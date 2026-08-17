ДИМИТРОВ ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ
ДИМИТРОВ ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (Георгий Михайлович) - болгарский государственный и политический деятель, один из руководителей международного коммунистического движения.
Из семьи ремесленника. Трудовую деятельность начал в 12 лет учеником наборщика. С 1901 года секретарь софийского профсоюза печатников. В 1902 году вступил в Болгарскую рабочую социал-демократическую партию, примкнув к её революционно-марксистскому крылу, которое в 1903 году оформилось в Болгарскую рабочую социал-демократическую партию (тесных социалистов) (с 1919 года Болгарская коммунистическая партия (тесных социалистов) - БКП (тесных социалистов)). С 1903 года член бюро её софийской организации, с 1909 года член ЦК партии. В 1905-1923 годы член руководства (с 1909 секретарь) Общего рабочего профессионального союза. В 1913-1923 годы депутат болгарского парламента. Во время 2-й Балканской войны (смотреть Балканские войны 1912-1913 годов) и 1-й мировой войны использовал парламентскую трибуну для антивоенной пропаганды и критики захватнической политики болгарского правительства, голосовал против военных кредитов. За активную антивоенную деятельность неоднократно подвергался преследованиям. В 1921 году участвовал в работе 3-го конгресса Коммунистического интернационала. В том же году избран членом Центрального совета Профинтерна. Один из руководителей Сентябрьского восстания 1923 года в Болгарии. После его подавления эмигрировал, болгарскими властями заочно приговорён к смертной казни. В эмиграции член Заграничного бюро БКП (тесных социалистов), секретарь Балканской коммунистической федерации, работал в Исполнительном комитете Коминтерна, Центральном совете Профинтерна. В 1933 году арестован в Берлине по обвинению в организации поджога здания германского рейхстага. Будучи главным обвиняемым на Лейпцигском процессе 1933 года, использовал его трибуну для разоблачения политики нацистских властей, что принесло ему огромную популярность в левых и либеральных кругах Европы и Америки. После вынесения судом оправдательного приговора выехал в СССР, правительство которого предоставило ему советское гражданство (болгарские власти отказались признать Димитрова гражданином Болгарии). В 1934-1945 годы проживал в СССР. С 1934 года депутат Ленинградского горсовета. С 1935 года (и до самороспуска Коминтерна в 1943 году) генеральный секретарь его Исполнительного комитета. Сыграл значительную роль в переходе коммунистического движения к политике Народного фронта. В 1937-1945 годы депутат ВС СССР. В годы 2-й мировой войны инициатор создания (1942) и руководитель Отечественного фронта Болгарии, сыгравшего важную роль в организации антифашистской борьбы. За заслуги в борьбе против фашизма в 1945 году награждён орденом Ленина. В ноябре 1945 года возвратился в Болгарию. С ноября 1946 года председатель Совета Министров, с декабря 1948 года генеральный секретарь ЦК Болгарской коммунистической партии. С именем Димитрова связаны провозглашение Болгарии народной республикой, принятие в декабре 1947 года демократической конституции, начало социалистических преобразований. Скончался в СССР после продолжительной болезни. Гроб с телом Димитрова до лета 1990 года находился в воздвигнутом в Софии мавзолее. Именем Димитрова названы города: Димитровград (Болгария; основан в 1947 году), Димитровград (Ульяновская область РФ; до 1972 года Мелекес), Димитровград (Сербия), Димитров (Донецкая область Украины; до 1972 года Новоэкономическое), ряд посёлков в Болгарии, России и Украине. В 1949-1962 годы название Димитрово носил болгарский город Перник. В Народной Республике Болгария был учреждён орден Георги Димитрова, присуждались Димитровские премии за достижения в области науки, техники, литературы и искусства, именем Димитрова был назван Коммунистический союз молодёжи Болгарии. Дневник Димитрова - ценный источник по истории международного коммунистического движения и истории СССР.
Сочинения:
В борьбе за единый фронт против фашизма и войны. М., 1939;
Сочинения. София, 1951-1955. Т. 1-14;
Против фашизма. Избрани произведения. София, 1969;
Избранные произведения. М., 1982-1984. Т. 1-3;
Лейпцигский процесс: Речи, письма и документы. 2-е изд. М., 1984;
Дневник (9 март 1933 - 6 февруари 1949). София, 1997.
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