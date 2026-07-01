ДИЛИУС ФРЕДЕРИК

ДИЛИУС (Delius) ФРЕДЕРИК - английский композитор .

Из се­мьи немецких ком­мер­сан­тов. В 1884-1886 годы слу­жил на апель­си­но­вых план­та­ци­ях в США. В 1886-1888 годы учил­ся иг­ре на фортепиано в Лейп­циг­ской консерватории у К. Рей­не­ке. С 1888 года жил во Фран­ции. В ран­них со­чи­не­ни­ях ис­поль­зо­вал аф­ро­аме­ри­кан­ский фольк­лор , в том числе спи­ри­чу­элы (сим­фо­ническая сюи­та «Фло­ри­да», 1887). По­се­ще­ние Дилиусом в 1887 году Нор­ве­гии, зна­ком­ст­во с норвежской по­эзи­ей и му­зы­кой, с Э. Гри­гом ска­за­лось на не­ко­то­рых его про­изве­де­ни­ях («Эс­ки­зы се­вер­ной стра­ны», 1914 год; во­каль­ные цик­лы на сло­ва Б. Бьёрн­со­на и Г. Иб­се­на, 1889-1890 годы). Сре­ди со­чи­не­ний - про­грамм­ные пье­сы для ма­ло­го ор­ке­ст­ра («Лет­няя ночь на ре­ке», 1911 год; «Слу­шая пер­вую ку­куш­ку вес­ной», 1912 год), от­ли­чаю­щие­ся кра­соч­ной зву­ко­пи­сью; 6 опер, наи­бо­лее из­вест­ная из них - «Сель­ские Ро­мео и Джуль­ет­та» (1907 год, Бер­лин; по­пу­ляр­на ор­ке­ст­ро­вая ин­тер­лю­дия из неё «Про­гул­ка в рай­ский сад»). Му­зы­ку Дилиуса ак­тив­но про­па­ган­ди­ро­вал Т. Би­чем. В Ве­ли­ко­бри­та­нии функ­цио­ни­ру­ет общество Ди­лиу­са (1962).