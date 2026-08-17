ДИМИТРОВ-МАЙСТОРА ВЛАДИМИР

ДИМИТРОВ-МАЙСТОРА ВЛАДИМИР (настоящее имя и фамилия Вла­ди­мир Ди­мит­ров Поп­пет­ров) - болгарский живописец и график .

Учил­ся в Ри­со­валь­ном училище в Со­фии (1903-1910) у И. Мыр­квич­ки и А. Ми­то­ва. По­се­тил Рос­сию (1909); пу­те­ше­ст­во­вал по Ита­лии (1910, 1922-1923) и другим ев­ропейским стра­нам, по США (1924). Во вре­мя Бал­кан­ских войн (1912-1913) и 1-й ми­ро­вой вой­ны в ка­че­ст­ве во­енного ху­дож­ни­ка де­лал за­ри­сов­ки и ак­ва­ре­ли фрон­то­вых сцен. Жил в селе Шиш­ков­цы (1925-1944) и в Со­фии. Был уча­ст­ни­ком вы­ста­вок груп­пы «Род­ное ис­кус­ст­во» в Со­фии (1924-1939). По­сле вой­ны Димитров-Майстора по­свя­тил своё твор­че­ст­во изо­бра­же­нию кре­сть­ян­ско­го бы­та; те­мы его кар­тин - хо­ро­во­ды, сель­ские свадь­бы, тру­до­вые кре­сть­ян­ские буд­ни. Яр­кие национальные кос­тю­мы оп­ре­де­ля­ют звуч­ный ко­ло­рит и де­ко­ра­тив­ную вы­ра­зи­тель­ность ра­бот Димитрова-Майсторы, свое­об­раз­но со­вме­щав­ших тра­ди­ции народного болгарского ис­кус­ст­ва с приё­ма­ми жи­во­пи­си пост­им­прес­сио­низ­ма. Обоб­щая фор­мы, ху­дож­ник до­би­ва­ет­ся соз­да­ния ти­пи­че­ско­го, ино­гда несколько пла­кат­но­го народного об­раза («Бе­ле­ние хол­ста», около 1930 года; «Бол­гар­ская Ма­дон­на», около 1932 года; «Жни­цы», около 1935 года; все - Национальная га­ле­рея, Со­фия). Ис­пол­нял так­же порт­ре­ты (Ав­то­порт­рет, 1913 год, там же; «Де­вуш­ка из с. Шиш­ков­цы», 1937 год, Му­зей Димитрова-Майсторы, Кюс­тен­дил, и другие). Пре­по­да­вал в гим­на­зии города Свиш­тов (1911-1918), Ри­со­валь­ном училище в Со­фии (профессор с 1920). Искусство Димитрова-Майсторы ока­за­ло зна­чительное влия­ние на твор­че­ст­во многих болгарских ху­дож­ни­ков XX века. В Кюс­тен­ди­ле соз­дан му­зей ху­дож­ни­ка.

Сочинения :

Раз­го­во­ри, пис­ма, спо­ме­ни. Со­фия, 1972.

Иллюстрация:

В. Ди­мит­ров-Май­сто­ра. «Бе­ле­ние хол­ста». Ок. 1930. На­цио­наль­ная га­ле­рея (Со­фия).

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