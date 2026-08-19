ДИЛЬ, ШАРЛЬ

Диль (фр. Diehl), Шарль — французский ученый, автор более 300 работ по истории Византии и византийского искусства, многие из которых впоследствии были переведены на русский язык.

Закончил Высшую нормальную школу в Париже. В 1881—1883 проходил обучение во французской археологической школе в Риме. В это время он также активно занимался изучением и изданием византийских литературных памятников Италии в Равенне.

По его инициативе в 1899 в Сорбонне был впервые введен университетский курс византийской истории. В 1899—1934 — профессор Сорбонны, с 1910 — член французской Академии надписей и изящной словесности. В 1925 стал иностранным членом-корреспондентом АН СССР, членом-корреспондентом Американской академии медиевистики (1926).

Д. серьезно обратился к истории византийского искусства, которое он рассматривал в неразрывной связи с историей Византии. Так, по его инициативе начала издаваться серия «Les Villes d’Art Célèbres», а в 1910 он написал «Руководство по византийскому искусству».

Cамой известной работой Д. стала монография «Юстиниан и византийская цивилизация в VI в.» («Justinien et la civilisation byzantine au Vl e siècle», Париж, 1901). Задачей этого исследования было представить исчерпывающую картину жизни и культуры византийского общества в эпоху Юстиниана. Эта работа оказала огромное влияние на последующую европейскую историографию.

Один из важнейших трудов Д. — «История Византийской империи» («Histoire de l’Empire Byzantine». Париж, 1919) — построен в виде серии последовательных очерков. В этой работе представлена оригинальная авторская периодизация. Характерно, что пристальное внимание здесь Д. уделяет характеристикам императоров и других исторических деятелей, но мало интересуется социально-экономической историей Византии.

Д. создал школу французской византинистики, оказавшую ощутимое воздействие на становление и развитие европейского византиноведения. Он определил направления для будущих исследователей, привлек внимание ко многим проблемам истории Византии, в его время остававшимся неизученными.

Соч.: Études sur l’administration byzantine dans l’exarchat de Ravenne (568—751). Paris, 1888; L’art byzantin dans l’Italie méridionale. Paris, 1894; Justinien et la civilisation byzantine au Vle siècle. Paris, 1901 (рус. пер.: Юстиниан и византийская цивилизация в VI в. СПб., 1908); Histoire de l’Empire Byzantine. Paris, 1919 (рус. пер.: История Византийской империи. М., 1948); Les grands problèmes de l’histoire byzantine. Paris, 1943 (рус. пер.: Основные проблемы византийской истории. М., 1947).

Лит.: Курбатов Г. Л. История Византии: Историография. Л., 1975. С. 94—96, 158—159; Левченко М. В. Шарль Диль и его значение в византиноведении // Вопросы истории. 1947. № 3. С. 100—109.