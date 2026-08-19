ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ
ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ (Даниил Саввич Туптало, Тупталенко) - митрополит Ростовский и Ярославский, писатель, поэт, драматург, проповедник; святой Русской православной церкви.
Из семьи казака, позднее сотника Киевского полка. С 1660 года жил в Киеве. Учился в Киево-Могилянской коллегии (1662-1665), свободно владел латинским, польским и греческим языками. В июле 1668 года в Киевском Кирилловском монастыре принял иноческий постриг, иеродиакон (1669), позднее в Густынском мон. (в районе города Прилуки) рукоположен в иеромонахи (1675). С 1677 года проповедовал в Слуцке, Вильно, Новом Дворе (Речь Посполита), жил в Чернигове (с 1679). Был игуменом в монастырях Батурина, Глухова, Киева, Чернигова, Новгород-Северского (1681-1700).
С 1684 года по поручению архимандрита Варлаама Ясинского работал над составлением жизнеописания всех святых, чтимых православной церковью (Четьи-Минеи), - его главным трудом (издания 1689, 1695, 1700, 1705). В 1689 году в Москве в свите гетмана И.С. Мазепы, встречался с царём Петром I и патриархом Иоакимом, от которого получил благословение на составление Четьих-Миней. В 1701 году по рекомендации Петра I поставлен митрополитом Сибирским, но, заболев, задержался в Москве. С марта 1702 года митрополит Ростовский и Ярославский.
Создал архиерейскую школу в Ростове (сентябрь 1702), обучение в которой строилось по образцу киевских учебных заведений. Вопреки требованию Петра I доносить властям об антиправительственных настроениях, обнаруженных на исповеди, Димитрий Ростовский обличал священников, нарушивших тайну исповеди, искал достойных иереев во всяком сословии. Был автором сочинений религиозно-нравственного характера («Апология в утоление печали человека...», 1700; «Рассуждение об образе Божии и подобии в человеце», 1707), а также многих проповедей, обличавших невежество, корыстолюбие, леность, забвение священных заповедей. Стиль ораторских произведений Димитрия Ростовского стал классическим образцом для проповедников XVIII-XIX веков.
При работе над Четьими-Минеями Димитрий Ростовский использовал как древнерусские, так и латинские, греческие и польские источники; многие из более ранних житий, отобранных Димитрием Ростовским, были им отредактированы. В ростовский период была создана «Рождественская драма», посвящённая Рождеству Христову (другая пьеса, «Успенская драма», по-видимому, относится к киевскому периоду). Стиль обоих сочинений - барокко, в разновидности, характерной для театра духовных школ. Также в это время им был составлен на основе библейских сказаний и русских и иностранных хроник так называемый «Келейный летописец» - оригинальное произведение исторического и назидательного характера.
В 1980-х годах Е.М. Левашёв осуществил музыкально-сценическую реконструкцию «Рождественской драмы» Димитрия Ростовского (под названием «Ростовское действо» поставлена в 1982 году в Камерном музыкальном театре под руководством Б.А. Покровского в Москве), объединив его текст с древнерусской духовной, а также славянской народной музыкой по правилам отечественной драматургии и музыкальной композиции XVII века. При этом были использованы 2 варианта подлинной псальмы Димитрия Ростовского («Ныне весь мир да играет») и псальмы, ему приписываемые.
Погребён в Ростовском Спасо-Иаковлевском монастыре. При переделке монастыря в 1752 году были обретены его мощи. Дни памяти - 23 мая (5 июня), 21 сентября (4 октября), 28 октября (10 ноября).
Сочинения:
Руно орошенное. Чернигов, 1683. СПб., 2003;
Книга житий святых. К., 1689-1705. Ч. 1-4;
Летопись иже во святых отца нашего Димитрия, митрополита Ростовского… с присовокуплением Келейной летописи… М., 1784;
Сочинения святого Димитрия, митрополита Ростовского. К., 1895-1905. Ч. 1-5;
Успенская драма (Комедия на Успение Богородицы) // Русская драматургия последней четверти XVII и начала XVIII в. М., 1972;
Рождественская драма, или Ростовское действо / Музыкально-сценическая реконструкция Е. Левашева. М., 1989;
Стихотворения. Комедия на Рождество Христово // Памятники литературы Древней Руси: XVII век. М., 1994. Кн. 3;
Святой Димитрий Ростовский и его избранные творения, переведенные на русский язык. СПб., 1998;
Житие святых. Минск, 2004. Кн. 1-3.