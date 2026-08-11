ДИН ЛИН
ДИН ЛИН (псевдоним; настоящее имя - Цзян Бинчжи) - китайская писательница.
Училась в Шанхайском университете; участвовала в студенческой «движении 4 мая» (1919). Ранние повести «Мэн Кэ» (1927), «Дневник Софьи» («Шафэй нюйши дэ жицзи», 1928) рассказывают о судьбах молодых женщин, которые под влиянием новых идей стремятся вырваться из оков феодального семейного уклада. В 1930 году Дин Лин вступила в Лигу левых писателей Китая, после чего усилилась политическая ангажированность её произведений. В повести «Наводнение» («Шуй», 1931) выявляются исторические причины трагической судьбы китайского крестьянства; роман «Солнце над рекой Сангань» («Тайян чжао цзай Санганьхэ шан», 1948 год, русский перевод 1949 года; Государственная премия СССР, 1952) посвящён земельной реформе 1946-1947 годов. В 1957 году за политические взгляды Дин Лина была сослана на «перевоспитание» в глухие районы страны. Реабилитирована в 1978 году.
Сочинения:
Избранное / Пер. Л. Д. Позднеевой. М., 1954.