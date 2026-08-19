ДИМИТРИЙ КИДОНИС
ДИМИТРИЙ КИДОНИС (Δημήτριος Κυδώνης) - византийский писатель и видный государственный деятель, один из наиболее ярких представителей поздневизантийской гуманистической интеллигенции.
Многие годы занимал пост месадзона (фактически премьер-министра) при дворах императоров Иоанна VI Кантакузина и Иоанна V Палеолога, которого сопровождал во время его поездки в Италию и Рим в 1369-1371 годы. Через 15 лет оставил службу при дворе и удалился в Венецию. Сторонник унии (в конце концов перешедший в католичество (1357)), сближения с католическим Западом, страстный поклонник латинской теологии и философии. Выделялся принципиальным неприятием исихазма и редкой по смелости инакомыслия позицией: отстаивал признание значимости западной культуры, общности культурных и исторических традиций старого Рима и нового Рима. Апологет универсальности научных знаний, просвещённой монархии, способности человека к интеллектуальной деятельности и так далее.
Творческое наследие Димитрия Кидониса весьма разнообразно, включает в себя риторические (сохранились его обширная корреспонденция, «Монодия павшим в Солуни» - важный источник по истории восстания зилотов в 1345 году, противником которых он был, речи с призывом к византийцам и латинянам объединиться в борьбе против турок и так далее), философские (из них особенно известно «Слово о пренебрежении к смерти») и богословские (трактаты «Об исхождении Святого Духа» и «Защита святого Фомы Аквинского от Нила Кавасилы», две «Апологии своей веры», письма в защиту брата-антипаламита Прохора Кидониса и другие) сочинения. Важное значение имели его переводы на греческий язык латинских авторов - Августина, Ансельма Кентерберийского и особенно Фомы Аквинского (труды «Суммы против язычников» и «Суммы теологии»), пропаганда идей которого в богословских сочинениях Димитрия Кидониса стимулировала интерес к томизму (как и полемику с ним) среди византийских философов.
Сочинения:
Correspondance. Città del Vaticano, 1956-1960. Vol. 1-2;
Briefe. Stuttg., 1981-1991. Bd 1-3.