ДИМИТРОВА ГЕНА

ДИМИТРОВА ГЕНА - болгарская пе­ви­ца (со­пра­но).

В 1964 году окон­чи­ла Со­фий­скую консерваторию по клас­су Х. Брым­ба­ро­ва, в 1966 году ста­жи­ро­ва­лась в ми­лан­ском те­ат­ре «Ла Ска­ла». С 1967 года со­ли­ст­ка Со­фий­ской народной опе­ры (де­бю­ти­ро­ва­ла в пар­тии Аби­гайль в опе­ре «На­бук­ко» Дж. Вер­ди). Ос­но­ва ре­пер­туа­ра - ро­ман­тическая и ве­ри­ст­ская опе­ра XIX - начала XX веков. С ус­пе­хом ис­пол­ня­ла пар­тии в русских опе­рах (Ли­за в «Пи­ко­вой да­ме» П.И. Чай­ков­ско­го , Яро­слав­на в «Кня­зе Иго­ре» А.П. Бо­ро­ди­на). Вы­сту­па­ла в круп­ней­ших опер­ных те­ат­рах ми­ра, в том числе в «Ла Ска­ла» (с 1973), Вен­ской государственной опе­ре (1978), лон­дон­ском «Ко­вент-Гар­ден» (1984), нью-йорк­ской «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ре» (1988). Уча­ст­ни­ца ме­ж­ду­народных музыкальных фес­ти­ва­лей, в том числе Зальц­бург­ско­го (с 1984), «Аре­на ди Ве­ро­на». Не­од­но­крат­но га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в СССР (по­след­ний раз в 1989 году, с труп­пой те­ат­ра «Ла Ска­ла» , в пар­тии Ту­ран­дот в од­но­имённой опе­ре Дж. Пуч­чи­ни). В 2001 году ос­та­ви­ла сце­ну.

Иллюстрация:

Г. Ди­мит­ро­ва в пар­тии Ту­ран­дот («Ту­ран­дот» Дж. Пуч­чи­ни).

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