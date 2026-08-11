ДИМОВ ДИМИТР
ДИМОВ ДИМИТР - болгарский писатель.
Родился в семье офицера. Окончил Софийский университет (1934); профессор анатомии (1953). Председатель Союза болгарских писателей (1964-1966). Печатался с 1932 года. Действие психологических романов Димова разворачивается на фоне масштабных исторических событий: 1-й мировой войны («Поручик Бенц», 1938), гражданской войны в Испании («Осуждённые души» («Осъдени души», 1945 год, русский перевод 1963 года; экранизация В. Радева - 1975)), 2-й мировой войны и её кануна (наиболее значительное сочинение Димова - роман «Табак» («Тютюн», 1951 год, русский перевод 1956 года; экранизация Н. Корабова - 1961)). Роман «Табак» был подвергнут жёсткой догматической критике и переработан в соответствии с эстетикой социалистического реализма. Среди других сочинений - сатирическая комедия «Женщины с прошлым» («Жени с минало», 1959 год, русский перевод 1959 года); драмы «Виновный» («Виновният», 1960 год, русский перевод 1978 года), «Передышка в Арко Ирис» («Почивка в Арко Ирис», 1963 год, русский перевод 1967 года)
Сочинения:
Собр. соч.: В 4 т. М., 1977-1978.