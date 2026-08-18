ДИМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ДИМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - второй сын великого князя Владимирского святого Александра Ярославича Невского, брат святого князя Даниила Александровича, отец святой княгини Марии Димитриевны (в иночестве Марфы), 2-й супруги князя святого Довмонта (Тимофея).

Димитрий Александрович впервые упоминается в Новгородской I летописи под 1259 годом, когда отец посадил его наместником в Новгороде вместо старшего сына Василия, отказавшегося выполнить приказ вел. князя и принять в городе ордынских численников. В 1262 году вместе с дядей князем Ярославом (Афанасием) Ярославичем Димитрий командовал объединенными войсками Новгорода, Пскова и княжеств Северо-Восточной Руси в походе на Дерпт (современное Тарту, Эстония), предпринятом по приказу великого князя Александра Невского и завершившемся победой русских войск. Зимой 1263/1264 года, после смерти Александра Невского, новгородцы сместили Димитрия Александровича с княжения, «зане князь зело мал бяше» (НПЛ. С. 84). Димитрий Александрович вокняжился в Переяславле Залесском.

В 1268 году Димитрий Александрович по просьбе новгородцев оказал им помощь в войне с Ливонским орденом. 18 февраля он разгромил рыцарское войско у замка Раквере (Раковор). В ливонской «Рифмованной хронике» говорится, что «король Дмитрий был героем: с пятью тысячами русских избранных воинов предпринял он наступление, когда другие войска его отступили» (Матузова В.И., Назарова Е.Л. Крестоносцы и Русь, конец XII - 1270 год: Тексты, перевод, коммент. М., 2002 год. С. 249). В псковской «Повести о Довмонте» (2-я четверть XIV века) Димитрий Александрович прославляется как защитник православной Руси: «И бысть сеча велика с погаными немцы на поле чисте, помощию Святые Софеи, Премудрости Божии, и Святые Троицы немецкие полки побиша... И славна бысть вся земля... страхом грозы хрбрьства князя Дмитрея и зятя его князя Довмонта» (Охотникова. С. 190). Однако общая неудача военной кампании 1268 года привела к тому, что Димитрий Александрович вынужден был оставить Новгород.

В 1270 году, когда новгородцы, недовольные великим князем Ярославом Ярославичем, вновь пригласили Димитрия Александровича на свой стол, последний не только отказался от предложения, но и поддержал дядю в конфликте с Новгородом. В 1271 году Димитрий Александрович сопровождал великого князя в поездке в Орду к хану Менгу-Тимуру. После смерти Ярослава Ярославича переяславский князь принял очередное приглашение новгородцев, но это привело к конфликту с новым великим князем Владимирским Василием Ярославичем, заявившим свои права на Новгород. Во время военных действий новгородцы выразили недоверие Димитрию Александровичу, и он в 1273 году снова оставил новгородский стол.

После смерти в январе 1276 года великого князя Василия Ярославича Димитрий Александрович стал великим князем Владимирским. Он не участвовал в предпринятых в 1277-1278 годы по приказу хана Менгу-Тимура походах своего брата городецкого князя Андрея и святого Феодора Ростиславича Ярославского против осетин. Первые годы княжения Димитрий Александрович провел в Новгороде. Князь ходил со своим войском на помощь новгородцам, желавшим подчинить себе мятежных данников карел. По-видимому, с деятельностью Димитрия Александровича следует связывать постепенную ликвидацию автономии новгородских окраин, заселенных полуязыческими племенами карел, води, ижоры и других. В центре Водской пятины - город Копорье - Димитрий Александрович поставил сначала деревянную, затем каменную крепость (первая крупная постройка из камня в Северной Руси после установления ордынского ига). В крепости была возведена Спасо-Преображенская церковь (с тем же посвящением, что и собор в Переяславле Залесском). Димитрий Александрович пытался, «испросив» у Новгорода, превратить эту территорию в свое владение, здесь находилась его многочисленная дружина. Вероятно, с этими событиями конца 70-х XIII века связано усиление христианизации этих территорий Новгородского государства, появление на землях ижоры и карелы значительных владений Новгородской архиепископской кафедры. Димитрий Александрович не только основал в Копорье и округе свое владение, но и обустроил на новгородских землях свои села и слободы, что нарушало нормы отношений Новгорода с князьями и в итоге привело к конфликту князя с новгородцами, его отъезду из Новгорода и к военным действиям. 6 декабря 1280 года у Димитрия Александровича в Переяславле Залесском скончался митрополит Кирилл II(III).

