально не указывали.

Родовое именование предков данной династии, известных в истории с XIV века и ведущих родословную от Андрея Ивановича Кобылы, служившего московскому великому князю Симеону Гордому, неоднократно менялось в соответствии с прозвищами и именами известных представителей этой боярской семьи. В разное время их называли Кошкиными, Захарьиными, Юрьевыми. В конце XVI века за ними утвердилось прозвище Романовых по имени Романа Юрьевича Захарьина-Кошкина (ум. 1543) - прадеда первого царя из данной династии Михаила Фёдоровича , который был избран на царство Земским Собором 21 февраля (3 марта) 1613 года и принял 11 (21) июля 1613 года царский венец. Представители династии до начала XVIII века титуловались царями, затем императорами. В условиях начавшейся революции последний представитель династии Николай II 2 (15) марта 1917 года отрекся от престола за себя и сына-наследника цесаревича Алексея в пользу своего брата великого князя Михаила Александровича. Тот, в свою очередь, 3 (16) марта отказался занять трон до решения будущего Учредительного собрания. Больше вопрос о судьбе престола, кто его займет, в практической плоскости не ставился.

Династия Романовых пала вместе с российской монархией, пройдя путь между двумя самыми крупными потрясениями в российской истории. Если ее начало знаменовало собой окончание Смутного времени начала XVII века, то ее конец был связан с Великой Российской революцией 1917 года. В течение 304 лет Романовы были носителями верховной власти в России. Это была целая эпоха, основным содержанием которой стали модернизация страны, превращение Московского государства в империю и великую мировую державу, эволюция представительной монархии в абсолютную, а затем в конституционную. Основную часть этого пути верховная власть в лице монархов из Дома Романовых оставалась лидером модернизационных процессов и инициатором соответствующих преобразований, пользуясь широкой поддержкой различных социальных групп. Однако на исходе своей истории монархия Романовых утратила не только инициативу в протекавших в стране процессах, но и контроль над ними. Ни одна из противоборствующих сил, оспаривавших различные варианты дальнейшего развития России, не сочла нужным спасти династию или опереться не неё. Можно сказать, и что династия Романовых выполнила свою историческую миссию в прошлом нашей страны, и что она исчерпала свои возможности, изжила себя. Оба утверждения будут верными в зависимости от их содержательного контекста.

На русском троне сменили друг друга девятнадцать представителей Дома Романовых, а также из него происходили три правителя, формально являвшиеся не монархами, а регентами и соправителями. Они были связаны друг с другом не всегда кровными, но всегда семейными узами, самоидентификацией и осознанием принадлежности к царственному роду. Династия не является этническим или генетическим понятием, кроме, конечно, частных случаев медико-криминалистической экспертизы по установлению конкретных личностей по их останкам. Попытки определять принадлежность к ней степенью биологического родства и национальным происхождением, чем нередко занимаются некоторые любители и профессиональные историки – бессмысленны с точки зрения социально-гуманитарного знания. Династия похожа на эстафетную команду, участники которой, сменяя друг друга, передают бремя власти и бразды правления по определенным сложным правилам. Рождение в царской семье, супружеская верность матери и т.п. являются важнейшими, но не единственными и обязательными условиями. Никакой смены династии Романовых на некую Голштейн-Готторпскую, Гольштейн-Готторпско-Романовскую или иную династию во второй половине XVIII века не было. Даже опосредованная степень родства отдельных правителей (Екатерины I, Ивана VI, Петра III, Екатерины II) с предшественниками не мешала считать их продолжателями рода Михаила Фёдоровича, и только в таком качестве они могли взойти на русский престол. Также не могли помешать занимать трон слухи об «истинных» нецарских родителях (даже будь они верными) тем, кто был уверен в своем происхождении от «царского семени», кто воспринимался таковыми основной массой подданных (Петр I, Павел I).

