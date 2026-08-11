ДИМОВ ДИМИТР

ДИМОВ ДИМИТР - болгарский пи­са­тель.

Ро­дил­ся в се­мье офи­це­ра. Окон­чил Со­фий­ский университет (1934); профессор ана­то­мии (1953). Пред­се­да­тель Сою­за болгарских пи­са­те­лей (1964-1966). Пе­ча­тал­ся с 1932 года. Дей­ст­вие пси­хо­ло­гических ро­ма­нов Димова раз­во­ра­чи­ва­ет­ся на фо­не мас­штаб­ных ис­то­рических со­бы­тий: 1-й ми­ро­вой вой­ны («По­ру­чик Бенц», 1938), гражданской вой­ны в Ис­па­нии («Осу­ж­дён­ные ду­ши» («Осъ­де­ни ду­ши», 1945 год, русский перевод 1963 года; эк­ра­ни­за­ция В. Ра­де­ва - 1975)), 2-й ми­ро­вой вой­ны и её ка­ну­на (наи­бо­лее зна­чительное сочинение Димова - ро­ман «Та­бак» («Тю­тюн», 1951 год, русский перевод 1956 года; эк­ра­ни­за­ция Н. Ко­ра­бо­ва - 1961)). Ро­ман «Та­бак» был под­верг­нут жё­ст­кой дог­ма­тической кри­ти­ке и пе­ре­ра­бо­тан в со­от­вет­ст­вии с эс­те­ти­кой со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма . Сре­ди других со­чи­не­ний - са­ти­рическая ко­ме­дия «Жен­щи­ны с про­шлым» («Же­ни с ми­на­ло», 1959 год, русский перевод 1959 года); дра­мы «Ви­нов­ный» («Ви­нов­ни­ят», 1960 год, русский перевод 1978 года), «Пе­ре­дыш­ка в Ар­ко Ирис» («По­чив­ка в Ар­ко Ирис», 1963 год, русский перевод 1967 года)

Сочинения :

Собр. соч.: В 4 т. М., 1977-1978.