ДИЛИГЕНСКИЙ Герман Германович
Родился в 1930 г. Окончил исторический факультет МГУ в 1952 г.
Начал научную деятельность как специалист по античной истории (первая его монография посвящена СевернойАфрике IV–V веков).
Докторская диссертация.: Проблемы социальной психологии и классового осознания рабочего класса промышленно развитых капиталистическиз стран (на примере Франции) (1969).
Работал в Институте мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО), с 1969 – руководитель отдела экономического положения трудящихся и социально-политических проблем развитых капиталистических стран (затем – отдела социально-политических проблем капитализма).
С 1982 по 1987 работал в Институте международного рабочего движения.
В 1987 вернулся в ИМЭМО, возглавил свой прежний отдел (ныне Центр сравнительных социально-политических исследований ИМЭМО РАН). Одновременно был главным редактором журнала "Мировая экономика и международные отношения" (1988-2002). В 1995 г. вошел в состав Исполкома Института "Открытое общество".
Работал профессором кафедры общей социологии Высшей школы экономики. Являлся руководителем политологического семинара «Россия в условиях трансформаций», экспертом Фонда «Общественное мнение» и других научных центров и фондов.
Область интересов: Новая история Франции; современное рабочее и коммунистическое движение в развитых капиталистических странах; проблемы историчсекой психологии.
Сочинения: Автор более 300 научных работ.
Северная Африка в IV-V веках. М., 1961.
Рабочий на капиталистическом предприятии: исследование по социальной психологии французского рабочего класса. М., 1969.
Черный знак XX века фашизм // Полис, 1995, №2.
Социально-политическая психология. М., 1996.
Индивидуализм старый и новый (Личность в постсоветском социуме) // Полис, 1999,№3.
Интерпретации: эмпирика и теория электоральных исследований // Полис, 2000, №2.
Люди среднего класса. М., 2002.