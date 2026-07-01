ДИЛИГЕНСКИЙ Герман Германович

Родился в 1930 г. Окончил исторический факультет МГУ в 1952 г.

Начал научную деятельность как специалист по античной истории (первая его монография посвящена СевернойАфрике IV–V веков).

Докторская диссертация .: Проблемы социальной психологии и классового осознания рабочего класса промышленно развитых капиталистическиз стран (на примере Франции) (1969).

Работал в Институте мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО), с 1969 – руководитель отдела экономического положения трудящихся и социально-политических проблем развитых капиталистических стран (затем – отдела социально-политических проблем капитализма).

С 1982 по 1987 работал в Институте международного рабочего движения.

В 1987 вернулся в ИМЭМО, возглавил свой прежний отдел (ныне Центр сравнительных социально-политических исследований ИМЭМО РАН). Одновременно был главным редактором журнала "Мировая экономика и международные отношения" (1988-2002). В 1995 г. вошел в состав Исполкома Института "Открытое общество".

Работал профессором кафедры общей социологии Высшей школы экономики. Являлся руководителем политологического семинара «Россия в условиях трансформаций», экспертом Фонда «Общественное мнение» и других научных центров и фондов.

Область интересов : Новая история Франции; современное рабочее и коммунистическое движение в развитых капиталистических странах; проблемы историчсекой психологии.

Сочинения : Автор более 300 научных работ.

Северная Африка в IV-V веках. М., 1961.

Рабочий на капиталистическом предприятии: исследование по социальной психологии французского рабочего класса. М., 1969.

Черный знак XX века фашизм // Полис, 1995, №2.

Социально-политическая психология. М., 1996.

Индивидуализм старый и новый (Личность в постсоветском социуме) // Полис, 1999,№3.

Интерпретации: эмпирика и теория электоральных исследований // Полис, 2000, №2.

Люди среднего класса. М., 2002.