Монашеский постриг великого князя Димитрия Александровича перед смертью. Миниатюра из Лицевого летописного свода. 70-е годы ХVI века (БАН. 31.7.30-1. Л. 176) Монашеский постриг великого князя Димитрия Александровича перед смертью. Миниатюра из Лицевого летописного свода. 70-е годы ХVI века (БАН. 31.7.30-1. Л. 176) Осенью 1281 года против Димитрия Александровича выступил его младший брат городецкий князь Андрей, который при поддержке новгородцев получил в Орде ярлык на Владимирское великое княжение и привел на Северо-Восточную Русь ордынские войска. Димитрий Александрович был вынужден бежать, города великого княжения и Тверь были разорены. На стороне Андрея вместе с татарами выступили ростовские князья и ярославский князь Феодор Ростиславич. 19 декабря был взят штурмом Переяславль Залесский. Димитрий Александрович пытался найти приют в Копорье, но новгородцы, пригласив на княжение Андрея, отобрали это владение у Димитрия Александровича и разрушили поставленную там крепость. По-видимому, князь-изгнанник нашел убежище в Пскове. Во всяком случае его зять псковский князь святой Довмонт (Тимофей) оказал ему поддержку, отобрав в январе 1282 года у новгородцев захваченное ими имущество Димитрия Александровича.

В феврале 1282 года Димитрий Александрович вернулся в Переяславль. Андрей выехал за помощью в Орду. Против Димитрия Александровича выступили также его младший брат московский князь Даниил Александрович и тверской князь Святослав Ярославич. Однако, когда Димитрий Александрович с войском вышел им навстречу, они не решились на сражение и заключили мир. Андрей привел на Русь новое татарское войско, разорившее земли Северо-Восточной Руси. Димитрий Александрович обратился за помощью к Ногаю, могущественному правителю западной части улуса Джучи, который неоднократно сажал на ордынский трон своих ставленников. Когда в следующем году Димитрий Александрович вернулся, Андрей вынужден был заключить мир и уступить великокняжеский стол. Советник Андрея Семен Толигнеевич по приказанию Димитрий Александрович был убит.

Власть Димитрий Александровича укрепилась. В 1284 году он ходил в поход на Новгород с татарами и «со всей Низовской землей», и новгородцы признали его своим князем. В 1285 году Андрей предпринял еще одну попытку захватить великокняжеский стол, приведя войска из Волжской Орды, но Димитрий Александрович сумел найти союзников среди князей Северо-Восточной Руси в лице тверского князя святого Михаила Ярославича и святого Даниила Московского. Совместными силами они изгнали ордынцев. В том же 1285 году митрополит Максим посетил Суздаль и Новгород. В 1292 году в Орде умер Александр, сын Димитрия Александровича, бывший, вероятно, заложником у татар. В 1285-1291 годы в Новгороде «повелением благовернаго князя новъгородьскаго Дмитрья» для Софийского собора была переписана Кормчая русской редакции (так называемая Синодальная, или Новгородская (Климентовская) Кормчая - ГИМ. Син. № 132; смотреть: Столярова Л.В. Свод записей писцов, художников и переплетчиков древнерусских пергаменных кодексов XI-XIV веков. М., 2000. С. 141). В 1293 году Андрей вместе с ростовскими князьями и Феодором Ярославским направился в Орду, где получил ярлык на великое княжение Владимирское и татарское войско во главе с братом хана Тохты Туданом (русской летописи именуют его Дюденем). Войско разорило 14 городов, в том числе Переяславль. Димитрий Александрович нашел убежище в Пскове. Ордынские отряды дошли до Волока Ламского, где их встретили с дарами новгородские послы, пригласившие Андрея на новгородский стол.

Весной 1294 года Димитрий Александрович попытался вернуться в Переяславль Залесский через новгородские земли. Под Торжком он подвергся нападению, его казна попала в руки великого князя Андрея и новгородцев. Димитрий Александрович бежал в Тверь. При посредничестве князя Святослава и Тверского епископа Андрея между братьями был заключен мир. Димитрий Александрович направился в Переяславль, но в пути умер под Волоком Ламским «в чернцах и в схиме», был похоронен в Спасо-Преображенском соборе Переяславля Залесского. Принятие Димитрия Александровича пострига перед смертью закрепило в среде правителей Северо-Восточной Руси эту благочестивую традицию, начало которой было положено его отцом Александром Невским.

В браке с княгиней Анной Димитрий Александрович имел сыновей Александра, Ивана и дочь святую княгиню Марию.

Похвала Димитрию Александровичу вместе с великим князем Александром Невским и князем Довмонтом как защитнику от «поганых немець» содержится в основных редакциях «Повести о Довмонте»: «И прославися имя князей наших во всех странах... и быша князи князем и воеводы воеводам... Великий князь Александр и сын его князь Дмитрей с своими боляры и с мужы новгородцы и з зятем своим Довмонтом и с его мужи псковичи побежая страны поганыя - Немец и Литву, Чюдь и Корелу... Великим князем Александром, и сыном его Дмитреем, и зятем его Довмонтом спасен бысть Новъград и Псков от нападения поганых немець» (Охотникова. С. 192). Канонизация Димитрия Александровича совершилась включением его имени в Собор Владимирских святых, учрежденный в 1982 году по инициативе Владимирского и Суздальского архиепископа Серапиона (Фадеева).

