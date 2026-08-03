ДИЛЬБЕРДЖИН
ДИЛЬБЕРДЖИН - остатки одного из городов Бактрии у современной деревни Дильберджин (Афганистан).
Предположительно город Евкратидия, упоминаемый Страбоном и Птолемеем. Раскопки советско-афганской археологической экспедиции (руководители Г.А. Пугаченкова, И.Т. Кругликова) в 1970-1977 годы. Поселение возникло в ахеменидский период (не позднее V века до нашей эры), с греко-бактрийского периода (III-II века до нашей эры) город. Почти квадратное городище (383 × 393 м) с крепостной стеной на саманной «подушке», 12-14 башнями на каждой стороне. В центре - округлая в плане цитадель со стеной и башнями, в северо-западной части - перестраивавшийся неоднократно храм (украшен глиняной скульптурой и каменным архитектурным декором, настенной живописью - греко-бактрийской с изображением Диоскуров, более поздней - с изображением Шивы и Парваты, и других), южнее - гончарные печи, жилые кварталы, в северо-восточной части - по-видимому, водохранилище. За городской стеной на 500-800 м - жилые и ремесленные постройки, «Большой дом» с примыкающей купольной сардобой (резервуаром для воды), буддийское святилище и другое. Среди находок - архитектурные детали, фрагменты фресок, терракотовой скульптуры (в том числе раскрашенной), надписи на стенах и сосудах, монеты, украшения и другое, к позднейшим относится византийская пряжка середины VI - начала VII веков. В 0,6 км севернее Дильберджина - глинобитная стена длиной около 60 км, в древности ограждавшая оазис Балха.
Иллюстрация:
Дильберджин. Фрагмент скульптуры. Глина, роспись (по И. Т. Кругликовой).
Архив БРЭ.