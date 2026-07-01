ДИН-И ИЛЛАХИ

Дин-и иллахи (букв. «божественная вера») — учение, ставшее духовной и идеологической основой реформ могольского императора Акбара .

Последователи «божественной веры» из числа приближенных императора составили элитарное сообщество, члены которого обязались верить в единого бога-Абсолюта и отречься от «догматической веры отцов» и «слепого подражания авторитетам», противостоять религиозному фанатизму, «проверять каждый религиозный догмат на оселке разума», изучать естественные науки, историю и философию в противовес богословию и религиозной догматике, относиться с симпатией к последователям всех религий (в частности, из уважения к индусам отказаться от употребления говядины), избегать полигамии и детских браков. Последователи учения получили в литературе того времени коллективное название «просвещенные философы» и подвергались поношениям со стороны мусульманских ортодоксов, которых в ответ обличали как «невежд» и «грабителей караванов на пути к Всевышнему». После смерти Акбара и его единомышленников Д.-и и. прекратило существование как учение, но многие его постулаты развивали мыслители XVII в., такие, как Дара Шукох .

Лит.: Ванина Е. Ю. Идеи и общество в Индии XVI—XVIII в. М., 1993. С. 56—65; Ее же. «Просвещенные философы» и «сотоварищи Иисуса»: первый контакт интеллектуальных сообществ Индии и Запада // Диалог со временем. 2011. Вып. 36. С. 35—59.