С позиций религии, царский род наделен особой сакральностью. В любом случае, даже не принимая провиденциалистского подхода, династию следует понимать как идейную конструкцию, каким бы ни было эмоциональное отношение к ней, как бы она ни соотносилась с политическими предпочтениями историка. Династия имеет также правовое обоснование, которое в России окончательно сформировалось в конце XVIII века в форме законодательства об императорском доме. Однако со сменой государственного строя в результате упразднения монархии юридические нормы, относящиеся к императорскому дому, утратили силу и смысл. Случающиеся доныне споры о династических правах и династической принадлежности тех или иных потомков царского рода Романовых, их «правах» на престол или очередности «престолонаследия» в настоящее время не имеют никакого реального содержания и являются, разве что, игрой личных амбиций в генеалогические казусы. Если и можно продлить историю династии Романовых после отречения от престола, то лишь до мученической гибели бывшего императора Николая II и его семьи в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года, или, в крайнем случае, до смерти 13 октября 1928 года последней царствовавшей особы – вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны, супруги императора Александра III и матери Николая II.

История династии – далеко не рядовая фамильная хроника и даже не просто семейная сага. Загадочным совпадениям можно не придавать мистического значения, но пройти мимо них трудно. Михаил Фёдорович получил известие об избрании на царство в Ипатьевском монастыре, а расстрел Николая Александровича произошел в Ипатьевском доме. Начало династии и её крах приходятся на март месяц с разницей в несколько дней. 14 (24) марта 1613 года еще совсем неопытный подросток Михаил Романов бесстрашно дал согласие принять царский титул, а 2-3 (15-16 марта) 1917 года казалось бы, умудренные и взрослые мужчины, которых с детства готовили к высшим должностям в государстве, сняли с себя ответственность за судьбу страны, подписав смертный приговор себе и своим близким. Одинаковы имена первого из призванных на царство Романовых, который принял этот вызов, и последнего, который от него, не долго думая, отрекся.

Список царей и императоров из Династии Романовых и их царствующих супруг (морганатические браки не учитываются), а также фактических правителей страны из числа членов этой семьи, не занимавших формально трона, приводится ниже. Спорность некоторых датировок и разночтения имен опускаются, при необходимости речь об этом идет в статьях, посвященных конкретно указанным лицам.

1. Михаил Фёдорович (1596-1645), царь в 1613-1645 годах. Супруги-царицы: Мария Владимировна, урожд. Долгорукова (ум. 1625) в 1624-1625 годах, Евдокия Лукьяновна, урожд. Стрешнева (1608-1645) в 1626-1645 годах.

2. Филарет (1554 или 1555 – 1633, в миру Фёдор Никитич Романов), патриарх и «великий государь», отец и соправитель царя Михаила Фёдоровича в 1619-1633 годах. Супруга (с 1585 года до пострижения в 1601 году) и мать царя – Ксения Ивановна (в монашестве – инокиня Марфа), урожд. Шестова (1560-1631).

3. Алексей Михайлович (1629-1676), царь в 1645-1676 годах. Супруги-царицы: Мария Ильинична, урожд. Милославская (1624-1669) в 1648-1669 годах, Наталья Кирилловна, урожд. Нарышкина (1651-1694) в 1671-1676 годах.

4. Фёдор Алексеевич (1661-1682), царь в 1676-1682 годах. Супруги-царицы: Агафья Семёновна, урожд. Грушецкая (1663-1681) в 1680-1681 годах, Марфа Матвеевна, урожд. Апраксина (1664-1715) в 1682 году.

5. Софья Алексеевна (1657-1704), царевна, правительница-регент при малолетних братьях Иване и Петре Алексеевичах в 1682-1689 годах.

6. Иван V Алексеевич (1666-1696), царь в 1682-1696 годах. Супруга-царица: Прасковья Фёдоровна, урожд. Грушецкая (1664-1723) в 1684-1696 годах.

7. Петр I Алексеевич (1672-1725), царь с 1682 года, император с 1721 года. Супруги: царица Евдокия Фёдоровна (в монашестве – инокиня Елена), урожд. Лопухина (1669-1731) в 1689-1698 годах (до пострижения в монастырь), императрица Екатерина Алексеевна, урожд. Марта Скавронская (1684-1727) в 1712-1725 годах.

8. Екатерина I Алексеевна , урожд. Марта Скавронская (1684-1727), вдова Петра I Алексеевича, императрица в 1725-1727 годах.