Иконография:

Значительный цикл изображений Димитрия Александровича известен в миниатюрах Лицевого летописного свода 70-х годов XVI века (1-й Остермановский том. БАН. 31.7.30-1. Между л. 22 об. и л. 176). Здесь проиллюстрированы все основные события жизни благоверного великого князя: вокняжение в Новгороде, поход с князем Ярославом Ярославичем «под Юрьев немецкий», изгнание из Новгорода, приглашения новгородцев, война с немцами, поездка в Орду, поставление на Владимирское княжение, военные действия, моления, монашеский постриг перед кончиной и другие. Соответственно Димитрий Александрович представлен безбородым юношей в княжеских одеждах и шапке (в том числе в начале княжения во Владимире) или средовеком с небольшой бородой, на смертном одре - с нимбом.

«Портрет» Димитрия Александровича помещен в росписи Архангельского собора Московского Кремля, возобновленной в 1652-1666 годы по первоначальной программе 1564-1565 годы, в ряду надгробных портретов на западной стене - в схиме с островерхим куколем, князь указывает на медальон со своим поясным образом в княжеских одеждах. В обоих случаях он представлен средовеком с высоким лбом и небольшой округлой бородой; надпись: «Велики кнзь Димитрии Алексадровичъ». Не исключено, что изображением благоверного великого князя может являться и фигура на восточной грани северо-западного столпа с надписью: «Велики кнзь Димитрий». Образ Димитрия Александровича был включен в некоторые композиции генеалогического древа русских великих князей, царей и императоров, в частности в роспись 1689 года в галерее Преображенского собора Новоспасского монастыря в Москве (С[негирёв] И. (М.) Родословное древо государей российских, изображенное на своде паперти соборной церкви Новоспасского ставропигиального монастыря. М., 1837. С. III). Встречается на литографиях с этим сюжетом 1858 года (в шапке с горностаевой опушкой), 1862 года мастерской И.А. Голышева во Мстёре (ГЛМ). Оплечный образ Димитрия Александровича, вполоборота вправо, в княжеской шапке, с короткой вьющейся бородой, имеется, например, на гравюре «Великие князья и цари Российские» начало XIX века (ГИМ, ГЛМ); аналогичное погрудное изображение со щитом - на холмогорском костяном рельефе последней трети XVIII века (Егорьевский историко-художественнй музей). Фигура благоверного великого князя, смотрящего влево, волосы и раздвоенная борода с проседью, в правой руке - скипетр (левой придерживает край плаща), помещена в росписи 1883 года центрального свода парадных сеней Исторического музея в Москве (артель Ф.Г. Торопова).

По рисунку Б.А. Чорикова выполнена литография П. Иванова «Архиепископ Климент склоняет дарами великого князя Димитрия Александровича к миру с новгородцами, 1280 года», около 1836 года (Живописный Карамзин, или Русская история в картинах / Издание: А. Прево. СПб., 1836-1844). Условные «портреты» Димитрия Александровича использованы в качестве иллюстраций в изданиях: (Филипповский Е.) Пантеон Российских государей. М., 1805. Ч. 1; Похорский Д.В. Российская история с 63 портретами великих государей. М., 18373; Отечественный пантеон. М., 1850. Ч. 1. С. 243.

Исторические источники:

ПСРЛ. Т. 1. Вып. 2-3;

Т. 3; т. 4. Ч. 1; Т. 6. Вып. 1;

Т. 10; Т. 15. Вып. 1;

Т. 18;

Т. 23-25;

Т. 30 (по указ.);

ГВНиП. С. 9-11, 16-18, 56-57, № 1, 2, 7, 29;

Присёлков М. Д. Троицкая летопись: Реконструкция текста. М.; Л., 1950 (по указ.);

Охотникова В. И. Повесть о Довмонте: Исслед. и тексты. Л., 1985.

Иллюстрации:

Вел. кн. Димитрий Александрович. Гравюра. 1819 г. (РГБИ)

Поход князей Димитрия Александровича и Ярослава Ярославича на Дерпт. Миниатюра из Лицевого летописного свода. 70-е гг. ХVI в. (БАН. 31.7.30–1. Л. 29 об.)

Вокняжение Димитрия Александровича во Владимире. Миниатюра из Лицевого летописного свода. 70-е гг. ХVI в. (БАН. 31.7.30–1. Л. 86 об.)

Монашеский постриг вел. кн. Димитрия Александровича перед смертью. Миниатюра из Лицевого летописного свода. 70-е гг. ХVI в. (БАН. 31.7.30–1. Л. 176)

Св. вел. кн. Александр Невский сажает Димитрия наместником в Новгороде. Миниатюра из Лицевого летописного свода. 70-е гг. ХVI в. (БАН. 31.7.30–1. Л. 22 об.)

Вел. кн. Димитрий Александрович. Фрагмент гравюры «Великие князья и цари Российские». Нач. ХIХ в. (ГЛМ)

Св. вел. кн. Димитрий Александрович. Фрагмент росписи парадных сеней Гос. исторического музея в Москве. Артель Ф. Г. Торопова. 1883 г.