ДИНAМИЯ

Динамия (греч. Δύναμις) — царица Боспорского царства (I в. до н. э. — начало I в. н. э.(?)), дочь Фарнака II, внучка Митридата Евпатора, жена Асандра, унаследовавшая от него власть.

Впоследствии Д. была недолгое время замужем за неким Скрибонием, претендентом на боспорский трон, а после его устранения — за понтийским царем Полемоном I (Дион Кассий, 54. 24. 4). Хронология правления Д. является предметом дискуссии и опирается главным образом на интерпретацию данных нумизматики. В настоящее время известны два монетных выпуска от имени Д., датированные 277 и 281 годами боспорской эры (соответственно 21/20 и 17/16 до н. э.). В надписях (Корпус боспорских надписей 38; 978 и др.) Д. фигурирует с титулом φιλορώμαιος — «дружественная римлянам».

Лит.: Сапрыкин С. Ю. Боспорское царство на рубеже двух эпох. М., 2002. С. 90 сл.; Gajdukevic˘ V. F. Das Bosporanische Reich. Berlin, 1971. S. 326.