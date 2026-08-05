ДИКТУНИУС ЭЛЬМЕР РАФАЭЛЬ
ДИКТУНИУС (Diktonius) ЭЛЬМЕР РАФАЭЛЬ - финский писатель.
Писал на шведском и финских языках. Сын рабочего. Учился в Музыкальном институте в Хельсинки (1915-1919); продолжил музыкальное образование в Лондоне и Париже (1920-1921).
Печатался с 1916 года. В ранних поэтических сборниках Диктуниуса («Жестокие песни» («Hårda sånger», 1922), «Колючее пламя» («Taggiga lågor», 1924) и особенно «Каменный уголь» («Stenkol», 1927)) ощутимо влияние социалистических идей (во многом под влиянием переписки с О.В. Куусиненом).
Лирику Диктуниуса отличают экспрессивность, контрастность образов, интонационные перепады, резкий энергичный ритм, броская метафоричность.
Социально-психологический роман «Янне Кубик» («Janne Kubik», 1932) и двухтомный цикл новелл «Граждане республики Финляндия» («Medborgare i republiken inland», 1935-1940) выдержаны в традициях экспрессионизма.
Среди других сочинений - поэтические сборники «Почва и туча» («Mull och moln», 1934), «Земная нежность» («Jordisk ömhet», 1938); ряд музыковедческих исследований.
Сочинения:
Колючее пламя. М., 1969;
Dikter och prosa. Stockh., 1975;
Рассказы и зарисовки // Диктониус Э. Рассказы и зарисовки. - Нурдгрен А. Гори, огонь. - Бундестам А. Пропасть. - Чильман К. Милейший принц. М., 1979;
Samlade dikter. Stockh., 1987;
Brev. Helsingfors, 1995.