ДИМИТРОВА ГЕНА
ДИМИТРОВА ГЕНА - болгарская певица (сопрано).
В 1964 году окончила Софийскую консерваторию по классу Х. Брымбарова, в 1966 году стажировалась в миланском театре «Ла Скала». С 1967 года солистка Софийской народной оперы (дебютировала в партии Абигайль в опере «Набукко» Дж. Верди). Основа репертуара - романтическая и веристская опера XIX - начала XX веков. С успехом исполняла партии в русских операх (Лиза в «Пиковой даме» П.И. Чайковского, Ярославна в «Князе Игоре» А.П. Бородина). Выступала в крупнейших оперных театрах мира, в том числе в «Ла Скала» (с 1973), Венской государственной опере (1978), лондонском «Ковент-Гарден» (1984), нью-йоркской «Метрополитен-опере» (1988). Участница международных музыкальных фестивалей, в том числе Зальцбургского (с 1984), «Арена ди Верона». Неоднократно гастролировала в СССР (последний раз в 1989 году, с труппой театра «Ла Скала», в партии Турандот в одноимённой опере Дж. Пуччини). В 2001 году оставила сцену.
Иллюстрация:
Г. Димитрова в партии Турандот («Турандот» Дж. Пуччини).
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