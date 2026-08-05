ДИКТУНИУС ЭЛЬМЕР РАФАЭЛЬ

ДИКТУНИУС (Diktonius) ЭЛЬМЕР РАФАЭЛЬ - финский пи­са­тель.

Пи­сал на шведском и финских язы­ках. Сын ра­бо­че­го. Учил­ся в Музыкальном институте в Хель­син­ки (1915-1919); про­дол­жил музыкальное об­ра­зо­ва­ние в Лон­до­не и Па­ри­же (1920-1921).

Пе­ча­тал­ся с 1916 года. В ран­них по­этических сбор­ни­ках Диктуниуса («Жес­то­кие пес­ни» («Hårda sånger», 1922), «Ко­лю­чее пла­мя» («Tag­giga lågor», 1924) и осо­бен­но «Ка­мен­ный уголь» («Sten­kol», 1927)) ощу­ти­мо влия­ние со­циа­ли­стических идей (во мно­гом под влия­ни­ем пе­ре­пис­ки с О.В. Куу­си­не­ном ).

Ли­ри­ку Диктуниуса от­ли­ча­ют экс­прес­сив­ность, кон­тра­ст­ность об­ра­зов, ин­то­национные пе­ре­па­ды, рез­кий энер­гич­ный ритм, бро­ская ме­та­фо­рич­ность.

Со­ци­аль­но-­пси­хо­ло­гический ро­ман «Ян­не Ку­бик» («Janne Kubik», 1932) и двух­том­ный цикл но­велл «Гра­ж­да­не рес­пуб­ли­ки Фин­лян­дия» («Medborgare i repub­liken inland», 1935-1940) вы­дер­жа­ны в тра­ди­ци­ях экс­прес­сио­низ­ма .

Сре­ди других со­чи­не­ний - по­этические сборники «Поч­ва и ту­ча» («Mull och moln», 1934), «Зем­ная неж­ность» («Jordisk ömhet», 1938); ряд му­зы­ко­ведческих ис­сле­до­ва­ний.

Сочинения :

Ко­лю­чее пла­мя. М., 1969;

Dikter och prosa. Stockh., 1975;

Рас­ска­зы и за­ри­сов­ки // Дик­то­ни­ус Э. Рас­ска­зы и за­ри­сов­ки. - Нур­дг­рен А. Го­ри, огонь. - Бун­дес­там А. Про­пасть. - Чиль­ман К. Ми­лей­ший принц. М., 1979;

Samlade dikter. Stockh., 1987;

Brev. Helsingfors, 1995.