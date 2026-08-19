ДИМИТРИЙ (СЕЧЕНОВ)

Происхождение и служение церкви

Родился в дворянской семье. Учился в Славяно-греко-латинской академии , которую окончил в 1730 г. Год спустя принял постриг с именем Димитрий, став иеромонахом. В 1735 г. он начинает преподавать в академии, читает там проповеди. Три года спустя он был направлен в Казанскую епархию, где становится настоятелем Свияжского Успенского монастыря.

В 1740 г. Димитрий (Сеченов) становится архимандритом и принимает на себя обязанности управляющим делами новокрещеных в Казанской и еще нескольких губерниях. Год спустя по высочайшему повелению был вызван в Москву. В 1742 г. он становится епископом Нижегородским.

Димитрий (Сеченов) активно руководил процессом крещения т.н. «инородцев», в частности, эрзя-мордвы (представители этого народа проживали на территории Терюшевской волости Нижегородской губернии), в своей епархии. Это привело к восстанию, получившего потом название Терюшевского. Однако миссионерская деятельность Димитрия (Сеченова) в целом была успешной: при нем в епархии строились церкви, открывались школы, было крещено около пяти тысяч язычников.

Помимо этого, Димитрий (Сеченов) вошел в историю России и как талантливый проповедник, несмотря на то, что до наших дней дошло немного его произведений. Его проповеди распространялись в рукописных сборниках еще при жизни епископа, опубликовано же было две проповеди, а также «Речь благодарственная» 1763 г., адресованная Екатерине II по случаю наступления Нового года. Уже после смерти епископа, в 1839 г. в журнале «Отечественные записки» были опубликованы три приветственные речи Димитрия (Сеченова), адресованные Петру III. О Димитрии (Сеченове) как о проповеднике высоко отзывался русский журналист и издатель Н.И. Новиков , отмечавший «твердость» и «проницательность» разума епископа и характеризовавшего его как искренне верующего человека.

С 1748 в связи с болезнью отправился на покой, и до 1752 г. находился в Раифском монастыре. В 1752 г. становится епископом Рязанским и Муромским. Пять лет спустя Димитрий (Сеченов) получает сан архиепископа и отправляется в Великий Новгород, где располагалась его новая кафедра.

28 июня 1762 года, в день переворота, когда Петр III был свергнут своей супругой Екатериной, поддержал последнюю, провозгласив ее императрицей еще до коронации. Он же и совершил впоследствии этот обряд.

Вскоре Димитрий (Сеченов) был возведен в сан митрополита и, помимо этого, вошел в состав комиссии, занимавшейся вопросами духовных имений. В 1767 г. он становится членом Уложенной комиссии , представляя там Синод и все православное духовенство.

Скончался в 1767 г. в Москве.