9. Петр II Алексеевич (1715-1730), внук Петра I Алексеевича, сын царевича Алексея Петровича (1690-1718), император в 1727-1730 годах.

10. Анна Ивановна (1684-1727), дочь Ивана V Алексеевича, императрица в 1730-1740 годах. Супруг: Фридрих-Вильгельм, герцог Курляндский (1692-1711) в 1710-1711 годах.

12. Иван VI Антонович (1740-1764), правнук Ивана V Алексеевича, император в 1740-1741 годах.

13. Анна Леопольдовна (1718-1746), внучка Ивана V Алексеевича и правительница-регент при малолетнем сыне – императоре Иване VI Антоновича в 1740-1741 годах. Супруг: Антон-Ульрих Брауншвейг-Беверн-Люнебургский (1714-1776) в 1739-1746 годах.

14. Елизавета Петровна (1709-1761), дочь Петра I Алексеевича, императрица в 1741-1761 годах.

15. Пётр III Фёдорович (1728-1762), до перехода в православие - Карл-Петер-Ульрих, внук Петра I Алексеевича, сын Карла Фридриха, герцога Гольштейн-Готторпского (1700-1739), император в 1761-1762 годах. Супруга: императрица Екатерина Алексеевна, урожд. София-Фредерика-Августа Анхальт-Цербст-Дорнбургская (1729-1796) в 1745-1762 годах.

16. Екатерина II Алексеевна (1729-1796), урожд. София-Фредерика-Августа Анхальт-Цербст-Дорнбургская, императрица в 1762-1796 годах. Супруг: император Пётр III Фёдорович (1728-1762) в 1745-1762 годах.

17. Павел I Петрович ( 1754-1801), сын императора Петра III Фёдоровича и императрицы Екатерины II Алексеевны, император в 1796-1801 годах. Супруги: цесаревна Наталья Алексеевна (1755-1776), урожд. Августа-Вильгельмина Гессен-Дармштадская в 1773-1776 годах; императрица Мария Фёдоровна (1759-1828), урожд. София-Доротея-Августа-Луиза Вюртембергская в 1776-1801 годах.

18. Александр I Павлович ( 1777-1825), император в 1801-1825 годах. Супруга: императрица Елизавета Алексеевна, урожд. Луиза-Мария-Августа Баден-Дурлахская (1779-1826) в 1793-1825 годах.

19. Николай I Павлович ( 1796-1855), император в 1825-1855 годах. Супруга: императрица Александра Фёдоровна, урожд. Фредерика-Луиза-Шарлотта-Вильгельмина Прусская (1798-1860) в 1817-1855 годах.

20. Александр II Николаевич (1818-1881), император в 1855-1881 годах. Супруга: императрица Мария Александровна, урожд. Максимилиана-Вильгельмина-Августа-София-Мария Гессен-Дармштадтская (1824-1880) в 1841-1880 годах.

21. Александр III Александрович (1845-1894), император в 1881-1894 годах. Супруга: императрица Мария Фёдоровна, урожд. Мария-София-Фредерика-Дагмара Датская (1847-1928) в 1866-1894 годах.

22. Николай II Александрович ( 1868-1918), император в 1894-1917 годах. Супруга: императрица Александра Фёдоровна, урожд. Алиса-Виктория-Елена-Луиза-Беатриса Гессен-Дармштадтская (1872-1918) в 1894-1918 годах.

Все цари, происходившие из рода Романовых, а также император Петр II погребены в Архангельском соборе Московского Кремля. Все императоры этой династии, начиная с Петра I, были похоронены в Петропавловском соборе Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Исключением является упомянутый Петр II, а также под вопросом остается место захоронения Николая II. На основании заключения правительственной комиссии, останки последнего царя из династии Романовых и его семьи были обнаружены под Екатеринбургом и были перезахоронены в 1998 году в Екатерининском приделе Петропавловского собора в Петропавловской крепости. Православная церковь ставит эти выводы под сомнение, полагая, что все останки казненных членов императорской семьи были полностью уничтожены в урочище Ганина яма в окрестностях Екатеринбурга. Отпевание перезахороненных в Екатерининском приделе было совершено по церковному чину, предусмотренному для усопших, чьи имена остались неизвестными.