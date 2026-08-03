ДИЛЬБЕРДЖИН

ДИЛЬБЕРДЖИН - остатки одного из городов Бактрии у современной деревни Диль­берд­жин ( Аф­га­ни­стан ).

Пред­по­ло­жи­тель­но город Ев­кра­ти­дия, упо­ми­нае­мый Стра­бо­ном и Пто­ле­ме­ем. Рас­коп­ки советско-афганской ар­хео­ло­гической экс­пе­ди­ции (ру­ко­во­ди­те­ли Г.А. Пу­га­чен­ко­ва, И.Т. Круг­ли­ко­ва) в 1970-1977 годы. По­се­ле­ние воз­ник­ло в ахе­ме­нид­ский пе­ри­од (не позд­нее V века до нашей эры), с гре­ко-бак­трий­ско­го пе­рио­да (III-II века до нашей эры) го­род. Поч­ти квад­рат­ное го­ро­ди­ще (383 × 393 м) с кре­по­ст­ной сте­ной на са­ман­ной «по­душ­ке», 12-14 баш­ня­ми на ка­ж­дой сто­ро­не. В цен­тре - ок­руг­лая в пла­не ци­та­дель со сте­ной и баш­ня­ми, в северо-западной час­ти - пе­ре­страи­вав­ший­ся не­од­но­крат­но храм (ук­ра­шен гли­ня­ной скульп­ту­рой и ка­мен­ным ар­хитектурным де­ко­ром, на­стен­ной жи­во­пи­сью - гре­ко-бак­трий­ской с изо­бра­же­ни­ем Дио­ску­ров, бо­лее позд­ней - с изо­бра­же­ни­ем Ши­вы и Пар­ва­ты , и других), юж­нее - гон­чар­ные пе­чи, жи­лые квар­та­лы, в северо-восточной час­ти - по-ви­ди­мо­му, во­до­хра­ни­ли­ще. За городской сте­ной на 500-800 м - жи­лые и ре­мес­лен­ные по­строй­ки, «Боль­шой дом» с при­мы­каю­щей ку­поль­ной сар­до­бой (ре­зер­вуа­ром для во­ды), буд­дий­ское свя­ти­ли­ще и другое. Сре­ди на­хо­док - ар­хитектурные де­та­ли, фраг­мен­ты фре­сок, тер­ра­ко­то­вой скульп­ту­ры (в том числе рас­кра­шен­ной), над­пи­си на сте­нах и со­су­дах, мо­не­ты, ук­ра­ше­ния и другое, к позд­ней­шим от­но­сит­ся ви­зантийская пряж­ка середины VI - начала VII веков. В 0,6 км се­вер­нее Дильберджина - гли­но­бит­ная сте­на дли­ной около 60 км, в древ­но­сти ог­ра­ж­дав­шая оа­зис Бал­ха.

Иллюстрация:

Диль­берд­жин. Фраг­мент скуль­п­ту­ры. Гли­на, рос­пись (по И. Т. Круг­ли­ко­вой).

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