ДИЛИУС ФРЕДЕРИК
ДИЛИУС (Delius) ФРЕДЕРИК - английский композитор.
Из семьи немецких коммерсантов. В 1884-1886 годы служил на апельсиновых плантациях в США. В 1886-1888 годы учился игре на фортепиано в Лейпцигской консерватории у К. Рейнеке. С 1888 года жил во Франции. В ранних сочинениях использовал афроамериканский фольклор, в том числе спиричуэлы (симфоническая сюита «Флорида», 1887). Посещение Дилиусом в 1887 году Норвегии, знакомство с норвежской поэзией и музыкой, с Э. Григом сказалось на некоторых его произведениях («Эскизы северной страны», 1914 год; вокальные циклы на слова Б. Бьёрнсона и Г. Ибсена, 1889-1890 годы). Среди сочинений - программные пьесы для малого оркестра («Летняя ночь на реке», 1911 год; «Слушая первую кукушку весной», 1912 год), отличающиеся красочной звукописью; 6 опер, наиболее известная из них - «Сельские Ромео и Джульетта» (1907 год, Берлин; популярна оркестровая интерлюдия из неё «Прогулка в райский сад»). Музыку Дилиуса активно пропагандировал Т. Бичем. В Великобритании функционирует общество Дилиуса (1962).