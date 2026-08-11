ДИМИТРИЙ СОЛУНСКИЙ

ДИМИТРИЙ СОЛУНСКИЙ, Ди­мит­рий Ве­ли­ко­му­че­ник (греческое Δημήτριος ὁ Μεγα- λομάρτυς) - ве­ли­ко­му­че­ник, один из наи­бо­лее по­чи­тае­мых в славянских зем­лях хри­сти­ан­ских свя­тых.

Со­глас­но агио­гра­фическим ис­точ­ни­кам, ро­дил­ся в се­мье тай­ных хри­сти­ан, отец Димитрия Солунского за­ни­мал зна­чительный во­енно-административный пост (тра­ди­ци­он­но счи­та­ет­ся, что он был про­кон­су­лом); по дос­ти­же­нии со­вер­шен­но­ле­тия Димитрий Солунский был на­зна­чен императором Мак­си­миа­ном так­же на во­енно-административную долж­ность (в жи­тии го­во­рит­ся о про­кон­суль­ст­ве в Фес­са­ло­ни­кий­ской области). В си­лу императорской на­зна­че­ния од­ной из основных обя­зан­но­стей Димитрия Солунского ста­ло пре­пят­ст­во­ва­ние рас­про­стра­не­нию хри­сти­ан­ст­ва, од­на­ко вме­сто го­не­ний Димитрий Солунский от­кры­то про­по­ве­до­вал уче­ние Хри­ста. Уз­нав об этом, им­пе­ра­тор при­ка­зал за­клю­чить Димитрия Солунского под стра­жу. В это вре­мя в Со­лу­ни про­во­ди­лись кро­ва­вые пред­став­ле­ния: Лий, лю­би­мый бо­ец императора Мак­си­миа­на, бо­рясь с про­тив­ни­ка­ми-хри­стиа­на­ми, сбра­сы­вал их с по­мос­та на ко­пья. Хри­стиа­нин Не­стор ре­шил­ся всту­пить в по­еди­нок с Ли­ем. Он по­се­тил Димитрия Солунского, ис­про­сив на пред­стоя­щий бой бла­го­сло­ве­ния и мо­литв. Им­пе­ра­тор, уз­нав, что Лий был по­бе­ж­дён бла­го­сло­ве­ни­ем свя­то­го, ре­шил пре­дать по­след­не­го та­кой же каз­ни: Димитрий Солунский был прон­зён копь­я­ми в тем­ни­це. При императоре Кон­стан­ти­не Ве­ли­ком на мес­те за­хо­ро­не­ния Димитрия Солунского по­строе­на ча­сов­ня. При воз­ве­де­нии но­во­го хра­ма (начало V века) бы­ли об­ре­те­ны мо­щи свя­то­го (ны­не на­хо­дят­ся в ле­вом не­фе ба­зи­ли­ки). С VII века при ра­ке ве­ли­ко­му­че­ни­ка на­чи­на­ет­ся чу­дес­ное ис­те­че­ние ми­ра, в свя­зи с чем Димитрий Солунский по­лу­ча­ет име­но­ва­ние Ми­ро­то­чи­во­го (Μυροβλήτης).

По­чи­та­ние Димитрия Солунского пе­ре­шло на Русь из южно-славянских зе­мель с Кре­ще­ни­ем Ру­си . С по­кро­ви­тель­ст­вом Димитрия Солунского древнерусская ле­то­пис­ная тра­ди­ция свя­зы­ва­ет ус­пе­хи во­енной экс­пе­ди­ции к Царь­гра­ду князя Оле­га (907). К по­след­ней тре­ти XI века от­но­сит­ся ос­но­ва­ние в Кие­ве князем Изя­сла­вом Яро­сла­ви­чем (в кре­ще­нии Ди­мит­ри­ем) Ди­мит­ри­ев­ско­го монастыря (в по­сле­дую­щем на его мес­те рас­по­ла­гал­ся Ми­хай­ловский Зла­то­вер­хий монастырь). В конце XII века во Вла­ди­ми­ре был воз­ве­дён Дмит­ри­ев­ский со­бор. Од­но из цен­ней­ших изо­бра­же­ний Димитрия Солунского - фре­ска на стол­пе Вла­ди­мир­ско­го Ус­пен­ско­го со­бо­ра, при­над­ле­жа­щая кис­ти Ан­д­рея Руб­лё­ва или ико­но­пис­цев его кру­га. К концу 1320-х годов от­но­сит­ся воз­ве­де­ние в Мо­с­ков­ском Крем­ле од­но­гла­во­го, 4-столп­но­го Ус­пен­ско­го со­бо­ра с 3 ап­си­да­ми, 3 при­тво­ра­ми и 3 при­де­ла­ми, сре­ди ко­то­рых при­дел Димитрия Солунского рас­по­ла­гал­ся у юж­ной ал­тар­ной сте­ны. По­чи­та­ние святого великомученика Димитрия Солунского тес­но свя­за­но с па­мя­тью за­щит­ни­ка Ро­ди­ны и Церк­ви великого князя мо­с­ков­ско­го Дмит­рия Ива­но­ви­ча Дон­ско­го. В па­мять вои­нов, пав­ших в Ку­ли­ков­ской бит­ве 1380 года , ус­та­нов­ле­на для об­ще­цер­ков­но­го по­ми­но­ве­ния Ди­мит­ри­ев­ская ро­ди­тель­ская суб­бо­та.

