ДИМИТРИЙ СОЛУНСКИЙ
ДИМИТРИЙ СОЛУНСКИЙ, Димитрий Великомученик (греческое Δημήτριος ὁ Μεγα- λομάρτυς) - великомученик, один из наиболее почитаемых в славянских землях христианских святых.
Согласно агиографическим источникам, родился в семье тайных христиан, отец Димитрия Солунского занимал значительный военно-административный пост (традиционно считается, что он был проконсулом); по достижении совершеннолетия Димитрий Солунский был назначен императором Максимианом также на военно-административную должность (в житии говорится о проконсульстве в Фессалоникийской области). В силу императорской назначения одной из основных обязанностей Димитрия Солунского стало препятствование распространению христианства, однако вместо гонений Димитрий Солунский открыто проповедовал учение Христа. Узнав об этом, император приказал заключить Димитрия Солунского под стражу. В это время в Солуни проводились кровавые представления: Лий, любимый боец императора Максимиана, борясь с противниками-христианами, сбрасывал их с помоста на копья. Христианин Нестор решился вступить в поединок с Лием. Он посетил Димитрия Солунского, испросив на предстоящий бой благословения и молитв. Император, узнав, что Лий был побеждён благословением святого, решил предать последнего такой же казни: Димитрий Солунский был пронзён копьями в темнице. При императоре Константине Великом на месте захоронения Димитрия Солунского построена часовня. При возведении нового храма (начало V века) были обретены мощи святого (ныне находятся в левом нефе базилики). С VII века при раке великомученика начинается чудесное истечение мира, в связи с чем Димитрий Солунский получает именование Мироточивого (Μυροβλήτης).
Почитание Димитрия Солунского перешло на Русь из южно-славянских земель с Крещением Руси. С покровительством Димитрия Солунского древнерусская летописная традиция связывает успехи военной экспедиции к Царьграду князя Олега (907). К последней трети XI века относится основание в Киеве князем Изяславом Ярославичем (в крещении Димитрием) Димитриевского монастыря (в последующем на его месте располагался Михайловский Златоверхий монастырь). В конце XII века во Владимире был возведён Дмитриевский собор. Одно из ценнейших изображений Димитрия Солунского - фреска на столпе Владимирского Успенского собора, принадлежащая кисти Андрея Рублёва или иконописцев его круга. К концу 1320-х годов относится возведение в Московском Кремле одноглавого, 4-столпного Успенского собора с 3 апсидами, 3 притворами и 3 приделами, среди которых придел Димитрия Солунского располагался у южной алтарной стены. Почитание святого великомученика Димитрия Солунского тесно связано с памятью защитника Родины и Церкви великого князя московского Дмитрия Ивановича Донского. В память воинов, павших в Куликовской битве 1380 года, установлена для общецерковного поминовения Димитриевская родительская суббота.
Иконография. На наиболее ранних изображениях (мозаики в базилике Святого Димитрия в Фессалониках, V-VII века, и в церкви Сант-Аполлинаре-Нуово в Равенне, VI век; на печати епископа Петра Солунского, VIII век) Димитрий Солунский представлен безбородым юношей с короткими волосами, в простой тунике. Позднее в Византии и на Балканах тунику заменяют пышными придворными одеждами, но в деисусном ряду русских иконостасов Димитрия Солунского по-прежнему изображают в тунике и плаще. Не ранее IX века Димитрий Солунский обретает облик воина в латах, с копьём и мечом. В XI веке этот иконографический вариант получил распространение в росписях храмов Каппадокии. В XII-XIII века появляются необычные для иконографии воинов-мучеников изображения Димитрия Солунского на троне, с обнажённым или наполовину вынутым из ножен мечом (рельеф в соборе Святого Марка в Венеции; икона из скевофилакия монастыря Святого Варлаама в Метеорах, Греция; икона из Успенского собора в городе Дмитров, ГТГ). Наиболее ранний житийный цикл Димитрия Солунского содержится в Псалтири Феодора Кесарийского (1066, Британский музей). В дальнейшем иллюстрации жития Димитрия Солунского включали в сборники житий святых (Кентерберийский Пассионалий, 1100-1120, Британская библиотека). В XIII-XIV века Димитрий Солунский - один из наиболее почитаемых святых в Сербии, где появился ряд храмовых росписей с его житием: церкви Святого Димитрия в Прилепе (1282), в Давидовице (1281-1299), в Охриде (3-я четверть XIV века), в Пече (1345), Марковом монастыре (1376-1381); церковь Богородицы Левишки (1310-1313) и другие. Один из самых полных житийных циклов (12 сцен) представлен в росписях церкви Спаса в Дечанах (1335-1350); его завершает изображение Димитрия Солунского в облике воина-всадника, поражающего болгарского царя Калояна. Уже в XIII веке эта сцена появилась как самостоятельная на фасадах храмов (церковь в Мораче, 1251-1252), позднее получила распространение в иконописи, особенно в русской, где Калояна иногда заменяли на Мамая. На иконографию Димитрия Солунского повлияла иконография святого Георгия Победоносца; существует извод, где святые представлены скачущими рядом на конях, при этом один обнимает другого. В XVIII-XIX века атрибутами Димитрия Солунского служат меч и крест, реже - пальмовая ветвь; нередко он одет в хитон и плащ. На греческих иконах этого времени встречается изображение Димитрия Солунского - всадника с сидящим позади него епископом Киприаном (святой спас его из славянского плена), а также Димитрия Солунского в воинских доспехах, попирающего противника (Калояна?). На Западе изображения Димитрия Солунского крайне редки.
Иллюстарции:
«Святой Димитрий Солунский». Мозаика из Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве. 1113. Третьяковская галерея (Москва).
Архив БРЭ.
«Святой Димитрий Солунский». Мозаика в базилике Святого Димитрия в Фессалониках. V-VII века.
Архив БРЭ.