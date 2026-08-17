ДИМИТРОВ-МАЙСТОРА ВЛАДИМИР
ДИМИТРОВ-МАЙСТОРА ВЛАДИМИР (настоящее имя и фамилия Владимир Димитров Поппетров) - болгарский живописец и график.
Учился в Рисовальном училище в Софии (1903-1910) у И. Мырквички и А. Митова. Посетил Россию (1909); путешествовал по Италии (1910, 1922-1923) и другим европейским странам, по США (1924). Во время Балканских войн (1912-1913) и 1-й мировой войны в качестве военного художника делал зарисовки и акварели фронтовых сцен. Жил в селе Шишковцы (1925-1944) и в Софии. Был участником выставок группы «Родное искусство» в Софии (1924-1939). После войны Димитров-Майстора посвятил своё творчество изображению крестьянского быта; темы его картин - хороводы, сельские свадьбы, трудовые крестьянские будни. Яркие национальные костюмы определяют звучный колорит и декоративную выразительность работ Димитрова-Майсторы, своеобразно совмещавших традиции народного болгарского искусства с приёмами живописи постимпрессионизма. Обобщая формы, художник добивается создания типического, иногда несколько плакатного народного образа («Беление холста», около 1930 года; «Болгарская Мадонна», около 1932 года; «Жницы», около 1935 года; все - Национальная галерея, София). Исполнял также портреты (Автопортрет, 1913 год, там же; «Девушка из с. Шишковцы», 1937 год, Музей Димитрова-Майсторы, Кюстендил, и другие). Преподавал в гимназии города Свиштов (1911-1918), Рисовальном училище в Софии (профессор с 1920). Искусство Димитрова-Майсторы оказало значительное влияние на творчество многих болгарских художников XX века. В Кюстендиле создан музей художника.
Сочинения:
Разговори, писма, спомени. София, 1972.
Иллюстрация:
В. Димитров-Майстора. «Беление холста». Ок. 1930. Национальная галерея (София).
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