Ико­но­гра­фия . На наи­бо­лее ран­них изо­бра­же­ни­ях (мо­заи­ки в ба­зи­ли­ке Святого Ди­мит­рия в Фес­са­ло­ни­ках, V-VII века, и в церкви Сант-­Апол­ли­на­ре-Нуо­во в Ра­вен­не, VI век; на пе­ча­ти епископа Пет­ра Со­лун­ско­го, VIII век) Димитрий Солунский пред­став­лен без­бо­ро­дым юно­шей с ко­рот­ки­ми во­ло­са­ми, в про­стой ту­ни­ке. Позд­нее в Ви­зан­тии и на Бал­ка­нах ту­ни­ку за­ме­ня­ют пыш­ны­ми при­двор­ны­ми оде­ж­да­ми, но в деи­сус­ном ря­ду русских ико­но­ста­сов Димитрия Солунского по-преж­не­му изо­бра­жа­ют в ту­ни­ке и пла­ще. Не ра­нее IX века Димитрий Солунский об­ре­та­ет об­лик вои­на в ла­тах, с копь­ём и ме­чом. В XI веке этот ико­но­гра­фический ва­ри­ант по­лу­чил рас­про­стра­не­ние в рос­пи­сях хра­мов Кап­па­до­кии. В XII-XIII века по­яв­ля­ют­ся не­обыч­ные для ико­но­гра­фии вои­нов-му­че­ни­ков изо­бра­же­ния Димитрия Солунского на тро­не, с об­на­жён­ным или на­по­ло­ви­ну вы­ну­тым из но­жен ме­чом (рель­еф в со­бо­ре Свя­то­го Мар­ка в Ве­не­ции; ико­на из ске­во­фи­ла­кия монастыря Святого Вар­лаа­ма в Ме­тео­рах, Греция; ико­на из Ус­пен­ско­го со­бо­ра в городе Дмит­ро­в, ГТГ). Наи­бо­лее ран­ний жи­тий­ный цикл Димитрия Солунского со­дер­жит­ся в Псал­ти­ри Фео­до­ра Ке­са­рий­ско­го (1066, Бри­тан­ский му­зей). В даль­ней­шем ил­лю­ст­ра­ции жи­тия Димитрия Солунского вклю­ча­ли в сборники жи­тий свя­тых (Кен­тер­бе­рий­ский Пас­сио­на­лий, 1100-1120, Бри­тан­ская библиотека). В XIII-XIV века Димитрий Солунский - один из наи­бо­лее по­чи­тае­мых свя­тых в Сер­бии, где поя­вил­ся ряд хра­мо­вых рос­пи­сей с его жи­тием: церк­ви Святого Ди­мит­рия в При­ле­пе (1282), в Да­ви­до­ви­це (1281-1299), в Ох­ри­де (3-я четверть XIV века), в Пе­че (1345), Мар­ко­вом монастыре (1376-1381); церковь Бо­го­ро­ди­цы Ле­виш­ки (1310-1313) и другие. Один из са­мых пол­ных жи­тий­ных цик­лов (12 сцен) пред­став­лен в рос­пи­сях церкви Спа­са в Де­ча­нах (1335-1350); его за­вер­ша­ет изо­бра­же­ние Димитрия Солунского в об­ли­ке вои­на-всад­ни­ка, по­ра­жаю­ще­го болгарского ца­ря Ка­лоя­на. Уже в XIII веке эта сце­на поя­ви­лась как са­мо­стоя­тель­ная на фа­са­дах хра­мов (цер­ковь в Мо­ра­че, 1251-1252), позд­нее по­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние в ико­но­пи­си, осо­бен­но в рус­ской, где Ка­лоя­на ино­гда за­ме­ня­ли на Ма­мая. На ико­но­гра­фию Димитрия Солунского по­влия­ла ико­но­гра­фия святого Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца; су­ще­ст­ву­ет из­вод, где свя­тые пред­став­ле­ны ска­чу­щи­ми ря­дом на ко­нях, при этом один об­ни­ма­ет дру­го­го. В XVIII-XIX века ат­ри­бу­та­ми Димитрия Солунского слу­жат меч и крест, ре­же - паль­мо­вая ветвь; не­ред­ко он одет в хи­тон и плащ. На греческих ико­нах это­го вре­ме­ни встре­ча­ет­ся изо­бра­же­ние Димитрия Солунского - всад­ни­ка с си­дя­щим по­за­ди не­го епископом Ки­приа­ном (свя­той спас его из славянского пле­на), а так­же Димитрия Солунского в во­ин­ских дос­пе­хах, по­пи­раю­ще­го про­тив­ни­ка (Ка­лоя­на?). На За­па­де изо­бра­же­ния Димитрия Солунского край­не ред­ки.

Иллюстарции:

«Свя­той Ди­мит­рий Со­лун­ский». Мо­заи­ка из Ми­хай­лов­ско­го Зла­то­вер­хо­го мо­на­сты­ря в Кие­ве. 1113. Треть­яков­ская га­ле­рея (Мо­ск­ва).

Архив БРЭ.

«Свя­той Ди­мит­рий Со­лун­ский». Мо­заи­ка в ба­зи­ли­ке Свя­то­го Ди­мит­рия в Фесса­ло­ни­ках. V-VII века.

Архив БРЭ.