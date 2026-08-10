ДИЛЬ ШАРЛЬ МИШЕЛЬ

ДИЛЬ (французское Diehl) ШАРЛЬ МИШЕЛЬ - французский византинист.

Окончил Высшую педагогическую школу в Париже. В 1891-1899 годы профессор факультета словесности в университете города Нанси. В 1899 году основал и возглавил кафедру византиноведения в Сорбонне, в 1899-1934 годы профессор Сорбонны. С 1910 года член французской Академии надписей и изящной словесности, с 1925 года иностранный член-корреспондент АН СССР. В 1934 году вышел в отставку со всех занимаемых должностей, но продолжал научную работу.

Диль занимался византийской археологией, сфрагистикой, литературой, историей искусства, административного аппарата и политической историей. Автор более 300 научных работ, многие из которых переведены на русский язык. Основной вклад Диля в развитие византиноведения - отказ от характерной для XIX века негативной оценки византийской культуры, попытка более объективного подхода к изучению византийской цивилизации.

Один из важнейших трудов Диля - «История Византийской империи» (1919) - построен в виде серии последовательных очерков согласно собственной периодизации. Особое внимание Диль уделяет характеристикам императоров и других исторических деятелей, но мало интересуется социально-экономической историей Византии. Цель этой монографии - показать первостепенное значение Византии в европейской цивилизации.

Несмотря на то что в работах Диля сохранялись существенные пробелы и имелись определенные недостатки, он заложил основу для развития византиноведения не только во Франции, определил направления для будущих исследователей, привлек внимание ко многим проблемам истории Византии, в его время остававшимся неизученными. Диль отдавал должное заслугам русского византиноведения, хорошо владея русским языком, был знаком с русской научной литературой.

Аналитические способности Диля нашли применение в его обобщающих трудах, он был блестящим литератором и популяризатором науки. Занимая высокие должности, принимал активное участие в международной научной и издательской деятельности (смотреть также о нем в статье Византиноведение).

Сочинения :

Études sur l'administration byzantine dans l'exarchat de Ravenne (568-751). P., 1888;

Mosaïques byzantines de Nicée // BZ. 1892. Bd. 1. S. 74-85, 525-526;

Le trésor et la bibliothèque de Patmos au commencement du 13e siècle // Ibid. S. 488-524;

L'art byzantin dans l'Italie méridionale. P., 1894;

Études sur l'histoire de la domination byzantine en Afrique // BZ. 1895. Bd. 4. S. 67-91;

Justinien et la civilisation byzantine au VIe siècle. P., 1901 (рус. пер.: Юстиниан и визант. цивилизация в VI в. СПб., 1908);

Études Byzantines. P., 1905;

Figures byzantines. P., 1906-1908. 2 vol. (рус. пер.: Византийские портреты. М., 1914, 1994);

Les palais et la cour de Byzance. P., 1914;

Une république patricienne: Venise. P., 1915;

La société byzantine à l'époque des Comnènes. P., 1919;

Histoire de l'Empire Byzantine. P., 1919 (рус. пер.: История Византийской империи. М., 1948);

Constantinople. P., 1924;

Manuel de l'art byzantin. P., 1925-19262. 2 vol.;

L'Égypte chrétienne et byzantine. P., 1933;

Histoire de l'empire byzantin (395-1081) // Histoire du moyen âge. P., 1936. T. 3;

Les grands problémes de l'histoire byzantine. P., 1943 (рус. пер.: Основные проблемы визант. истории. М., 1947).