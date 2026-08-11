ДИН ЛИН

ДИН ЛИН (псевдоним; настоящее имя - Цзян Бин­чжи) - китайская писательница.

Учи­лась в Шан­хай­ском университете; уча­ст­во­ва­ла в сту­денческой «дви­же­нии 4 мая» (1919). Ран­ние по­вес­ти «Мэн Кэ» (1927), «Днев­ник Со­фьи» («Ша­фэй нюй­ши дэ жиц­зи», 1928) рас­ска­зы­ва­ют о судь­бах мо­ло­дых жен­щин, ко­то­рые под влия­нием но­вых идей стре­мят­ся вы­рвать­ся из оков фео­даль­но­го се­мей­но­го ук­ла­да. В 1930 году Дин Лин всту­пи­ла в Ли­гу ле­вых пи­са­те­лей Ки­тая, по­сле че­го уси­ли­лась по­ли­тическая ан­га­жи­ро­ван­ность её про­из­ве­де­ний. В по­вес­ти «На­вод­не­ние» («Шуй», 1931) вы­яв­ля­ют­ся ис­то­рические при­чи­ны тра­гической судь­бы китайского кре­сть­ян­ст­ва ; ро­ман «Солн­це над ре­кой Сан­гань» («Тай­ян чжао цзай Сан­гань­хэ шан», 1948 год, русский перевод 1949 года; Государственная премия СССР, 1952) по­свя­щён зе­мель­ной ре­фор­ме 1946-1947 годов. В 1957 году за по­ли­тические взгля­ды Дин Лина бы­ла со­сла­на на «пе­ре­вос­пи­та­ние» в глу­хие рай­оны стра­ны. Реа­би­ли­ти­ро­ва­на в 1978 году.

Сочинения :

Из­бран­ное / Пер. Л. Д. Позд­нее­вой. М., 1954.