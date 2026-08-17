ДИМИТРОВ ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ

ДИМИТРОВ ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (Ге­ор­гий Ми­хай­ло­вич) - болгарский государственный и политический деятель, один из руководителей международного коммунистического движения.

Из се­мьи ре­мес­лен­ни­ка. Тру­до­вую дея­тель­ность на­чал в 12 лет уче­ни­ком на­бор­щи­ка. С 1901 года сек­ре­тарь со­фий­ско­го проф­сою­за пе­чат­ни­ков. В 1902 году всту­пил в Болгарскую ра­бо­чую со­ци­ал-де­мо­кра­тиче­скую пар­тию, прим­к­нув к её ре­во­лю­ци­он­но- мар­кси­ст­ско­му кры­лу, ко­то­рое в 1903 году офор­ми­лось в Болгарскую ра­бо­чую со­ци­ал-де­мо­кра­тическую пар­тию (тес­ных со­циа­ли­стов) (с 1919 года Болгарская ком­му­ни­стическая пар­тия (тесных социалистов) - БКП (тесных социалистов)). С 1903 года член бю­ро её со­фий­ской организации, с 1909 года член ЦК пар­тии. В 1905-1923 годы член ру­ко­во­дства (с 1909 сек­ре­тарь) Об­ще­го ра­бо­че­го профессионального сою­за. В 1913-1923 годы депутат болгарского пар­ла­мен­та. Во вре­мя 2-й Бал­кан­ской вой­ны (смотреть Бал­кан­ские вой­ны 1912-1913 годов) и 1-й ми­ро­вой вой­ны ис­поль­зо­вал пар­ла­мент­скую три­бу­ну для ан­ти­во­енн­ой про­па­ган­ды и кри­ти­ки за­хват­нической по­ли­ти­ки болгарского пра­ви­тель­ст­ва, го­ло­со­вал про­тив во­енных кре­ди­тов. За ак­тив­ную ан­ти­во­ен­ную дея­тель­ность не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся пре­сле­до­ва­ни­ям. В 1921 году уча­ст­во­вал в ра­бо­те 3-го кон­грес­са Ком­му­ни­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла . В том же го­ду из­бран чле­ном Центрального со­ве­та Проф­ин­тер­на. Один из ру­ко­во­ди­те­лей Сен­тябрь­ско­го вос­ста­ния 1923 года в Бол­га­рии. По­сле его по­дав­ле­ния эмиг­ри­ро­вал, болгарскими вла­стя­ми за­оч­но при­го­во­рён к смерт­ной каз­ни. В эмиг­ра­ции член За­гра­нич­но­го бю­ро БКП (тесных социалистов), сек­ре­тарь Бал­кан­ской ком­му­ни­стической фе­де­ра­ции, ра­бо­тал в Ис­пол­нительном комитете Ко­мин­тер­на, Центральном со­ве­те Про­фин­тер­на. В 1933 году аре­сто­ван в Бер­ли­не по об­ви­не­нию в ор­га­ни­за­ции под­жо­га зда­ния германского рейхс­та­га. Бу­ду­чи главным об­ви­няе­мым на Лейп­циг­ском про­цес­се 1933 года, ис­поль­зо­вал его три­бу­ну для ра­зо­бла­че­ния по­ли­ти­ки на­ци­ст­ских вла­стей, что при­нес­ло ему ог­ром­ную по­пу­ляр­ность в ле­вых и ли­бе­раль­ных кру­гах Ев­ро­пы и Аме­ри­ки. По­сле вы­не­се­ния су­дом оп­рав­дательного при­го­во­ра вы­ехал в СССР, пра­ви­тель­ст­во ко­то­ро­го пре­дос­та­ви­ло ему советское гра­ж­дан­ст­во (болгарские вла­сти от­ка­за­лись при­знать Димитрова гра­ж­да­ни­ном Бол­га­рии). В 1934-1945 годы про­жи­вал в СССР. С 1934 года депутат Ле­нинградского гор­со­ве­та. С 1935 года (и до са­мо­рос­пус­ка Ко­мин­тер­на в 1943 году) ге­не­раль­ный сек­ре­тарь его Ис­пол­нительного комитета. Сыг­рал зна­чительную роль в пе­ре­хо­де ком­му­ни­стического дви­же­ния к по­ли­ти­ке На­род­но­го фрон­та. В 1937-1945 годы депутат ВС СССР. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны ини­циа­тор соз­да­ния (1942) и ру­ко­во­ди­тель Отечественного фрон­та Бол­га­рии, сыг­рав­ше­го важ­ную роль в ор­га­ни­за­ции ан­ти­фа­ши­ст­ской борь­бы. За за­слу­ги в борь­бе про­тив фа­шиз­ма в 1945 году на­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на. В ноябре 1945 года воз­вра­тил­ся в Бол­га­рию. С но­ября 1946 года председатель Со­ве­та Ми­ни­ст­ров, с декабря 1948 года ге­не­раль­ный сек­ре­тарь ЦК Бол­гар­ской ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии. С име­нем Димитрова свя­за­ны про­воз­гла­ше­ние Бол­га­рии народной рес­пуб­ли­кой, при­ня­тие в декабре 1947 года де­мо­кра­тической кон­сти­ту­ции, на­ча­ло со­циа­ли­стических пре­об­ра­зо­ва­ний. Скон­чал­ся в СССР по­сле про­дол­жи­тель­ной бо­лез­ни. Гроб с те­лом Димитрова до ле­та 1990 года на­хо­дил­ся в воз­двиг­ну­том в Со­фии мав­зо­лее. Име­нем Димитрова на­зва­ны го­ро­да: Ди­мит­ров­град (Бол­га­рия; ос­но­ван в 1947 году), Ди­мит­ров­град (Уль­я­нов­ская область РФ; до 1972 года Ме­ле­кес), Ди­мит­ров­град (Сер­бия), Ди­мит­ров (До­нец­кая область Ук­раи­ны; до 1972 года Но­во­эко­но­ми­ческое), ряд по­сёл­ков в Бол­га­рии, Рос­сии и Ук­раи­не. В 1949-1962 годы название Ди­мит­ро­во но­сил болгарский го­род Пер­ник. В Народной Рес­пуб­ли­ке Бол­га­рия был уч­ре­ж­дён ор­ден Ге­ор­ги Ди­мит­ро­ва, при­су­ж­да­лись Ди­мит­ров­ские пре­мии за дос­ти­же­ния в об­лас­ти нау­ки, тех­ни­ки, литературы и искусства, име­нем Димитрова был на­зван Ком­му­ни­стический со­юз мо­ло­дё­жи Бол­га­рии. Днев­ник Димитрова - цен­ный ис­точ­ник по ис­то­рии ме­ж­ду­народного ком­му­ни­стического дви­же­ния и ис­то­рии СССР.

Сочинения :

В борь­бе за еди­ный фронт про­тив фа­шиз­ма и вой­ны. М., 1939;

Со­чи­не­ния. Со­фия, 1951-1955. Т. 1-14;

Про­тив фа­шиз­ма. Из­бра­ни про­из­ве­де­ния. Со­фия, 1969;

Из­бран­ные про­из­ве­де­ния. М., 1982-1984. Т. 1-3;

Лейп­циг­ский про­цесс: Ре­чи, пись­ма и до­ку­мен­ты. 2-е изд. М., 1984;

Днев­ник (9 март 1933 - 6 фев­руа­ри 1949). Со­фия, 1997.

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